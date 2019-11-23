【陽光普照】平凡家庭的不平凡故事引共鳴　教人更珍惜家的羈絆

編按：相信每個人心中的「家」都有不同的面貌，有不同的相處模式；有開心的時候，也有吵架的時候。但我們知道，這個「家」，永遠是我們的避風港。台灣電影《陽光普照》的主軸是一個平凡家庭，但在他們不平凡的故事中，卻更教我們珍惜家的羈絆。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

導演鍾孟宏在訪談中說：「餘韻是生活裏有些說不清楚的東西，留下了空白，但真正的是，那個空白後面你想到什麼事情。我不知道媽媽想到什麼，也不知道老天爺，或太陽公不公平，我只覺得，他反射出每個人想到的事情，什麼東西有沒有觸動你，想到一些事情？如果沒有，那就沒有。」

餘韻其實就是一種感動。（《陽光普照》劇照）

「過去在看劇情片時，總是會在腦海裏思索着－導演想探討的是什麼？」、「這部作品的核心是什麼？」，但在看完《陽光普照》後再閱讀完導演的訪談文章後，突然豁然開朗，有時候創作者追求的是一種紀錄的真，詳實細膩的用鏡頭去擷取每一個時刻，不帶批判的，而我們，就是在這過程裏，去體會、去投射、去享受每一個當下與角色、甚至是自己對話的機會。

近年來，我們看到多部電影用來自不同的角度去形塑出「家」是什麼樣子，像是導演是枝裕和的《小偷家族》、或是導演奉俊昊的《上流寄生族》，而現在，我們也有了鍾孟宏導演的《陽光普照》，在這個不太平凡的故事裏，卻見我們熟悉的家庭印象，細膩平實，且餘韻深遠。

在《陽光普照》這個不太平凡的故事裏，卻見我們熟悉的家庭印象，細膩平實，且餘韻深遠。（《陽光普照》劇照）

這世界最公平的就是太陽，不論緯度高低，每個地方白天與黑暗都各占一半，但炙熱的太陽其實沒那麼容易擁抱，你會發現所有人都躲在陰影底下。

陽光，幾乎是溫暖的代名詞，但其實有光的地方就有影子，本片以此為喻，來探討每一個看似明亮溫暖的家庭樣貌，背後的陰影與拉扯，長達156分鐘的片長，你卻不會感到一絲的冗長，而是看着阿和一家人，如何在事件的漣漪下繼續生活，也許就是一些很瑣碎的生活小事，但在層層堆疊之中，會有許許多多打中內心的時刻，你或許會在阿和父母親身上，看見自己父親的固執身影以及母親默默撐起家庭的堅強，或是在阿和的年少輕狂中，回首那個曾經對什麼都帶有怨氣的自己，抑或是理解到阿漢的孤獨與不安，導演鍾孟宏以不帶批判的鏡頭與口吻，帶着一個距離，詳實細膩的紀錄着，他不渲染也不濫情，而是就像是本片的出發點一樣，忠實地呈現陽光普照下的明亮與陰影，而我們就在這些日常片段裏，重新省視我們與家人之間關係。

《陽光普照》帶我們在日常片段中，重新省視我們與家人之間關係。（《陽光普照》劇照）

有許多人表示這是鍾導目前為止最溫暖的一部作品，但在劇本上依舊承繼着《失魂》、《一路順風》那鍾導獨有的風格，在樸實直接的對白裏，有着對人生無奈的諷刺與草根幽默在，總是令人莞爾卻又不會太過，就像《大佛普拉斯》一般，看似荒謬，卻紮紮實實是來自生活日常苦辣酸甜，而導演再次化身為攝影師中島長雄，以絕美的畫面與取景角度，來呈現這個陽光普照故事下的每一個角落，在他的故事畫面裏，陽光大片大片的撒着，同時也有雲團翻滾着的壓抑，全片色調如同罩上一層灰濛濛的濾鏡，這些都讓本片從裏到外，都環環扣住那光與影之下，一體兩面的核心。

在這個陽光普照的故事中，其實也有雲團翻滾的部分。（《陽光普照》劇照）

對於那些躲在陰影下的，我們總是能夠適時地察覺並給予幫助，阿和、父親、母親的困境，是顯而易見的，那擁抱陽光的阿漢呢？或許陽光是溫暖的，但假如沒有適度的陰影可以休憩，炙熱的烈陽是足以灼傷人的，這也是為什麼阿漢這個角色會讓我如此深刻於心，他給予得太多，直到掏空了自己，一切都是毫無預警的，我們總會將穩定輸出的能量視為理所當然，卻不知這樣卻是一步步將其推向懸崖，電影的轉折也是於此角色開展，或許你我都會訝異其來的突然，但這些錯愕與衝擊是來自於戲劇性？不，這就是每天真實上演的人生戲碼。

我們總會將穩定輸出的能量視為理所當然，卻不知這樣卻是一步步將其推向懸崖。（《陽光普照》劇照）

我們都曾受過傷，才能成為彼此的太陽。

我想我會喜歡《陽光普照》，是因為他依然給了我們一個穩定向前的力量，每個人心中都有一個屬於自己的「家」的樣貌，不僅止於有形的屋樑，更是無形的羈絆，是情感，是恨鐵不成鋼的心急、也是說不出口的愛，就算內心如何崩塌，家一直都在。

而家人就如同陽光，在風雨過後依舊普照，一如往常。

評分：8.8/10

+ 2

作者簡介：裴小裴的電影murmur

如果你喜歡我的文字，也歡迎分享並加入，讓我們一起無時無刻聊電影吧！

Facebook：裴小裴的電影murmur

Instagram：leonpeis_movie_murmur

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】陽光普照---光與影下的家庭樣貌」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）