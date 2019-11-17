【讀者短篇創作】一探西貢蠟燭人神秘傳說　樓主最終失蹤？

以下故事內容純屬虛構，與真實人物、機構無關。

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我嘗試把近期在網上鬧得一片恐慌的詭異蠟燭人影片轉成文字來描述，因為被特區政府施壓（這應該是香港史上第一段被官方禁播的影片），網絡上所有上傳的影像都被刪除，有網友指嘗試上傳到Youtube或Facebook 都被秒刪，之後馬上有自稱是政府派遣的黑衣人上門扣查存有影片的電腦或電話，並警告不得再保留或上載這段影片。（有網友稱其朋友不理警告再偷偷上傳影片之後就全家「被消失」，被釋放之後馬上神智不清，像被洗腦一樣。）

蠟燭人的影片只是都市傳說嗎？（unsplash/Jay Wennington）

所以無論表網甚至暗網都再找不到這段影片，政府從未試過這樣高調封殺一條影片，所以有推測是涉及外星人或者是會令市民恐慌的神秘生物，又或者是什麼可怕實驗的失敗品。

我有幸在事件剛被流傳時就看過（不用私訊我要影片，在黑衣人上門之後我已經把影片刪除，我相信他們是來真的，如果再保留真是會被消失。）

自問是一個很重口味的人，但都被這段片子嚇到。

在被政府掩蓋真相之前，我盡量回想細節把它公諸於世……

「咻咻……咻咻」影片一開始，畫面很暗，在劇烈搖晃，周圍只有昏黃的路燈，是一條像山路的跑步徑，隱約看見一對穿着波鞋的腳在跑動，一把驚恐的女聲在喘息。

周圍只有昏黃的路燈，是一條像山路的跑步徑。（unsplash/Julia Joppien）

畫面一轉，一個滿臉恐懼的女人在哭泣，背景傳來視訊通話等待接聽的聲音。

「接啊！求求你快接啊！」女人的聲音在震顫。

「寶貝，跑完步回到家了……」畫面是一個穿着睡衣的中年男人，背景像是房間。

「嚇死我了！咻……剛才遇到幾個怪人很可怕……咻……」女人打斷男人的說話。

「什麼！？寶貝你哪裏？很暗，訊號收得很差呢……什麼怪人？」

畫面在轉動，像是女人把電話移動到接收比較清晰的地方。

畫面是一個穿着睡衣的中年男人，背景像是房間。（《人肉搜尋》（Searching）劇照）

「你快來找我……我為了躲避那個少女好像……迷路了，這是哪裏？天呀……」畫面比剛才更暗，隱約看見像叢林山野。

「寶貝你冷靜點別哭，不要亂走，我馬上過去找你，你慢慢告訴我發生什麼事，好嗎？」

女人停下在深呼吸：「我跟平時一樣在家後面那條靠山的行人道跑步，跑到中途，迎面遇到一對中年男女牽着一個穿紅色羽絨服的少女……」

「什麼，今天三十多度啊，穿羽絨？」

「我當初都以為自己看錯，直到跟她們的距離拉近才發現更奇怪的地方……」女人一邊說一邊躲藏到草叢裏。

「怎樣怪？寶貝我出門口了，你繼續說。」

「那一對中年男女表情很僵硬，雖然一直在微笑，但有種說不出的違和感，就像是一個人偶或是一個什麼東西在假扮人類！而到她們走近的時候更發現不是牽着女孩，而是扶着她的腋下把她拖行！」女人頭髮凌亂，聲音近乎歇斯底里，看得出受到極大驚嚇。

那一對中年男女表情很僵硬，雖然一直在微笑，但有種說不出的違和感，就像是一個人偶或是一個什麼東西在假扮人類！（unsplash／Sebastian Pichler）

「什麼？把女孩在地上拖着行？」男人面露吃驚表情，畫面已經轉到室外。

「對！之後更發現她們後面已經拖出一條血路！天呀……」女人又再度抽泣起來。

「乖，不要哭……那少女沒有反抗嗎？而且那段路不是有很多人在散步或者跑步嗎？」

「沒有沒有……那少女才是最可怕呢！平時很多人在散步，但剛才一個路人都沒有呀！我一直逃跑但是一個人都見不到！」

「那個少女怎麼了？」

「她……她的樣子像是正在融化的蠟燭，你明白嗎？我不知怎樣形容，就是她的臉像液體一樣溶解滴落在地上！」女人雙眼圓瞪，手口並用來形容。

「天呀……你遇到什麼怪東西呢？」

「她還一直發出像野獸的低吼聲，因為實在太難以置信，就在我跟她們迎面而過之後都懷疑自己眼花……於是我在跑過她們之後慢慢地轉頭再看一眼……」女人頓了頓在深呼吸，像抑壓住恐懼。

她的樣子像是正在融化的蠟燭，臉像液體一樣溶解滴落在地上！（unsplash／Claudia Ramírez）

「竟然看見少女頭部360度轉向後同樣在看着我！那血紅色的眼睛看着我！我發誓那眼神一定不會是人類能發出的！」

畫面中的男人像被嚇得目瞪口呆。

「之後我嚇得尖叫起來，拔腿就逃，中年男女牢牢捉住她手臂，她竟然像壁虎一樣拉斷手臂露出羽絨服下滿身鱗片的身軀，之後像蛇一樣向我追來！」

「我馬上向最近的路全力奔跑，背後還不停傳來她的吼叫聲，於是我就胡亂走進小路想擺脫她，不知不覺就來到這裏迷路了……」

「喂……喂，李偉健你還在嗎？畫面怎麼定住了？」可能是網絡不好或是受到干擾，影片在這處停頓十數秒，畫面中男女的樣子忽然扭曲得不像人。

「喂……寶貝，現在能聽到我聲音嗎？」

「終於能聽到了，剛才怎麼了？」

「可能是訊號……不好……吧」這時畫面變得很卡，聲音變得斷斷續續。突然傳來草叢被踩過的聲音。

「是什麼聲音？」 ·

「是她追來嗎！？是她追到來了！」女人把聲音壓得很低，畫面影着草地不停搖晃，像在慢慢向前移動。

此時畫面又變得很卡，只有一片模糊不清的畫面。

真是太幸運，我找到個山洞躲藏，入面很黑很深我不敢進去……（unsplash／Michal Ico）

「咻咻，真是太幸運，我找到個山洞躲藏，入面很黑很深我不敢進去……你快點來救我吧！」大約三分鐘之後，畫面影着女人已經在一個山洞裏面坐在地上。

「太好了寶貝，我已經報警，你就躲在這裏等我來，我已經下車了很快就能找到你的。」

「你快點來！我很害怕……嗚，為什麼會遇到這種事……」女人低下頭抱着膝蓋哭泣。

就在這時──

「天呀！快跑！王小珊快跑出山洞！」就在女人低頭的瞬間，一隻雙眼發着紅光的生物出現在她身後！隱約看見全身覆蓋着鱗片。

「呀……㗅嗷……嗚」女人一回頭馬上就被那生物襲擊，電話掉在地上，畫面影着山洞上面，不絕傳來女人的慘叫聲和撕咬聲，這是我聽過最悽厲的叫聲，男人則邊哭邊不停呼喚她的名字。

在大約幾分鐘後，呼叫聲終於停下，只餘下男人的哭聲。

突然，那個不明生物拿着女人的人頭出現在畫面！我被這畫面嚇了一跳，血腥真實得太過震撼，臉上溶解中的皮膚下是滿是鱗片！之後兩個臉露詭異笑容的中年男女步進鏡頭，女人形容得無錯，表情僵硬得像人偶般，令人覺得不寒而慄……男的那個用機械人般的聲音說：「曝光了。」之後就捉住蠟燭少女步進山洞深處，中年女人隨即拿起電話，影片就在這裏結束，畫面定格在她那笑得令人心寒的臉孔上⋯⋯）

究竟山洞裏藏匿着什麼？影片是怎樣流出？而那三個神秘生物是什麼？（unsplash／Banter Snaps）

究竟山洞裏藏匿着什麼？影片是怎樣流出？而那三個神秘生物是什麼？一切都是謎。

最後有網友分析事發地點在將軍澳，也有網友聲稱那是發生在西貢。近年很多失蹤案都在西貢發生，到底跟這些神秘生物有什麼關連……

網民紛紛討論事情。 （《電車男》劇照）

1：經過其他網友的分析，證實是在西貢一帶！確實地點都已經找到，遲兩天我會去探索一下。

78：走了半天終於去到影片中女人遇到蠟燭人的那條山路了！當我忘我地舉起相機拍照時，四周忽然泛起濃霧，猶豫該不該繼續前進……

239：膝蓋很痛，在大霧之下指南針失靈了，我嚇得在山路中胡亂奔跑，不慎滑下了山坡，擦破膝頭，現在找到一個山洞先進去包紮傷口，但我發現這洞口很面熟……信號很差，我盡快上傳相片。

469：外面忽然傳來像野獸的吼叫聲，我嚇得深入到山洞裏，發現這裏像深不見底的，愈往內進血腥味愈濃烈，但外面的吼叫聲卻愈來愈接近……我應該怎樣做才好？

759：樓主還健在嗎？

958：更新啊！

1808：報紙上說有一名青年西貢行山之後失蹤……不會就是樓主吧？

樓主……！

故事純屬虛構。（unsplash／Caspar Camille Rubin）

內容提供：睜開雙眼做場夢

作者Instagram：open.your.eyes.dreaming

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「可怕的蠟燭人究竟是鬼怪還是外星人！？」​】

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