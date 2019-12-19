【香港故宮】以港出發展現中華文化　館長吳志華大談西九故宮願景

編按：香港故宮文化博物館館長吳志華首度開腔，講述自身學業和事業與博物館的不解之緣；大談西九故宮文化博物館的特色、使命和未來面臨的挑戰與願景。

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「彼之蜜糖，吾之毒藥」，這就是博物館。有些朋友不喜歡博物館，說：「一個個儲物玻璃櫃，有啥好看？」他們到台北故宮博物院只直衝去「翠玉白菜」，到土耳其Topkapi Palace博物館只瞄86卡的「造匙者鑽石」，便一縷煙般飄走。

每訪異地，我喜歡花大半天去博物館，那是一場沒有風花雪月的心靈沐浴，不過，害怕那些「超級」博物館，花了一天只是走了一半；又怕場館沒有長椅可以坐下來歇息。最理想是博物館有咖啡室，如獲天堂。記得某年去都柏林的一家博物館，終於在頂樓發現了洋甘菊茶和紅蘿蔔蛋糕，步往洋台，愛爾蘭春回大地，空氣笑含花香。

過去，香港的博物館，當然不是世界級，但是對西九文化區建造中的世界級博物館，引頸以待。希望我們的熱切，不會換來落空，所以，香港故宮文化博物館的首任館長吳志華博士，既是我的朋友，又是我鞭策的目標。

香港故宮文化博物館的首任館長吳志華博士。（《西九文化區》官網）

大概十年前，宋朝張擇端的名作《清明上河圖》化身動畫，來香港展覽，古代繁榮市集，活現眼前，超過九十萬人看過，轟動一時。我問：「誰是主腦？」友人說：「康文署的吳志華。」後來，因工作的關係，幸會了Louis（吳的洋名）。

Louis曾經是公務員，官銜最高至康文署副署長，但最近放棄公務員的安穩，勇敢「下海」，原因只有一個，Louis說：「我熱愛歷史文物，以此為終身職志。選擇離開數十年的崗位，挑戰自己，博物館是千秋功業，能開創一個投資數十億的博物館，不是人人都有的機會。」

公務員有兩類心態：「打工仔」和「使命感」。打工仔心態是安分守己，不做不錯，多做多錯，求的是薪水和三餐，無風無浪又退休；有使命感的公務員，工作不光是為了生活，他們有一個服務大眾的赤心、搞好香港的理想，縱然遇到挫折，在失望以後，再迎難而上，但這些好官，現實中有多少個？有些只關心每天的tray in 和tray out？

《清明上河圖》化身巨大的高清投影動圖。（活動官方網站圖片）

香港官場當中，懂文化的，已經寥寥，還要熱愛藝術，更鳳毛麟角，竟然上善若水，棄官追尋歷史藝術的，簡直進入瘋狂狀態，但是藝術工作者，必須有這副德性。粵劇泰斗阮兆輝說：「我經常跟後生一輩說，若你們不喜歡藝術，快點走，不要浪費自己及老師的時間，要真心喜歡，才能做得長久！」

Louis的外貌，是「鋼條」形，使我想起大戲的武生，他言行敏銳，又像一個商界的CEO，所以，他竟然和政府的工作，拉上關係，真是異數。更異數的是Louis要接手這麼艱巨的博物館項目，全球十多億華人金睛火眼留意他的成敗，好吃力哦。

我開玩笑：「你是何方神聖？有膽量熱鍋裏喝湯？」Louis輕描淡寫：「我是個平凡人，唯一不同的，是從小對歷史有強烈興趣，我在大坑東路德會協同中學唸書，歷史科成績一向突出，所以，在中文大學的學習，也是主修歷史。八十年代畢業，當了一陣子老師，之後，區域市政署聘請我當『二級助理館長』，第一項工作，是主理大埔的鐵路博物館。此後，我的事業和博物館有不解緣，一步步往上行。」

Louis成為二級助理館長的第一項工作，便是主理大埔的鐵路博物館。（維基百科條目圖片）

我問：「好好的一個高官，為何有勇氣改變人生？」Louis笑道：「幾年前我有份參與香港故宮文化博物館的籌備工作，及後知道他們急需聘請館長，突然，一股熱血湧上心頭，我想：在歷史的長河中，我只是一粒微塵，不過在此時此刻，除了北京和台北以外，香港竟然可以得到故宮的落户，教全國其他省市羨慕不已。我作為香港人，很想參與其中，因為這間博物館，將成為中西文化兼容的立足點，展示五千年中華文明的成就。北京是我國古都，也是紫禁城所在，展示故宮的珍貴藏品，是合理不過的，但是，在香港這個現代世界之窗，到底可以用什麼角度和手法，展現故宮的藝術文物，我愈想愈興奮，決定在自己短暫的生命裏，做件最有意義的事情，於是『膽粗粗』放棄政府工作，去應徵館長一職。」

我不解：「香港故宮和北京故宮，將來是如何合作呢？」Louis一針見血：「我們館是獨立運作的，不是他們的分館。但是，北京故宮會給我們全面的支持：首先，他們『不設限』的給我們挑選他們的展品，挑好後，會根據我們提出的展覽構思，提出意見。他們同時就館藏、研究和其他專業工作，提供協助。總之，北京故宮是我們的強力後盾，有什麼要他們幫忙，都可以提出。」

香港故宮文化博物館位於香港西九龍填海區臨海地段西九文化區。（《西九文化區》官網）

我笑：「他們是國家級的專家，你和他們合作，感覺如何？」Louis瞪了眼：「哈哈，我們之前合辦過不少的展覽，他們欣賞我們用創新和生活化的角度，去演繹文物的故事，畢竟，香港人有不一樣的視野；但是，我未來最大的責任，是如何不負眾望，把故宮的瑰寶，以國際級的水平和創意，展示給大家看。」

我不恥下問：「面對的挑戰有那些方面？」Louis說：「有三方面，全都是關連的問題，包括如何選材、觀點、演繹、處理和宣傳等等。第一點，是古代和現代的關連，如果老祖宗的東西，能夠連繫現代人們的生活，為舊文物賦與新生命，讓人們更容易了解傳統文化的價值，那便很理想。」我回應：「對，你看《清明上河圖》化身動畫，大家多激動！」Louis繼續：「第二，香港作為一個中西的文化橋樑，我們把中國文化和藝術，與世界文化和文明進行對話。」我笑笑：「那可以來一個我國和外國『王位繼承制度』的比較，一定非常精采。」Louis接著：「第三，便是古代生活和香港本地生活的攸關(relevance) ，以香港視角，解釋故宮文物，尋找『在地』的意義。」我點頭：「藝術文化最重要是分享，如果住在牛頭角的街坊覺得故宮博物館只是『平民止步』的高貴場所，那便非常失敗；此外，『故宮』應吸引許多外國遊客來看，他們的興趣也要照顧，因為作為遊客，心態都是要欣賞『奇珍異寶』，可以在博物館放一兩件『鎮山之寶』，沒有『翠玉白菜』，都要找一件『翠玉芥菜』吧！」

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我再問：「要達到上述的三個層面，說來容易，如何做到呢？」Louis不假思索：「火花。一定靠不同學科和背景的團隊成員所產生的火花，所以，我希望同事來自不同文化、地區、經驗和專長，但必須有好的學術水平、創新思維和共同的信念，而我現在最重要是『埋班』，班底好，未來一切自然運籌帷幄。」我非常同意：「香港的優勢，是國際大熔爐，既然有了『先天』，即故宮的豐富藏品，『後天』便在乎你領導的能力，如何做出國際水平的展覽，外國人坐飛機也願意來看，這才算成功。」

我出難題給Louis：「有小數人認為，香港故宮，是象徵內地的文化威權，落地香港，你如何回應呢？」Louis認真地：「這是不正確的看法，『內地』和『本地』，只是個地理和行政上的概念。從文化層面，內地和香港，都是根源自中華文化，在一體多元的格局下，彼此共融和互動，這樣中華文化才有創造力，看這些事情，不用泛政治化，我們都是中國人，每天寫中文、講中國話、吃中國菜、暢談中國歷史、閱讀中國文學，將來，去香港故宮觀賞我們老祖宗留給我們的寶物，不是很好嗎？實在不必太多誤解。」

北京故宮博物館是位於中國北京紫禁城內的博物館。其前身是明清兩代皇宮紫禁城。（維基百科條目圖片）

我關心：「將來故宮博物館，會支持香港的年輕人嗎？」Louis點頭：「當然，這是香港人的博物館，我們要服務香港人，因此，我會做幾件事：首先，建造世界一流的博物館，以香港角度，展示最好的文物。第二，做好『文創』產品的開發，我希望以『故宮』為主題，伸延一些文創產品，例如文具、紀念品、生活用品等等，讓本地設計師，可以有機會參與，除了賣東西之外，更可展示香港人的才華。另外，將來會有內地文物專家來港交流，我希望派些本地的年輕人跟他們學習，從研究、文物修復到展覽，希望都可接觸到，久而久之，香港培養出這方面的人才。」

我很高興：「那太好了，香港有些年輕人的沮喪，便是沒有新機會。在全球，特別大城市，『藝術經濟』是新的發展方向，但願青苗有一天可成巨樹。」

Louis補充：「許多人以為香港故宮博物館只是展覽故宮的東西，這是不對的，我們將來會是一間以故宮為本，放眼世界，促進中西對話的文化平台，故此，亞洲、歐洲，以至全世界的東西，只要有一個相關的文化議題，都會是我們進行交流和合作的機會。」

我愛逛博物館，因為它解答了許多「從何而來」的民族、歷史、地理等問題，了解過後，你可否想過，今天我們的政治、經濟和社會，也會成為博物館的未來內容，如果沒有博物館，死亡，是埋藏在地下的故事；有了博物館，往昔，會死而復生、生生不息。

西九故宮文化博物館內。（西九官網圖片）

數十年前，我從曼谷飛去柬埔寨的吳哥窟，參觀廟宇，看見佛像頭的碎片，因為剛剛戰亂完結，跌到滿地都是，一堆堆，如垃圾棄物，真的非常心痛；突然，我彷佛身處清代，站在圓明園的門口，看著八國聯軍剛剛離開。所以，告訴大家，一個國家、或許只是一個城市，博物館的存在，便是把歷史的碎片拾起來，放在一處有尊嚴的地方，讓我們走入時光隧道，借古鑑今，這對於一個民族來說，你可知道有多麼重要嗎？

國學大師南懷瑾說過：「一個國家民族的文化中心，就是自己的歷史。」他又說：「今天我個人覺得最悲哀的是，所有中國人讀到中國文化都是一片茫然，自己倉庫裏頭有太多寶貝，可是卻把鑰匙搞丟了，打不開這個倉庫，講起文化前途，覺得很難過、很悲哀，棒子交不下去，不曉得怎麼辦…」

我愛博物館，故人走了，情懷卻在，好奇仍在……

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港故宮文化博物館未來如何出色展現——館長吳志華首度開腔，詳述構思方向」​】

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