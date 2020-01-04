【失憶】嬰兒時候的記憶去哪裏了？　弗洛伊德這樣解釋……

編按：為什麼我們會不太記得嬰兒時候的事？因為太歷史久遠嗎？來看看以下文章分享著名心理學家弗洛伊德的解釋吧。

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在過時過節的時候，不少三姑六婆，親朋戚友都喜歡談及你嬰兒時期的事，但在他們正討論得興高采烈時，大家又有沒有這個感覺，就是：我什麼都不記得呢！

我們會沒有嬰兒時期的記憶，到底是因為日子久了所以忘記了，還是嬰兒根本是沒有記憶系統？這個問題在多年來也令人百思不得其解，而心理學家弗洛伊德便以「嬰兒失憶」一詞來解釋了這個現象。

到底是因為日子久了所以忘記了，還是嬰兒根本是沒有記憶系統？（unsplash／picsea）

弗洛伊德認為由於嬰兒會不停吸收新的資訊，而當他們每秒都吸收不同信息時，大腦就會有約700個新的神經連接，可是，由於我們都不會訓練嬰兒的記憶，所以他們的記憶會隨着日後接收到更多的資訊而漸漸消失。就好像成年人一樣，如果我們不持續進行複習，或只進行一兩次，除非你是天才，否則我們在上堂時學過的東西也會因為沒有經過訓練而漸漸忘記。因此，「嬰兒失憶」只是我們人生中，一個普通忘記事情的經歷而已。

嬰兒的記憶會隨着日後接收到更多的資訊而漸漸消失。（unsplash／itshoobastank）

另外，有研究指出，其實在我們嬰兒的時候就早有記憶，不過隨着時間流逝，嬰兒的記憶也會慢慢忘記。在嬰兒2個月大時，記憶可以保留1至2天，而嬰兒6個月大時，就會開始對身邊事物留下印象，當嬰兒8個月大時，已經可以回想起之前看過的事物。不過嬰兒的海馬體在此時並沒有完成發育，所以記憶是十分短暫，即使能夠回想起之前的事，但也只不過是能回想到數天前的事。加上嬰兒尚未學習不同的語言和詞彙，導致無法以一個有系統的方式處理回憶，例如把發生過的事變得有完整結構，成為一個具體事件，所以缺乏語言能力使嬰兒加快了失憶的速度。

缺乏語言能力使嬰兒加快了失憶的速度。（unsplash／suketran）

直到嬰兒長大到6歲時，負責記憶海馬體才發育完成，因此在我們的印象中，我們最初的記憶才會是發生在幼稚園的時期，而在6歲以前的事都很快一一忘掉了。

內容提供：福爾摩西分紅海

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「為什麼我們會沒有bb時期的記憶？」​】

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