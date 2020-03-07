溥儀自傳透露虐待太監往事：槍擊、餵鐵珠　全因童年與太監交惡？

編按：在《我的前半生》中，溥儀透露過自己不少懲罰太監宮女的往事，當中有讀者思考過，溥儀這種虐待傾向從何而來？作者賈英華收藏各種《我的前半生》手稿，發現虐待一事曾多次修改。

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溥儀在《我的前半生》中暴露了不少蛛絲馬跡，如鞭笞宮女和太監、讓太監嚼鐵砂、「吃髒東西」等惡作劇。為此，筆者曾請教過《我的前半生》的執筆人李文達先生。據李文達回憶，溥儀講他虐待太監這些事情，主要應該是發生在溥儀十幾歲以後的時候。後來寫書時，溥儀為了避免承擔更大罪過，大多追憶的是九歲以前的一些虐待行為，至多是十來歲的事兒。如溥儀在《我的前半生》中，摘引了一段宣統九年的「起居注」：「上常笞太監，近以小過前後笞十七名。」

溥儀在《我的前半生》中暴露了不少蛛絲馬跡，如鞭笞宮女和太監、讓太監嚼鐵砂、「吃髒東西」等惡作劇。（公共領域）

這只是其中一例。那就是說，據宮內的客觀記載，在短短幾天內，溥儀就以太監發生的小過失，鞭笞太監十七人，簡直虐待成了癮。像溥儀虐待太監的事兒，宮內一般人不敢管，也不敢言語，只有乳母出來管他，溥儀才稍稍聽話。

有一次，溥儀聽說太監李長安能整吃一隻螃蟹還能變戲法，就把他叫了來。一試果然如此，溥儀高興了，說：「你想讓朕賞你點兒什麼？」

李長安聽後，說：「隨萬歲爺的意思，賞什麼奴才都高興。」

「那好，朕就賞你一樣東西，再試試你的功夫。」溥儀隨手掏出一把他練鐵砂掌的鐵砂，說：「你既然能活吃整隻螃蟹，把這些也吃下去吧！嚼鐵豆兒，聽著聲音多好聽。」

一個機靈的小太監見勢不妙，眼看要出人命，趕緊喊來了乳母，當即她就制止了溥儀。只不過，乳母換了個說法：「這樣還不把牙崩壞啦？那老人家怎麼吃飯呢？」可皇上金口玉言，不能收回。乳母隨機應變，又出了一個主意，那就改成綠豆吧。經過來回央求，溥儀聽從乳母勸告，讓老太監李長安吃下了綠豆。這樣，老太監雖然鬧了幾天肚子，性命卻安然無虞。

溥儀乳母王焦氏。（公共領域）

有一陣兒，溥儀忽然又喜歡上了練氣槍。聽說宮內路西那排平房是太監住的地方，他跑過去拿起氣槍就往窗戶上射擊。頓時，窗戶被打成了一個個篩子眼。屋內的太監都被嚇得趴在了炕底下。這時溥儀舉槍打瘋了，誰勸都不聽。一個有經驗的老太監趕緊吩咐小太監又請來了溥儀的乳母。

王焦氏一見，又要出人命，隨即一把拽住了溥儀手中的氣槍：「這屋裡有人哪，打死人可怎麼辦呢？」溥儀聽後一樂，對乳母說：「朕這不過嚇唬嚇唬他們。」

其實，他說的是心裡話，憋了多年的怒火終於發泄了出來。這只有乳母最了解不過。

溥儀這種報復性的虐待方式，絕非偶然。（公共領域）

更加惡劣的事兒，發生在不久之後。一天，溥儀忽然在路上遇到一個太監，硬逼著他：「他把地上的東西，趕快給我下去。」

原來這是個骯髒的「狗屎橛子」，這顯然屬於典型的虐待太監。無奈皇上有旨，太監哪兒不聽，只好跪在地上，閉著眼吃了下去。其實這個太監就是當年懲罰過太監的溥儀之一。這種報復性的虐待方式，絕非偶然。

《末代皇帝秘史──你所不知道的溥儀》（書封）

以上內容節錄自《末代皇帝秘史──你所不知道的溥儀》

作者：賈英華

出版社：中和出版

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