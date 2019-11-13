【自我輔導】一人分飾受助者和輔導員　開展自我認識與自癒的過程

編按：「心理輔導」大家就聽得多，「自我輔導」又有沒有聽說過？自我輔導能透過自由聯想和分析夢的方法讓我們更認識深層的自我，正視自己的問題和處理困擾。

一個平常輔導的過程有兩位成員，一位是受助者，另一位是輔導員。自我輔導的難度是這兩個不同的角色要由同一個人去扮演。女心理分析大師Karen Horney曾經說過：「生命是一場掙扎、追尋、發展和成長，而自我輔導是其中一個有效的媒介，有助這過程。」Horney 在自己作品Self-analysis中，就討論心理分析師能否應用心理分析的技巧在自己身上。她的答案是肯定的。

心理分析的技巧其實是可應用在自己身上。（Mathieu Stern/Unsplash）

我們能自我輔導是基於我們的「自我」結構，自我輔導的專家 William Stewart提出，一個人的自我有三個領域：公眾的我（Public self）是一個可以向人公開的我，私人的我（Private self）是一個較私隱的我，只有自己或一些我們信任的人，才能看到這一面的我；最深層的我是隱藏的自我（Hidden self），像容格所指的一個人的陰影（shadow）部分，是自己壓抑和拒絕的部分，往往是自己未能意識的。而貫穿這三個部分的就是我們的心靈（Psyche）。

這可能是我們人類有別於動物的一個重要特質，就是我們能超越自己來自我回望和評估，Psyche不單有助我們自我察覺（self-awareness）的能力，它更是我們自我的靈魂所在，它像我們心靈的一枝射燈，照亮我們在人生舞台上的舞蹈、它能搜索我們內心最隱蔽的角落，不斷向我們發出呼喚，催促我們要追求真實和完整的生命。

自我察覺的能力，它更是我們自我的靈魂所在，它像我們心靈的一枝射燈，搜索我們內心最隱蔽的角落。（ Antonio Molinari/Unsplash）

自我輔導簡單來說就是讓我們的心靈成為我們的輔導員，William Stewart 建議我們要撥出一段安靜的時間，讓我們的心靈對我們多方面的自我，不論公眾、私人和隱藏的自我作審視，從而更多了解自己的行為、思想的矛盾、內心的慾念和陰暗等。大多數提倡自我輔導的專家，都有心理分析的背景，使用的手法也包括自由聯想（free association）、夢的分析等技巧。透過這些自由聯想和夢的素材，我們對自己更有洞見和認識。

William Stewart 建議我們要撥出一段安靜的時間，讓我們的心靈對我們多方面的自我。（Jared Rice/Unsplash）

例如有一位男護士，他在病房工作，上司對他作了一個評估，就是他經常投訴別人。他運用自我輔導，檢視他工作上的問題。他找到一個不會遭打擾的房間，進行自由聯想習作。他透過自由聯想「投訴」這個詞，讓自己的思想自由流動，他自由聯想最後出現的詞是「受害人」。在這個過程中，他記憶浮起了一個小學的片斷，被一位言語粗暴的老師傷害，他是一個「受害人」。當他將經歷告訴父親時，父親給他的回應卻是：「要當一個男子漢」，他感到無助。他驀然發現，他投訴人的目的是將自己放在「我是對」的位置，指責人就可以逃避面對自己。這就是他自我輔導得到的成果。了解到自己是基於受傷的原故，而將「錯」竭力投射到別人身上，以讓他可以逃避那種不好受的感覺。

一位男護士在不會遭打擾的房間，進行自由聯想習作，並得到了成果。（kelvin balingit/Unsplash）

當然，自我輔導也有它的限制，我們有時候與自己的問題太過糾纏，不能抽身去處理自己的困擾；另外，在與輔導員進行輔導時，受助者會抗拒出現改變，資深的輔導員能慢慢解開受助者的抗拒，正視自己的問題。但自我輔導的時候，我們可能意識改變太過艱難，便停滯不前，缺乏一種溫柔的外力，幫助我們前進。所以，自我輔導未能讓自己繼續進步的時候，我們也當開放去接受專業的輔導，才不致錯失成長的機會。

自我輔導未能讓自己繼續進步的時候，我們也當開放去接受專業的輔導，才不致錯失成長的機會。（VCG）

《輔導小百科》的書封。（突破出版社）

以上內容摘自《輔導小百科》。

作者：區祥江

出版社：突破出版社