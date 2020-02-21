【凡爾納】世界科幻文學首席巨匠　成名前首作屢遭拒絕險被燒毀

全球書蟲推崇的科幻文學首席巨匠，出生在法國南特（Nantes）的凡爾納（Jules Verne），筆下傑作完美融合冒險歷程、異域風情、神秘主人翁以及對於未知科學的大膽預測，水瓶座的睿智，一手推動了人類「理想化」科學奇蹟的發展與思想浪潮。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「2月8日知名壽星：「科幻小說之父」（Father of Science Fiction）凡爾納（Jules Gabriel Verne，1828 - 1905）」，刊於01撐場】

其代表著作《地心歷險記》（Voyage au centre de la terre）、《海底兩萬里》（20,000 lieues sous les mers）、《環遊世界八十天》（Le tour du monde en quatre-vingt jours）與《十五少年漂流記》（Deux Ans de Vacances）等，今日儼然成為文壇不可錯過的科普經典。

凡爾納寫下不少經典之作。（維基百科圖片）

但是喔，好友們您知道嗎？

凡爾納的父親，本來是期盼自己的兒子能夠繼承家業，所以不計鉅額開銷，將中學成績本就優異的凡爾納送往巴黎修習法律，可是沒想到他卻深深地被當時繁華的花都戲劇文化給吸引住了，毅然放棄學業，改投入寫作，並把繁瑣的法條置之腦後，父親一氣之下，斷絕了對他的經濟援助，讓凡爾納只得真靠寫作來謀生。（編按：於1851年成功取得法律學位。）

難道我沒有權利選擇追隨自己的直覺？這是因為我知道自己是誰，有一天將會怎樣。

可是，充滿雄心壯志的凡爾納，他的第一部小說，卻幾乎讓他餓死。因為當時巴黎有十六家出版商在收到他送來的作品後：「謝謝指教！」。全部表態婉拒，認為這文章沒有閱讀價值，也沒意願加以出版。這讓凡爾納火冒三丈，覺得自己的才華被這樣埋沒了，甚至在一氣之下，差點就把原稿給燒掉。

凡爾納夫婦二人。（維基百科圖片）

所幸在夫人的搶救之下，原稿並未化為灰燼，後續也終於順利找到提供機會出版的書商，亦從此讓凡爾納跨出專業作家的道路。後來經過他的不懈努力，還有身旁巴黎藝文圈朋友們的鼎力支持，凡爾納果真靠著科幻小說躍居成為當時法國的一流暢銷作家，更賺得了人生的好多桶金。樂於享受人生的他，還以稿費添購了一艘豪華遊艇，讓他自在愜意地航行於歐洲各港口呢！

法國亞眠市（Amiens）。（維基百科圖片）

而從1883年起，直至辭世為止，凡爾納也擔任著法國亞眠市（Amiens）的市議員。

內容提供：Camillus History and People

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