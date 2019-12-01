【讀者創作】靈異怪奇極短篇：已讀不回的下場竟是如此？

凝望着whatsapp中的她上線又下線，已經第三次了。

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就回我的訊息了，再怎樣等待下去她都不會回的。

凝望着whatsapp中的她上線又下線，已經第三次了。（unsplash／Jamie Street）

但還是按捺不住期望着奇蹟發生，希望能看見「在線上」變成「輸入中……」。

終於看見她第四次上線再下線時，我失望地關上電話，把它掉到枕頭下面。

「又被她已讀不回呢……」我無力地躺在床上，把頭埋進粉紅色的枕頭上，回想起跟她當初的甜美回憶。

那時可以每天都由早上一直whatsapp聊到睡前，彷彿有說不完的話題那樣。

那時可以每天都由早上一直whatsapp聊到睡前，彷彿有說不完的話題那樣。 （unsplash／Clint McKoy）

才不過一個多月時間吧，究竟從什麼時候開始她對我冷淡起來呢，近幾日還變成已讀不回。

「不會是因為她發現了我曾偷進她家吧！」我心跳加速，突然膽戰心驚起來。

我倏然坐起身，把肩膀滑下的絲綢睡衣拉上。

「不會的，我每次都這麼小心，在公司午膳時偷拿她的鑰匙配的後備匙進去，她應該不會發現吧。」

就在我胡思亂想之際，房門外傳來男女的交談聲，我慌忙躲到床下。「真是認識了第二個男人！怪不得對我這樣冷淡！」心中滿是憤恨。

房門外傳來男女的交談聲，我慌忙躲到床下。（gettyimage／視覺中國）

房門打開，傳來她的聲音：「師傅，我怎麼還一直收到他的whatsapp？就算我把他刪除或是拉進黑名單都沒有用，還是每天都不停收到！」

她就算在抱怨聲音還是那麼動聽。

「而且屋內的物件位置經常被調亂，內衣褲像被人穿過，甚至在睡覺時感覺被人看着一樣……」

男人嘆氣說：「那靈體是被你拒愛之後自殺身亡，懷有極大恨意，恐怕會一直纏繞你呢……」

「那靈體是被你拒愛之後自殺身亡，懷有極大恨意……」（unsplash/Stefano Pollio）

她驚慌地說：「我和他只是同事關係，開頭都覺得他不錯，但他行為愈來愈古怪，每天不停地纏着我，還跟蹤我，我實在忍無可忍才叫他不要再煩我，沒料到他竟然就做傻事……你要救救我呀師傅！求求你。」

男人忽然雙眼反白，全身一震，連手上的羅庚都掉到地上。

「師傅你無事吧？」她吃驚地問。

我沒有回答，轉身走到門前把房門鎖上……（unsplash／Gisela Bonanno）

我沒有回答，轉身走到門前把房門鎖上，吃吃地笑說：「現在你不能再已讀不回我了……」

作者：睜開雙眼做場夢

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「惡夢（92）已讀不回」​】

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