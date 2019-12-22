【雪山飛狐】盤點歷年各版本程靈素　李嘉欣阿嬌版本最偏離原著？

來說說各版本的程靈素，明明是金庸小說少有的醜女角色，但演員似乎一個比一個漂亮。

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談演員前，先說說程靈素的描寫，原著說她：

除了一雙眼睛外，容貌卻是平平，肌膚枯黃，臉有菜色，似乎終年吃不飽飯似的，頭髮也是又黃又稀，雙肩如削，身材瘦小，顯是窮村貧女。

在金庸小說中，女角無論主角配角，全都是美女，男主角艷福無邊，少數醜女，例如殷離，都是因某些原因毀容，本來也是美女。

程靈素作為第二女主角，居然天生不漂亮，實在難得。

誰演過程靈素？第一個演的是上官玉，當然是藝名，她後來嫁給關鍵，開了一間「關鍵旅遊」。

第一個演程靈素的是上官玉。（《武當飛鳳》劇照）

電視版是文雪兒，那時的演武俠劇的當家花旦不太多，文雪兒經常出場，連韋小寶也演過。她的情敵是李通明和米雪，確是一場惡戰。

電視版的程靈素是文雪兒演。（《雪山飛狐》劇照）

之後是黃敏儀，這套電影第一次改了程靈素的角色設定，變成胡斐的真愛。不過那時的邵氏電影著重打鬥，兒女私情只是點綴，所以袁紫衣也沒有了，程靈素直接升級為女主角。

黃敏儀版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

還有一套電影，戴良純演程靈素，這次惠英紅演袁紫衣，說她們和胡斐發展了一場「無私的三角戀」。三角戀怎樣無私？最後兩個女生，都為救胡斐而死，死光了，黃日華演的胡斐也挺可憐的。

戴良純版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

之後是TVB的版本，景黛音演程靈素，堪稱陣容最豪華的飛狐電視劇，連苗人鳳也是謝賢演的。不過景黛音有點嬰兒肥，氣質也偏活潑，不太像「窮村貧女」。

景黛音版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

台灣版龔慈恩比較多觀眾認可，她演繹了一個絕頂聰明、用情很深但有些自卑的女子，完全是程靈素的感覺。她有程靈素的溫柔自卑，又比程靈素美，十分惹人憐惜。

龔慈恩版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

然後是王晶的電影版，李嘉欣演程靈素，這個角色改得太厲害了，變成爭風呷醋的美女，用毒捉弄人，甚至會問胡斐：「我和袁紫衣哪個漂亮一點？」咄咄逼人。

李嘉欣版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

90年代，TVB再拍飛狐，劉曉彤演程靈素，但角色名字改為幺一一，單說不漂亮，她應該是最符合原著的。但她沒有演繹出程靈素的痴心溫柔，加上她的長相，反而變成一個平淡的配角。

劉曉彤版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

最近期的版本是阿嬌，她被稱為「最美程靈素」，但程靈素本來是不漂亮的。阿嬌表現沉穩，以女神長相演觀音兵行為，當然能得到觀眾的同情。可惜，後期程靈素居然和胡斐有激情戲，違背原著，令這段關係變得有點奇怪。

阿嬌版本的程靈素。（《雪山飛狐》劇照）

看著阿嬌，若說她「除了一對眼睛，容貌卻是平平」，真的說不過去。

不過，似乎大部份程靈素都是美女，可能這個角色太重要，不是女主角也是女二，在影視劇中，大家始終沒辦法接受不漂亮的女角。

你最喜歡哪個程靈素？原著是不漂亮的，在屏幕上，你想看見漂亮還是不漂亮的？

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「各版程靈素，埋嚟睇埋嚟揀」​】

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