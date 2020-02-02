目黑的古代版本？癡情種舊地重遊　傳頌萬世的愛情故事

編按：一段感情終結，總有不捨的時候，如果是你，你會藉重遊舊地懷緬往昔嗎？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「古人失戀怎麼辦？其實他們和現代人一樣會重遊舊地！」，刊於01撐場】

「在那天同遊大地 預約好重遊舊地～但你不辭而別留下命裡缺憾 仍想起～」失戀重遊舊地，歌仔都有得唱。現代人失戀，或許會到從前和戀人一起遊歷過的地方，懷緬一下這段情。更多人則會在Instagram貼心情語錄或在限時動態「放負」，抒發一下自己的悲傷情緒。其實這些並不是現代人的專利，古人也同樣有，即使千里迢迢亦要重遊舊地，並以詩歌抒情。

本篇的主角是南宋詩人陸游（1125年11月13日至1210年1月26日），他早年的愛情故事可說是一齣悲劇。大家經常取笑的表哥表妹情其實真有其事，陸游與表妹唐琬結婚，感情甚好、相處和睦，惟陸母不喜歡唐氏，並拆散他們。這宗古早的婆媳糾紛使陸游與唐琬最後以分手收場。後來唐琬改嫁趙士程，陸游亦另娶王氏。

南宋詩人陸游（1125年11月13日至1210年1月26日），他早年的愛情故事可說是一齣悲劇。（維基百科）

數年後，陸游遊沈園時巧遇唐婉夫婦，唐琬便與他敍舊。二人情絲雖未斷，但與對方相見時更多的是傷心與無奈，大家的身份已不同，即使就坐在對面，卻仿似遙不可及、相對亦無言。陸游心裏十分壓抑，無處抒發，只好題《釵頭鳳》一詞於沈園壁上。唐琬閱畢，非常傷心，又和了一首詞，後鬱鬱而終。而《沈園二首》就是陸游於四十年後重遊沈園，回憶當時這段淒美的愛情所寫的。

一首 「城上斜陽畫角哀，沈園非復舊池臺， 傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來。」 陸游 《沈園二首》

二首 「夢斷香消四十年，沈園柳老不吹綿。 此身行作稽山土，猶吊遺蹤一泫然。」 陸游 《沈園二首》

陸游多年後再次進入沈園，發現人事物已全非。時代變遷太快，景已去，人事亦已去，他們的這段往事彷彿如幻似虛，惟此記憶一直緊攥他心頭之弦，希望能在這裏找到一點「證據」，藉睹物以重溫舊夢。

後來詩人終於在沈園找到和重逢時一樣的建築物。從前的他們在橋上並肩而行，橋下綠水曾倒影出他們的影子。代入詩人角度看，他回憶之際傷心斷腸，彷彿看見唐氏的倩影如四十年前般伴在身邊，但美好的幻景亦如這段戀情，驚鴻一瞥，一瞬即逝。作者驚醒後，一睹湖面，發現現在只剩自己孑然一人，不禁再次把自己的傷感投射至眼前之景。

唐氏已經死去四十年，而隨着她的死去，對她一直眷戀的詩人亦愛情夢碎。四十年對古人來說應是一個很長的時間跨度，白花飄飄的楊柳樹亦已老，不再吹綿。但詩人對她的思念仍是綿長無盡，表現了他的長情。即使自己離大去之期不遠，但詩人也沒有去做其他事情，或完成其他心願，反而是回到沈園作最後的追憶，並大哭一場，表示他對唐氏的堅貞與對這段戀情的牽挂。即使事過景遷，人在多年過去亦經歷不少，但他對唐氏的愛卻是歷久彌新，至死不渝，令人感動，更是為他悲痛。

香港的「嶺南之風」甚有古代風貌，想親身感受古人情懷，也不必長途跋涉。（資料圖片）

《沈園二首》中，本人認為最精妙的一句是「傷心橋下春波綠，曾是驚鴻照影來」。詩人渴望追尋的、唐氏的倒影終於出現，雖讓真的如願讓他重溫舊夢，但如此曇花一現的美好就如海市蜃樓，觸不到的，終歸不復存在。這個畫面反而令人更為他感到心酸。

重遊舊地總是讓人愁緒冥冥，時日太快，最悲傷的就是一切已經改變，惟依戀之情從不變遷，這份情淒美卻又使人憂鬱，該是好是壞？不管怎樣，在這個「速食」的社會，又有幾多戀人能像他們，經歷近半載，還能保持如此純粹深厚的感情？重遊舊地，獨愛舊人。閱讀此詩，彷彿回到從前那個緩慢悠長的年代——一生愛一人，足矣。

内容提供：煩老師

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