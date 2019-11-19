【浮世】穿梭並紀錄亞洲的土地　中大副教授重新探討人與土地關係

編按：多媒體時代，各種媒介的威力都有其限制，一旦整合，將可發揮數倍力量。

浮世種種，構建出我們眼前的世界。眼睛所見的，用心去看的，以攝影機捕捉鏡頭下的影像，留住的是那一剎那一刻，你留不住時間，但是留得住當刻。

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中文大學藝術系副教授譚偉平出版《浮世》，除了利用相片以外，還用他的文字去描繪亞洲五個地方：斯里蘭卡、台灣、香港、日本及中國。利用影像與文字探討「人」與「土地」的關係時，也探討不同土地的形態。

書本並不以一般攝影集的製作規格製作，同時這本也不只於攝影集，是影像與文字相輔相承的文集，貌似牛津出版社的精裝文學書，採用的字型、排版設計也讓人感到非常適合捧而讀之，能夠慢慢享受閱讀的時光。

譚偉平的作品《浮世》不以一般攝影集的製作規格製作，同時是影像與文字相輔相承的文集，貌似牛津出版社的精裝文學書。（作者提供）

入面52張相片都是集中在「步伐」與「土地」，這種拍攝手法據譚偉平所說，是一個偶然發現，及後他十多年都是用這個拍攝手法，由2005年至2019年，他完成了《浮世》這個作品。有趣的是，從這些相片當中我們或許可以發現不同的文化面貌及歷史，但有些地方如果抽空了語境，我們或許就無法得知到底屬於什麼地方了。

作為媒介，文字從遠古至今發揮了不同效力，文字亦與繪畫相輔相承，以至近代出現了畫報。隨着科技發達，照相機及攝錄機也加入成為一種載體，我們從近現代走入多媒體時代，作為創作人如何可以將各種媒介材質共冶一爐，以各種形式出版於讀者眼前，傳遞什麼訊息，這是大家的共同使命。

作者簡介：破BigFoolHK

走得太前不被理解的人，會被稱為Bigfool，但後世一旦發現了這些傻瓜，都會認為是Breakthrough。「破」舊立新，掀開新時代的帷幕。「破」透過不同的創業者、半職及全職自由業者接受人物的故事，以訪問，片段及podcast等形式向有志發展個人事業的「破者」分享經驗心得，讓大家可以踏出第一步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「浮世──影像與文字合體的威力」​】

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