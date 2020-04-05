【家宅風水】收入穩定宜旺丁不旺財？　一文睇清家宅四大格局！

編按：香港房屋供應緊張，一間屋隨時要住上一輩子，因此在選擇房屋上絕不能馬虎。但到底如何才能選適合自己的房屋呢？且看下文分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「何謂住宅四大格局？ 蘇民峰師傅教你家宅風水催運、改運妙法」，刊於01撐場】

香港是一個寸土尺金的都市，許多市民對居所的佈局並不講究，只求有個棲身之所便心滿意足。對於相信風水命理的人在選擇居所方面絕不馬虎，因其隨時影響個人的每日運程，例如財運、人緣、桃花、健康等等，實在不得輕視。

許多市民對居所的佈局並不講究。（資料圖片）

所謂風水之學，簡單而言就是環境中每個系統都在相互聯繫、依存、相生、制約和對立，而人就是系統的中心。如果人們能順應自然，因地制宜，理出各個系統與我們的微妙關係，便能起到趨吉避凶的效用。

在風水學上，人們通常會關心如何選擇適合自己的居所這類話題。事實上，首要條件是要知道自己需要什麼。住宅主要分為四個格局：一、旺丁旺財；二、損財傷丁；三、旺財不旺丁；四、旺丁不旺財。以上四個格局之中，除了第二個不宜居之外，其他格局均各有優點，均可選擇，關鍵是住進去的是「對的人」。

人們通常會關心如何選擇適合自己的居所這類話題。（資料圖片）

「旺財旺丁局」適合有老有少、人口較多的家庭，該類住宅對住客能起到旺身體、人緣及財運的作用；「旺財不旺丁局」有利於年輕單身男女或拼搏一族，因該類住宅對催谷財運特別有利，但對身體健康則幫助不大。不過年輕人身體狀況一般較佳，除非身體抱恙或長期病患者，才必須選擇旺財旺丁的房子，否則選擇這類住宅也無大礙；「旺丁不旺財局」則有利退休年長人士及收入穩定的人，因其對身體和人緣的幫助最大，尤其是身體狀況較差的人士，這類住宅對其最有利。

不同類型的人都可以選擇旺或不旺什麼的住宅。（資料圖片）

至於如何挑選適合自己的住宅，除了可以在新居入伙前請風水師傅指點迷津，大家也可以參考一下由香港著名堪輿學家蘇民峰師傅最新出版的《家宅風水基本法（增訂版）》，該書不但公開揀選家宅和室內佈置的方法，還盡數釋述了各種典型的風水問題，其中便包括如下這些常見問題：如何才能稱得上是旺財旺丁之宅？入住年份會否影響家居風水？坐南向北，宅中人會經常爭吵？大門對窗、廚廁相對，有何影響？等等，讀者在書中都能找到相應的答案。此外，該書亦彙編了超過八十個情景不同的真實案例，以問答形式切入，圖文並茂地剖析各類住宅的風水實況，並提供傳統催運、改運方法。對於想安居樂業的市民，此書不只於「鎮宅寶典」。

《家宅風水基本法（增訂版）》封面。（圓方出版社）

書名：《家宅風水基本法（增訂版）》

作者：蘇民峰

出版社：圓方出版社

內容提供：蝦你先生

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