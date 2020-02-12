【達明一派】重溫《愛在瘟疫蔓延時》　周耀輝：害怕也是一種瘟疫

疫症肆虐的這些天，想起了哥倫比亞作家馬奎斯所創作的長篇小說《霍亂時期的愛情》。 （港台譯名《愛在瘟疫蔓延時》）故事在戰亂和霍亂背景下，講述了一段跨越半個多世紀的愛情故事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「愛在瘟疫蔓延時」，刊於01撐場】

對於書中的男主角阿里薩而言，愛像空氣、水和食物一樣，不可或缺。他認為愛情就像一場瘟疫般，使人大汗淋漓，軟弱無力，渾身顫抖。故事的結尾，在五十三年七個月零十一天後，男女主角終於名正言順地在一起。兩人為了不被打攪，在漂泊的船上掛出了「此船已染霍亂」的旗幟。這場始於瘟疫終於瘟疫的愛情故事便這樣結束了。

愛情就像一場瘟疫般，使人大汗淋漓，軟弱無力，渾身顫抖。（電影劇照）

1989年，一首同名歌曲《愛在瘟疫蔓延時》誕生了。其中不得不提的是，這是周耀輝老師填詞生涯中的第一首作品。

//風吹草動盪滿天 風聲淒厲伴鶴淚

心即使浪漫似煙 風沙掩面願躺下睡//

日本曲風配上悲涼的前奏讓本曲充滿了頹喪的感覺。作品原本講述的是愛滋病、偏見和恐懼猖獗的主題。耀輝以抽象和零碎的手法，記錄下人們在瘟疫蔓延時所面對的隔膜和壓抑。

沒想到在31年後，這首歌會在這樣的背景之下推送出來。 「不必親近在這天不想今後獨濺淚」疫症打亂了不少人原本的計劃，有人無法與家人團聚，有人面對著所愛之人不能親近，也有不少人的情緒被接連的負面消息打入谷底......

但我們都知道，疫症終究會過去的。

這曲收錄在達明一派於1989年發行的《意難平》專輯中。（資料圖片）

很喜歡「愛在瘟疫蔓延時」這短短的七個字，有著一種絕處逢生的力量在。明明在瘟疫蔓延時，人人為求自保，帶著恐慌去蒐集盡可能多的物資給自己，盡可能與別人隔離。何來有空閒去釋放心中的愛？可越在這個時候，也越是考驗人性的時刻，愛也在這個時候變得越來越有力。

前線人員一封封的請願書，各界不斷的呼籲與捐贈，一個個充滿愛的舉動在互聯網上傳播著。我們常說Love Wins，除了自身的免疫力，誰敢說愛不是戰勝疫情的強大力量呢？

2017年時，耀輝老師為這首歌從新寫下了註腳：

瘟疫就是傷害不懂也不能保護自己的人，但，我們不懂也不能害怕，因為害怕也是一種瘟疫。

願你愛和愛你的人都平安健康，無病無災。（資料圖片）

//獨舞凌亂 亂叫吼心更亂

在哪天這地 悠然共對//

是啊，我們不能被「害怕」這種瘟疫擊退。要相信很快很快，我們定能摘下口罩，在陽光明媚的天空下悠然共對。願你愛和愛你的人都平安健康，無病無災。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。

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