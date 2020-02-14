【讀者創作．短篇】醒來發現被世界遺忘　花十年尋真相結局卻是…

編按：如果有一天你醒來，發現自己被全世界遺忘，你會怎樣？你希望付出代價，尋回過去；還是放下執著，專注現在？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「早上起身，我被世界遺忘 [短篇小說]」，刊於01撐場】

我從來都無想像過，咁神奇嘅事會發生喺我身上。

果朝起身，我發現自己唔係瞓喺屋企，而係瞓咗喺公園嘅長椅上。

身上無銀包、無手機，得一張身份證。

咁我梗係衝番屋企，睇下發生咩事啦。

敲門，工人開門。

我即刻問：「太太無事丫嘛？」

我個工人居然問：「你係邊個？」

我呆一呆，老婆聽到動靜，行出黎，望住我：「先生，你敲錯門啦。」

「唔係，我係你老公！」我完全唔明發生咩事。

「你再唔走，我就報警。」老婆皺晒眉頭，工人狠狠關門。

我去報警，警察查完資料，發現我根本無結婚，我名下嘅物業、戶口、股份、交稅記錄......全部都無晒。

我去報警，警察查完資料，發現我根本無結婚，亦無物業。（資料圖片）

唔止咁，我打畀所有朋友、同事、親戚，無論我點樣講，都無一個人記得我。

我聽到警察竊竊私語：「係咪個流浪漢有妄想症？以為自己有樓有老婆。」

呢個情景，仲慘過穿越，穿越至少會有個新身份，但呢一刻，全世界都唔記得咗我。

事出必有因，前一晚到底發生咩事？

我咪正常咁番工、放工......放工途中，我遇到個流浪阿伯，問我乞錢，我無理到佢！

我明啦，個阿伯其實係巫師，試探出我無同情心，不過佢無將我變成野獸，而係令我被世界遺忘。

我走遍附近嘅公園，終於搵番果個阿伯。

我走遍附近嘅公園，終於搵番果個阿伯。（VCG）

「對唔住，我知錯啦，我明白做人要善良......」

我一輪嘴咁講，佢笑咗出聲：「你講到好似美女與野獸咁。」

我即刻拍馬屁：「果啲外國女巫，點及得上大師您法力高深呢？話時話，我點樣先可以解除魔咒？」

阿伯神祕一笑：「呢層你就要自己發掘啦。」

見佢莫測高深咁樣，我真係好想打佢一拳，但人在魔咒下，不得不低頭，我唯有恭恭敬敬咁同佢道別。但呢件事會發生，係因為我無施捨畀阿伯，中心思想可能唔係「愛」，而係「善良」。

如果係咁，我就應該行善積德，領悟「施比受更有福」，然後解除魔咒。

既然抉擇唔到，一於就兩邊都做，話唔定呢個都係巫師嘅考驗。

我正諗住向我老婆發動強烈追求攻勢，先發現我無錢。

經濟，係任何行動嘅基礎。

咁我唯有去搵錢先，但我又唔係專業人士，

之前喺商界，就係靠人脈混得風生水起。

依加連老婆都唔記得我，更加唔使講果啲「人脈」。

無辦法，我唯有搵咗份侍應工，生活住先，至少租番間劏房，唔使瞓街。

我租左間劏房，至少唔使瞓街。（《一念無明》劇照）

每日放工，我就買野食去孝敬個阿伯，希望佢早日幫我解除魔咒。

等經濟穩定啲，我開始去追我老婆，製造偶遇、搞浪漫、獻殷勤，我見佢都好受落。

點知，當我正正經經問佢，可唔可以做我女朋友果陣，

佢支支吾吾：「其實女人到咁上下年紀，愛情唔可以當飯食......」

佢講咗一大輪，中心思想只有一個，我呢個劏房仔，唔配浪費佢嘅青春。

佢要用僅餘嘅寶貴青春，去獵殺一個筍盤。

我終於明白，呢一刻，我無可能得到佢嘅真愛。

甚至我被世界遺忘前，佢都未必真係愛我，可能，只係因為我果陣有車有樓有事業。

我老婆，其實只係愛有車有樓有事業嘅我。（《分手100次》劇照）

我好灰心咁去搵個阿伯，我喊住求佢，可唔可以放棄「真愛」呢個條件，直接幫我解除魔咒。

阿伯拍下我肩膀，無講野。

我唯有繼續努力，番工、討好阿伯、做善事，

後來我升咗職做主管，甚至將阿伯接埋番屋企養。

呢種生活持續咗十年，每次我提起個魔咒，阿伯都支吾以對，呢個巫師係咪冷血架？

直到佢身患重病，就黎死，佢終於開金口：「我有個祕密要講你知。」

我終於可以解除魔咒？

「其實我根本唔係乜野巫師。」

我呆咗，完全理解唔到佢嘅說話。

「第一次你黎搵我，我以為你玩我，咪順住你說話講落去。」

阿伯苦笑：「點知你日日黎照顧我，仲接埋我一齊住，我無親無故，一個人瞓街，唔捨得呢種溫暖。

每次諗住享受多一陣，就講真相......結果就到依加，係我太貪心。」

即係話，我十年黎嘅努力，都係一場笑話？

我十年黎嘅努力，都係一場笑話？（VCG）

我問：「你唔係巫師，咁點解我會被世界遺忘？」

「我睇咗啲科幻小說，有好多可能性，例如你本來就係流浪漢，俾人捉去做實驗，植入一段記憶，令你以為自己係商界精英、娶咗老婆......」

阿伯推測：「又或者你跌咗入另一個平行時空，呢個時空嘅人唔認得你。」

我忍唔住發火：「講黎講去，都係『可能』、『或者』，咁真相係點？」

「真相重要咩？」阿伯反問：「假如我真係巫師，可以解除魔咒，令所有人記番起你，你會好開心？」

我好想答「係」，但話到嘴邊，突然停咗。

假如今日，所有朋友記番起我，我只係一個十年前嘅舊朋友；

我老婆，已經嫁咗畀第個；人脈，十年前無聯絡嘅人脈，仲係我嘅人脈？

原來我已經番唔到去。

阿伯留低一聲「對唔住」，就過咗身。

阿伯留低一聲「對唔住」，就過咗身。（Camilo jimenez/Unsplash）

到最後，我都搵唔到真相，我唔知十年前，係世界遺忘咗我，定我記憶出咗問題。

但人生唔係連續劇，唔一定去到最後果集就有答案。

有啲野，你可能一世都諗唔明；或者一世都誤會咗。

好彩，我有呢十年嘅事業，新識嘅朋友、同事，我已經有新嘅世界。

或者，比真相更重要嘅，係現在。

或者，比真相更重要嘅，係現在。（作者提供）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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