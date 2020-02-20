【素食】放長假期發揮潛能　史丹福教授的素食品牌！

編按：放長假也罷 ，在家辦公也罷，多了出來的時間只要好好發揮一下，就能發揮潛能。且看「學人搞社創」的分享。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

在氣候環境不斷惡化、非洲豬瘟爆發背景下，近期多個植物肉（Plant-based meat）品牌紛紛搶攻國際市場，大放異彩。除了2019年在美國上市股價暴漲的Beyond Meat， 另一主要競爭對手包括估值達20億美元（5月）、獲李嘉誠、Bill Gates等注資的美國品牌Impossible Foods。

長期茹素長跑好手

Impossible Food在2011年成立，創辦人是美國史丹福生物化學系榮休教授、65歲的布朗（Patrick O. Brown）。他曾經是兒科醫生，但受訓完成後感到科研有更大影響力，於是毅然轉投學術界，並憑在遺傳學和微生物學方面的研究而享負盛名。

教了廿多年書和做研究之後，他在2009年進行18個月的「退修假期」（Sabbatical），思考人生下半場去向，最後決定「一去不返」，轉換跑道，聚焦解決最迫切的全球議題—環境污染。

茹素50多年的布朗從過去的研究發現，人類面對最重大的危機莫過於環境受破壞。最大「幕後黑手」之一，正是肉類及奶製品業。除了產生高達全球15%溫室氣體排放，畜牧業還耗用地球一半的土地及25%的淡水，「沒有甚麼能比得上畜牧業，帶來更大的災難性環境破壞。」他4月指出。

Impossible Food 標榜跟真牛肉一樣會「流血」，滿足食肉獸味蕾。公司在2020年初推出「豬肉」Impossible Pork和Sausage ，希望有助打開亞洲市場。（圖：Impossible Foods）

他相信只有減少食用肉類及奶類製品，甚至完全停食，地球才能有救。但他知道，單憑教育或勸喻，不會太有效用。他認為，如果能夠生產「食肉獸」都愛不惜口，味道、口感，甚至跟真牛肉一樣會「流血」的植物肉，他相信許多人願意放棄動物肉製品，改捧這種新產品。

5年研發「流血」植物肉

在追求速度的商業世界，Impossible反其道而行，崇尚慢工出細貨。它足足花了5年研發，2016年才推出首個Impossible Burger。其產品突出之處在於其一種自家製植物「血紅素」（heme），這是一種見於植物和動物的蛋白質分子，是促成肉香、味道及口感的關鍵成分。

這款主要成分為大豆、馬鈴薯蛋白、加入植物血紅素、標榜「會流血」的「不可能」漢堡2016年在美國率先獲多間名牌食店採用，市場份額逐漸擴大。2018年擴展至香港及澳門市場；2019年4月更跟Burger King合作，搶攻快餐市場。

Impossible Foods 2018年引進首個海外市場 – 香港。圖中這款Impossible Bao，是香港星級大廚周思薇（May Chow）的作品。（圖：Impossible Foods）

至於下一個海外陣地，Impossible劍指中國內地。布朗9月到雲南出席一個環保活動時表示，「中國是我們未來擴張的最優先考慮事項。」他直言，中國是全世界最大的肉類消費市場，「過去10年的全球肉類消費增長，大概有一半都來自中國。」

等中國審批落戶

上述「宣言」正值中國鬧豬荒、上海Costco開張，市民迫爆搶豬肉的時期。布朗形容中國將是Impossible Foods實現其使命、取得最大影響力的地方。他誓言要在2035年之前，完全取代動物食品。現時公司正等待中國監管部門批出許可，下一步或在亞洲設廠。

除了Impossible Foods，布朗在2001年亦跟另一名學者創辦非牟利的公共科學圖書館（Public Library of Science / PLOS），將「共享」概念帶入學術論文出版業。這網站提供數十萬份生物學及醫學論文，免費開放給研究人員瀏覽及使用，希望打破商業機構壟斷學術出版的生態。可見布朗是一名徹頭徹尾的行動派。

【編按：文章題為由01撐場編輯所擬，原題為：「放長假激發大改變 史丹福教授創Impossible Foods救地球」】

作者簡介：學人搞社創

「學人搞社創」專欄由香港中文大學研究及知識轉移服務處（ORKTS）旗下社創平台SoCUBE所策劃，定期推介中大內外和國際社創案例、以及各種新趨勢！如有任何意見，歡迎隨時與我們聯絡。

作者網站：http://socube.cuhk.edu.hk/zh/

文：Kary Wong@ORKTS

英譯：Cathy Wong@ORKTS

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】