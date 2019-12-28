【讀者來稿】節慶電影脫離節日特色　只為騎劫檔期和宣傳噱頭？

編按：Netflix每年聖誕都會推出應節的電影，雖然劇情和製作都不及大電影精彩，但也不失是一個消磨時間的好選擇，且看下文作者分享。

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聖誕節是西方非常重視的節日。每年推出不少有關於聖誕節主題的電影。鬼絲一星期看不少爆米花節日電影。不禁覺得故事不一定發生於聖誕節之時，只是成為電影噱頭，也覺得觀眾對節日電影接受能力低一點（像是賀年港產片）。預算低一點、演員卡司低一點、劇本水準低一點......不得不說，真的騎劫了聖誕節檔期成為搖錢樹。

預算低一點、演員卡司低一點、劇本水準低一點......不得不說真的騎劫了聖誕節檔期成為搖錢樹。（《聖誕衝衝衝》劇照）

1、《聖誕衝衝衝》

Netflix今年推出《聖誕衝衝衝》與《聖誕王子皇家寶貝》。《聖誕衝衝衝》是單親爸爸於聖誕節前夕被解僱，四個孩子第一個反應不是安慰老爸失業的低落情緒，而是對自己瞬間失去大屋、聖誕禮物等物質享受的不滿。

《聖誕衝衝衝》是單親爸爸於聖誕節前夕被解僱，四個孩子第一個反應不是安慰老爸失業的低落情緒，而是對自己瞬間失去大屋、聖誕禮物等物質享受的不滿。（《聖誕衝衝衝》劇照）

經過大家非一般負面打氣後，爸爸重新振作創業成功，同時令家庭成員重新學習團結的重要性。故事其實可以談及更加深層的情感，可是編劇每到重要環節都選擇避重就輕或是抽身而去，突冗把「家庭團結比物質更重要」的訊息塞到觀眾的懷內自行消化。彷彿大人對小孩有口難言談及性話題， 令整部電影完全身處「想說教卻說不出來」的尷尬氣氛之中。雖然現實的確有家長會說不出道理來，但是連電影都是硬塞訊息的話，戲劇人生未免太可悲吧？

《聖誕衝衝衝》（又名Holiday Rush，我為假日狂，佳節鬧翻天） 上映年份︰2019 導演︰Leslie Small 編劇︰ Sean Dwyer, Greg Cope White 主演︰Romany Malco, Sonequa Martin-Green, Amarr M. Wooten, Deysha Nelson

2、《聖誕王子皇家寶貝》

《聖誕王子皇家寶貝》消遣聖誕節的動機更加昭然若揭。 又玩溫情，又玩懸疑，故事由頭到尾的場景只在皇宮裏面。屋子一大堆人（角色多到連名字都記不住名字）。當重要邦交信物失竊，面對一觸即發的交戰危機，然後在有限時間內捉住犯人，顯而格局有點小氣。

《聖誕王子皇家寶貝》消遣聖誕節的動機更加昭然若揭。 又玩溫情，又玩懸疑，故事由頭到尾的場景只在皇宮裏面。（《聖誕王子皇家寶貝》劇照）

就像小孩子玩偵探遊戲，連金田一、柯南出場都顯得小巫見大巫。如果刪掉聖誕節背景，這故事仍然可以演下去卻毫無違和感。兩部電影故事走向並不相同，說不上好看之列。要是打發時間的話，鬼絲寧願選擇《聖誕衝衝衝》。至少感受一下絕地逢生、柳暗一明杏花村的轉機。同時是 2019年作結鼓勵，也是迎接2020年的打氣。

如果刪掉聖誕節背景，這故事仍然可以演下去卻毫無違和感。（《聖誕王子皇家寶貝》劇照）

《聖誕王子皇家寶貝》（又名A Christmas Prince: The Royal Baby） 上映年份︰2019 導演︰John Schultz編劇︰Karen Schaler, Nate Atkins 主演︰Rose McIver, Ben Lamb, Kevin Shen, Momo Yeung

內容提供：鬼絲愛漫遊

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Netflix電影=聖誕衝衝衝 X 聖誕王子皇家寶貝X騎劫了聖誕節」​】

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