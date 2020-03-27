【顏文字】美英法俄墨第一名表符超傳神！東方顏文字比西方更複雜

編按﹕平時大家用社交媒體時都必定加個表情符號，令平平無奇的對話顯得富有趣味。而世界各地文化之差異，其實也會令使用表情符號的方式大有不同。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【表情符號】世界各地流行的顔文字 東西方之不同」，刊於01撐場】

表情符號以往由用字符組成表情，尤其於日本特別流行，還稱為「顏文字」，不過現今大多人使用Emoji作為取代。無論如何，顏文字仍被不少人所使用，能為平日的對話增添一些趣味。

在人氣日本節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし），提到某調查發現於2019年，世界各地最多被使用的顏文字是「¯\_(ツ)_/¯」。中間的日文片假名「ツ」，描繪雙眼及得意的笑容，左右兩旁的符號則表示聳肩，組合起來便是「誰知道？」（Who knows?）、「我不知道」（I don't understand）的意思。當人們輸入相關意思的內容，文字便可自動轉換成該顏文字。「¯\_(ツ)_/¯」於美國、英國、法國、俄羅斯及墨西哥等地方都是第一位最常用的顏文字。

東西方的常用的顏文字習慣其實有所不同。在西方的表情符號多數需要由左到右，並順時針旋轉90度來理解，例如「:-)」（冒號代表眼睛，中間橫線為鼻子，而括號表示笑容）或「XD」（「X」代表瞇起來的雙眼，「D」則指大笑）。另一方面，東方的表情符號則大多不需要旋轉來閱讀，亦常加入非拉丁字元，令表情符號的組成變得更複雜，譬如「＼(^o^)／」（「^」為眼睛，「o」則是開口的嘴型，而斜線便表示興奮地舉手）等。

東西方的常用的顏文字習慣其實有所不同。（《原以為命中注定的戀愛不會發生在我身上》劇照）

不少人亦發揮其想像力，以很多不同的字符組成顏文字的畫，令筆者回想起曾經大熱真人真事改編的日劇《電車男》，戲中熱血的網絡助攻，在討論區透過顏文字來表達對男主角「電車男」愛情的支持，令人看到也相當感動！

內容提供：雪話

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