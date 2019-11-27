【無意識消費】減少無謂開支　過程很痛苦但收益極大？

編按：無意識的消費行為令我們不知不覺就購買了一大堆東西，也使我們造成浪費。下文作者就分享了自身的經歷，幫助大家改善這種生活模式，戒掉無意識的生活。

在還沒認識零廢棄生活之前，我因為工作及原生家庭帶來的壓力，必須求助精神科醫師，每晚都要借助安眠藥求得好眠，這樣的日子大概持續了三到四年。回首那段日子，我問自己到底為了什麼事而沮喪、情緒低落，必須要靠服藥來求得逃避現實六個小時？認真論起來，還真的是模模糊糊沒有答案，唯一明確的是，每天每件事都以經濟為第一考量，為了追逐金錢而奴役自己，同時作為三明治族所背負的家庭義務，也讓我壓力破表，不自覺地仰賴消費來紓壓，落入追求物質再追逐金錢的惡性循環，日復一日過金毫無意義的生活，可以說是為了活着而生活。

壓力破表，令我不自覺地仰賴消費來紓壓。（《最愛女人購物狂》劇照）

在接觸到零廢棄生活時，剛好是我戒安眠藥的中期。安眠藥跟毒品一樣都是會上癮的，不是說你不想吃就可以馬上不吃，戒斷症狀非常可怕，甚至會讓人三天睡不了覺。要想擺脫安眠藥就必須有計畫的進行，漸進式的把藥戒除，我也因為每天都做到既定目標，而成功脫離了藥物的控制。

看到這裡，大家可能會想說，這跟零廢棄生活有什麼關係？兩者之間的共通點，就在於都必須改變生活方式。我因為換了一個不吃藥的生活而得到救贖，沒有身歷其境的人很難體會，只有親身試過才能理解箇中道理。零廢棄生活也是如此，我們太習慣塑膠袋、紙盒等包裝材料帶來的便利性，沒有強迫自己改變，你不會知道自己早中了這種方便性的毒癮！

我們太習慣塑膠袋、紙盒等包裝材料帶來的便利性。（unsplash／routessansfins）

減少不必要的垃圾或戒掉無意識的生活，說穿了就是換一個生活模式罷了。一開始要戒掉這個便利癮，你可能會覺得很困難，但只要建立觀念，找到方法有意識地去執行，你會發現你以為的不便其實一點也不，便利的生活不過就是一種商業模式，你只需要把自己的生活換成另一個模式，一點都不麻煩，很容易就能養成良好的生活習慣，開啟美好生活。

過去被物質奴役的我，買東西是生活中唯一的樂趣，一年中唯一讀的一本「書」就是百貨公司的週年慶目錄，每一樣東西都想要，兩眼來回不斷掃瞄獵物，看看有沒有什麼是我能買的，當時的我完全沒有想過，有一天我可以拋棄用物質來定位我的生活。

過去被物質奴役的我，買東西是生活中唯一的樂趣。（unsplash／freestocks）

我們不只在買衣服這件事過度消費，生活用品也是。腦袋不斷地下指令，讓我一直買一直買，例如我先生會把事務工具如計算機、剪刀到處亂放，總讓我遍尋不得。因為想說多買幾支就不怕找不到、沒得用，於是演變成一樓辦公區就有四台計算機、六把剪刀（可能不只）。但事實上，當我要使用這些工具時，還是一樣找不到。為了隨手取得，一樣物品就買了好幾個，這種無意識的消費行為，並沒有真的帶來便利。

我亂花錢了那麼多年，荒唐事蹟數也不數不清。學生時代開始養成了追逐3C潮流的惡習，當時打工存下的錢，都拿去買了上萬元的數位相機、筆電和手機，每年只要出了新款式，我都會找理由換掉，隨着1G到4G的上網速度升級，我已經換過不知多少支智慧型手機了，而且虛榮心作祟下，就算占去了很大的收納空間，還是小心翼翼地保留着象徵榮耀的蘋果系列包裝盒捨不得丟。這些iPhone、iPad、iMac的外盒，正記錄着我的無意識消費史。

我們不只在買衣服這件事過度消費，生活用品也是。（unsplash／candelarms）

另一個沒節制的消費黑歷史就是出國了。每次出國都會讓我莫名的湧現出強烈的消費欲，還沒出發就先上網下單把商品寄到飯店，然後整個行程能買就買，買到行李裝不下，就再買個行李箱來裝，累積至今已有三個32吋、二個28吋、一個20吋的行李箱。有一回我先生不禁問我：「你為什麼不用紙箱打包就好了？」天啊，我還真沒想過有其他替代方案，一心只想着有輪子推到機場比較輕鬆，於是就花了萬把塊買行李箱。現在如果有朋友或客人要出國，我都很樂意出借行李箱，也順便再提醒一下自己戒斷這種無意識的消費行為。

另一個沒節制的消費黑歷史就是出國了。（unsplash／Better For People & The Planet）

落入特價消費黑洞

人總是這樣，看別人很清楚，看自己就糊里糊塗。在還沒開始減塑之前，我偶爾假日去到人滿為患的美式大賣場，看到大家一窩蜂不要錢似的在小山高的毯子堆裡搶貨時，我都忍不住要抓着人問：「很便宜嗎？為什麼搶成這樣？」每每聽到的回答幾乎都是：「我看大家都在搶，就拿了一件，也不知道多少錢。」

其實這種景象在打折、特賣會、跳樓大拍賣的場合很常見，我自己雖不至於愛湊熱鬧到這種地步，但是也很難抗拒百貨公司週年慶的折扣誘惑，荷包裡的新台幣蠢蠢欲動，很想把所有喜歡的東西都一一下架。人家買保溫瓶是想省錢省電，但我買保溫瓶是因為特價，還連續買了四支；滿千送百、兩件六六折、第二件五折、滿千免運，各種優惠目不暇給，根本沒有餘暇去思考到底用不用得到，只是不斷聽到「不買對不起平常辛苦賺錢的自己」的鼓吹聲。這種特價催眠下買回的戰利品，當然很多連拆封都沒拆封，甚至放到忘記，下次看到大打折再繼續買。用不到的東西，再便宜都是貴，這種特價迷思只會帶來瞬間的消費歡愉，實際上卻是一個恐怖的大錢坑。

特價迷思只會帶來瞬間的消費歡愉，實際上卻是一個恐怖的大錢坑。（unsplash／belart84）

減少一些不必要的開銷，我一年至少省下這麼多！

每次生理期花費200元（衛生棉條）×12個月＝2,400元 生活用品（衛生紙、洗髮精、清潔用品等） 1,000元×12個月 ＝12,000元 減少購買手搖飲 182杯 ×35元＝6,370元 減少購買衣服和鞋子 20,000元 減少購買至少2支手機×12,000元＝24,000元 減少購買保養品及化粧品2,000元×4季＝8,000元 減少更多外食的可能 1,000元×12個月＝12,000元 減少更多的電費，節省（含住家店面）一年30,000元

一年可以省下11萬多，這些錢都可以玩一趟歐洲，而且是高級旅行了。

以上文章節錄自《零廢棄的美好生活》

《零廢棄的美好生活》封面。（作者提供）

書名：《零廢棄的美好生活》

出版社：如何出版社

作者：呂加零