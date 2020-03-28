【繼園臺七號】首得威尼斯金獅獎的華語動畫　三角不倫戀譜時代曲

編按：電影《繼園台7號》曾入圍威尼斯影展角逐金獅獎，導演楊凡更憑此片贏得最佳劇本獎，得獎背後全靠原作小說《芳華虛度》。小說作者後來因故事大受歡迎而創作了《芳華虛度‧繼園臺》，與電影一同紀錄對香港的回憶。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「楊凡最新力作《芳華虛度‧繼園臺》 小說充滿了作者的「自我表現」與「性格分裂」」，刊於01撐場】

《繼園台7號》是香港首部動畫長片。（《繼園台7號》動畫圖片）

2019年，由香港知名導演揚凡執導的香港首部動畫長片《繼園臺七號（NO.7 Cheery Lane）》榮獲第76屆威尼斯影展最佳劇本金獅獎，成為首部獲得威尼斯金獅獎的華語動畫電影。這部耗時七年之久才完成的動畫電影，故事背景設定於香港67暴動那年，講述一對由台灣漂泊到香港的母女，虞太太及她漂亮的女兒美玲，她們和一位英文補習老師大學生子明的三角不倫關係。故事描述了六十年代的香港繁榮背後，暗藏一股不安的暗湧，市民只能在危機中尋求生存及自我解放。

故事背景設定於香港67暴動那年。（《繼園台7號》動畫圖片）

《芳華虛度‧繼園臺》是繼《繼園臺七號》後才結集出版的小說。原作名為《芳華虛度》，是作者於2012年為專欄「樓上畫家」的開篇，以短篇章回方式寫出自己從上世紀五十年代開始之後的六十年中，在「中港台」三地的追憶似水年華。結果寫了一年多的時間，作者因個人原因而不敢結集出版，只好將其中三篇〈青春夢裏人〉、〈今屋淚〉、〈春風沉醉的夜晚〉改編成電影《繼園臺七號》，意想不到獲得觀眾極大的迴響和電影界的認同。電影的成功重燃作者改寫《芳華虛度》的熱情，最後誕生了這部小說《芳華虛度‧繼園臺》。

原作《芳華虛度》是以短篇章回方式寫出自己的回憶。（《繼園台7號》動畫圖片）

《芳華虛度‧繼園臺》作為《繼園臺七號》的前傳後事，主要寫一個台灣嘉義眷村生長的中學秀麗女生，上世紀六十年代隨母親移居香港，在街頭被星探發掘，做了紅極一時的時裝模特兒。然而命運弄人，她的男朋友居然被自己親生母親橫刀奪愛，之後她嫁入豪門，相夫教子，卻發現前途似錦的愛子染上世紀絕症，痛不欲生。作者形容：「這是一個兩代母女矛盾與寬恕的故事，兩代母子愛與補償的故事。雖然這些真假人物的遭遇各有不同，最後總是融匯在作者本人的分裂性格表現主義中。」曾在台灣居住十多年，然後定居香港及遊學歐美的楊凡，通過小說記述了他的真情實感。而電影版的《芳華虛度‧繼園臺》亦滿載了他對往昔香港的美好記憶。

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重寫後的小說筆觸及人物佈局、故事情節並沒有偏離作者原本的《芳華虛度》，只是加入了許多諷刺的情節、許多人物心裏的自我批判，為了豐富故事情節作者在人物方面添多了兩位夫人，一位是繼園臺的鄰居梅太太，一位是虞美人在巴黎遇見的美寶夫人。讀者在閱讀小說之前不妨先看看電影版的《繼園臺七號》，先初步了解故事情節發展脈絡和理清人物之間的關係，如此會更快進入小說裏的語境。一起欣賞這本充滿作者自我表現、充滿性格分裂的小說作品吧！

《芳華虛度》封面。（三聯書店）

書名：《芳華虛度‧繼園臺》

作者：楊凡

出版社：三聯書店（香港）有限公司

內容提供：蝦你先生

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