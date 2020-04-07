【鄭丰】被稱為「女版金庸」　首作有破綻主角中毒跳崖也不死？

編按：被稱為「女版金庸」的書本有何亮點？且看下文作者分享。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鄭丰：多情浪子痴情俠」，刊於01撐場】

來說說鄭丰的《多情浪子痴情俠》，鄭丰被稱為「女版金庸」，她的作品是怎樣的？初時看見這本書，書上寫着作者是「女版金庸」，當然不能錯過。這個故事又名《天觀雙俠》，雙男主角線，「天」是凌昊天，出身武林名門。

因為他的哥哥快要娶他的心上人鄭寶安，他便離家出走，惟學成武功後又被人陷害。最後，問題當然能夠解決，他當上丐幫幫主，亦和鄭寶安在一起，他就是「痴情俠」。「觀」則是趙觀，出身青樓，後來才知道母親是百花門堂主。母親被人害死了，趙觀要報仇，做了百花門門主，又當上了青幫幫主，主要用毒和機智解決問題。最後娶了六個妻子，所以是「多情浪子」。

鄭丰被稱為「女版金庸」。（《多情浪子痴情俠》，中原社出版）

故事有劇情，又不會複雜得要不斷往前翻頁，而且有很多真情感動的橋段，在新一代的武俠小說中，相當精彩。不過，如果你是武俠迷，可能會覺得這個故事太過「金庸」。

男主角趙觀，母親是青樓女子，八面玲瓏帶些許狡猾，他最後娶了很多個妻子，正是韋小寶。他全家被殺，母親用血在地上寫了一個簡體的「丰」字，就像桃花島血案。凌昊天在武林大會上，用智謀和武功，大挫喇嘛大喜法王的銳氣，像楊過巧敗金輪法王。甚至連兩個男主角一起吃飯喝酒，都有郭靖黃蓉初遇的感覺。

到底是作者很崇拜金庸，抑或金庸真的太厲害了，什麼劇情都寫過了，我們逃不出他的五指山？故事的一半後，作者開始把握了故事的靈魂，愈來愈有自己的風格，女主角鄭寶安亦有了神采，不再是黃蓉加小昭這麼簡單。

有一幕是凌昊天被人誤會，說他不仁不義，趙觀走出來說：「你放心，天下人都不信你，我趙觀偏偏信你。天下人都要殺你，我趙觀就是要保你！」那一刻相當有俠氣，而又有情有義。女作家描寫感情是比較細膩的。

不過．故事的主角光環比較強大，中毒跳崖坐牢不死是定律。很多規矩都像是為了主角的利益而設，例如趙觀被喇嘛抓走，快要死了，喇嘛突然以為趙觀是法王轉世，對他恭恭敬敬。但前面沒有鋪墊，後面的劇情也很少再提及法王的身份。

很多時為了突顯主角的強大，就把其他人變成蠢材。初時凌昊天的性格也有點難捉摸，有時像楊過般任性，有時又變成郭靖般講求仁義道德，放敵人一馬，令朋友受害。

小說很多時為了突顯主角的強大，就把其他人變成蠢材。（《多情劍客無情劍》劇照）

但是，這麼長的小說有少許破綻，不影響其精彩程度，連金庸也要不斷改版嘛。

我覺得故事少了一個亮點，沒有一件像小李飛刀、降龍十八掌、慈航靜齋之類的東西，即使你忘記了劇情，依然會回味那件事。這是鄭丰出版的第一個故事，雖然好看，但讀者的評論好壞參半。

始終用「女版金庸」做賣點，讀者自然用金庸的水平來比較，還要用你第一本書，與金庸最厲害的作品作比較，很難比得過，「盛名之下，其實難負」。

不過，鄭丰繼續創作，作品也愈來愈精彩，之後再和大家介紹。

故事少了一個亮點，沒有一件像小李飛刀、降龍十八掌、慈航靜齋之類的東西，即使你忘記了劇情，依然會回味那件事。（《武狀元蘇乞兒》劇照）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

看更多01撐場相關文章：

金庸十大淫賊

2020版《絕代雙驕》

余魚同

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）