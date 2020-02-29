【金庸】暗戀偷窺與非禮朋友妻　一個原因令余魚同宋青書不同下場

來說說余魚同這個角色。余魚同初期相當糾結，他愛上文泰來的妻子駱冰，他知道「兄弟妻，更不可欺」，但又按捺不住內心的渴望，在理智與感情間掙扎。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「余魚同」，刊於01撐場】

終於有一次，余魚同和駱冰一起去救文泰來，駱冰熟睡，余魚同忍不住擁抱駱冰，吻了下去。

文泰來與駱冰為夫妻。（電視劇照）

駱冰當然生氣，打了他一巴掌，甚至說要他「三刀六洞」，但最後也原諒了他。

駱冰還說：「只要你以後好好給會裡出力，再不對我無禮，今晚之事我絕不對誰提起。以後我給你留心，幫你找一位才貌雙全的好姑娘。」

余魚同十分愧疚，繼續為紅花會出力，為救文泰來而毀容。

他知道「兄弟妻，更不可欺」，但又按捺不住內心的渴望。（電視劇照）

這也還有美女李沅芷愛上他、追求他，用各種方法跟他結婚。且不論余魚同有多愛李沅芷、有沒有放下駱冰，但至少他有個好結局。

相反，宋青書暗戀周芷若，忍不住偷窺她。結果，被師叔莫聲谷撞破，莫聲谷大怒，追著宋青書，宋青書只好和他比武。

誰知被陳友諒暗算，令宋青書誤殺莫聲谷，陳友諒捉著這個把柄控制他，令他做了很多壞事，所有人都鄙視他，最後慘死。

大家都是情不自禁，宋青書連身體接觸也沒有，而且駱冰是余魚同的嫂子，周芷若和宋青書則男未婚女未嫁。

宋青書暗戀周芷若。（電視劇照）

偷窺當然是錯的，但同樣是風化案，無論用武俠世界的角度，抑或用現代法律來判斷，余魚同的罪行都比宋青書嚴重。

為什麼宋青書會慘死？兩人的人品當然不同，但最重要的原因，是自我形象的分別。

余魚同是紅花會十四當家，前頭還有十三個上司，升職無望。（電視劇照）

余魚同是紅花會十四當家，前頭還有十三個上司，升職無望。

而且紅花會並不是一個當家帶一隊人馬，排名這麼後，出謀劃策沒他的份，打架又不是主力。做壞事被人揭發了，我禽獸我命賤，我自殘也不是什麼大事。

宋青書剛好相反，明顯是武當派第三代的繼承人。（電視劇照）

宋青書剛好相反，明顯是武當派第三代的繼承人，他的父親宋遠橋主事，他是未來掌門，大家寄予厚望，他大概自小也頗有自信。

現在莫聲谷要揭發他，宋青書根本無法面對長輩，亦不能接受從太子爺的位子上跌下來，這就狗急跳牆。

所以說，如果你覺得自己是瓷器，不是缸瓦，就不要亂碰亂撞，一丁點壞事都不要做。

為了掩飾一件小壞事，很可能愈做愈多大壞事，無法收場。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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