【新冠肺炎】疫情下經常心神不安？　蘇軾：因病得閒其實不無好處

編按：新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，很多人長期處於不安的心境下，下文作者文籽就和大家分享古人蘇軾因病得閒的故事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「蘇軾告訴你 因病得閒其實不無好處？」，刊於01撐場】

相信大家現在也因肺炎疫情而多了不少時間待在家，你可能煩惱收入減少、事業停滯等，但這樣因病得閒其實不無好處，就讓我們來看看大忙人蘇軾在這些空檔時間會做什麼吧！

1072年蘇軾不堪新黨的迫害而求外職，被調任杭州通判。通判公務繁忙，不久便得病，並因病得閒走訪祖塔院──《病中游祖塔院》就是他1073年在祖塔院所作。祖塔院位於杭州南山，綠樹成蔭，幽美且莊嚴，是不少高僧的常訪之地，因此得名「祖塔院」，也就是現在杭州的著名景點「虎跑寺」。

1072年蘇軾不堪新黨的迫害而求外職，被調任杭州通判。（《孤城閉》劇照）

蘇軾一身民間日常服飾走進祖塔院，可說是卸下官場的庸俗、官務的煩惱，方感清涼舒爽。當中「因病得閒殊不惡，安心是藥更無方」正是蘇軾的會心之語。因病才能從日常的勞碌中抽身，才有空遊祖塔院，從而悟出此憚理。因此，因病得閒也並非壞事。

《景德傳燈錄》卷三記載，僧神光曾向達摩祖師求法，曰：「我心未寧，乞師與安。」師曰：「將心來與汝安。」曰： 「覓心了不可得。」師日：「我與汝安心竟。」不安的心、還有那些煩惱都是無形的，怎能讓它們困擾自己呢？神光當即開悟，發現心不寧原來只是自己的執着。

蘇軾一身民間日常服飾走進祖塔院，可說是卸下官場的庸俗、官務的煩惱，方感清涼舒爽。（《孤城閉》劇照）

這裏的「安心」應指一種無執念、不急不躁的精神狀態。詩人明白安心不只是對養病，對整個人生來說都是一種解藥。但「安心」並無方，不假外求，只有自己悟得，才得以活得達觀、轄達。

現代都市人一生勞勞碌碌，為功名，為財富，為生活。你又何曾真正的照看自己的靈魂、與自己溝通？到底現在的人生，是在「生存」還是「生活」呢？雖說生病不好受，但心中繃緊的弦卻鬆了下來，竟有一種難得的閒適感，得以重新整理生活步調，重拾動力在接下來的路邁步走。

（José Martín Ramírez C/Unsplash）

內容提供：文籽

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