【Art Travel】領團到意大利認識文藝復興　藝術旅行皆在靈魂同行

編按：香港人很少有機會深入了解藝術，李偉民的前編輯李夢去年與浸會大學教師米哈（Louis Ho）組織海外Art Travel，旨在與參加者一同前往意大欣利賞藝術作品，進行思想討論和心靈交流。到底這趟旅程如何？且看下文受訪者分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「文化女孩李夢的夢想，努力推動香港Art Travel藝術旅行」，刊於01撐場】

藝術旅行是靈魂登上三寶殿。

李夢在我眼中永遠是個小女孩，甜美爽朗，她是我的前編輯，本身亦是藝評人，對古典音樂的研究，挺「超班」的。她的文章，遠至北京和多倫多。李夢是雙子座，可愛的神經大條。

最近，李夢告訴我，和浸會大學任教的老友米哈（Louis Ho）組織海外Art Travel，「藝術旅行」首站去意大利。我瞳孔放大：「搞乜鬼？」李夢（Daisy）笑得嘴角上移：「這些年，本地視覺藝術的蓬勃，令到業內如畫廊、展銷會、藝術家嗅到欣喜，但是對於許多對藝術不太了解的香港人來說，還是『我識條鐵咩？』，好像是在平行時空中，那邊廂熱鬧，這邊廂藝術卻與己無關。有些人偶爾去畫展，在作品前拍照打卡，上傳Facebook和Instagram，算孔雀開屏一番。」

Daisy接着：「2018年，我參與一個把藝術普及的平台叫『藝術解毒』，通過互聯網，分享本地的藝文信息等，它擁有超過八千位粉絲，良好反應足夠我買雪糕慶祝。我想既然已有線上(online) 朋友，何不把這批朋友帶到線下(offline)，為他們安排一些本地藝術導賞活動，例如看看博物館，誰料到報名踴躍，大家深藏的藝術筋骨得以快樂舒展。我跟着又想：不如放膽一點，來個外地藝術旅行？意大利是『文藝復興』(The Renaissance: 十五世紀以前，文化在歐洲深受羅馬教廷的支配，藝術思維非常保守，於是，一群大師，以佛羅倫斯為始點，發動一場以『人』為本的思潮革命(humanism)，探索宗教以外的真理) 的發源地，不如找些志同道合的網友，利用暑假，去意大利『享受』藝術。在2019年的8月，我和團友在歐洲，渡過畢生難忘的夏天。」

任教於香港浸會大學的米哈，專長為美術史及博物館研究，導賞親切生動，深受活動參與者好評。（受訪者提供）

我納悶不解：「誰人喜歡藝術專題的旅行？」Daisy搜索回憶：「我們3月開放報名，兩個多星期已成團。這裏，有四點可以分享給年輕人：一是做任何事情，先要在網上建立基礎。我們的『藝術解毒』平台在過去的一段日子，已在網上運作，吸引了一班熱心支持者；二是宣傳目標精準，不要海量投放廣告，消耗宣傳費，『小刀割小樹』，是小生意的訣竅；三是團費定價合理，學做生意，累積經驗比眼前的利潤來得重要；第四個原因，哈哈，找對了人吧，米哈老師有才華、又高顏值，自然吸納信眾。」

Daisy滿意地：「此次藝術旅行，約20位團友，以年輕白領居多，也有自由職業者和大專學生，超過七成先前參加過『藝術解毒』的本地活動。人家對你的品牌和服務先有認知，接觸後，從而有信心，最終才會花費。這經營的四部曲，跑不掉的。」

我聽得心癢癢：「行程好玩嗎？」Daisy點頭：「當然好啦。做好一件事情，要『心思』加上『慎密』，服務愈細緻愈好，但又不能出錯。我們去了羅馬、威尼斯和佛羅倫斯，活動包括參觀博物館、畫廊、藝術空間等。」

Daisy解釋：「我們的工作分三部分：酒店和交通，由專業行政人士負責；米哈負責藝術導賞；我則負責三頭六臂的統籌。」

我問：「安排『藝術旅行』，困難嗎？」Daisy思索一下：「大的困難沒有，因為米哈的藝術功底深厚，事前又做足準備，所以他的導賞，團友一致好評。突發情況一定會有，例如錯過船期、兜兜轉轉才找到餐廳的位置等，不過，團友把我看作朋友，無怨無尤。但是以下的事情要留意，在歐洲，20人以上的團體去餐廳用餐，一定要預定。博物館的開放日期和時間亦各有不同，需預早計劃。知名博物館如梵蒂岡博物館，如果去到才購票，要排隊數小時，故此，謹記在數週前在網站買票。」

我莞爾：「此行有沒有故事？」Daisy想想：「大家去意大利一般會擔心治安不好，所以，團友們彼此照應，全程沒有被壞人『關照』，如途中發生意外，團友的心情必跌到谷底。我常常提醒團友：不要在胸前掛上貴價相機、不要露出包包的名牌logo、不要做一個『像遊客』的遊客，例如拿着地圖一臉茫然。哈哈，有一件溫馨的故事，我要告訴你，在威尼斯的水邊，當參觀完古根漢美術館後，沿河走回酒店，同行有一個10歲的男孩Robin，我們經過一間古舊文具店，它專售賣典雅的信紙、書籤和筆記本，本來Robin很累，一直嚷着回酒店睡覺，但是當大家走進店後，他突然安靜下來，左看右看，選了一個筆記本。店主是80多歲爺爺，在威尼斯造紙六十多年，他見到這個亞洲小男孩自己掏錢買東西，好奇問他，Robin答：『我買給爸爸！』店主非常感動，馬上從貨架取下一件精美的手作書籤，燙上金色字樣『R』，慈祥地微笑：『小孩子，這個送給你，R的意思不只是Robin，也是「remember」，歡迎你來到威尼斯。』老人家一邊遞上書籤，一邊將Robin的五歐羅退還給他。果是人間有情，今次在河邊小店，遇見如此溫柔的情。我在想，藝術旅行的意義在那裏？大家千里迢迢來到意大利，不僅為了欣賞人類的藝術名作，也應該感受人類不變的情義。你和我之間在旅途上的親暱互暖，也許只是當天尋常，但是當回想起來，一句話、一個動作，溫馨綿長，終身感動。」

威尼斯經營紙鋪六十年的老爺爺。（受訪者提供）

我想盤查下去：「Art Travel具有什麼意義？」Daisy有備而來：「四個字，『靈魂同行』。一般旅行，當然是吃喝玩樂，這些基本要求，我們是要滿足團友的，例如美食便是重要的一環，但是熱鬧之餘，當和一眾愛好者欣賞藝術作品、思想討論、心靈交流的時候，我發覺大家的思維其實昇華進步了；在整個旅程中，我們既『共享』物質的生活，但是靈魂亦同行，和精神層面的生活拉近了。藝術旅行不單讓人們可以尋新鮮，更把旅行從玩樂的目的，推高到『見聞』、『見學』和『見解』的水平，讓更多人懂得用靈性代替物質去找到喜悅，人生變得更美麗。」

帥氣的導師米哈正在佛羅倫斯老橋漫遊。（受訪者提供）

我想：愉快的旅行團，像太陽花，去到每一處地方，一朵朵美麗的花朵綻放，當然，最傷感之處是旅終人散，花兒凋落。望着樂觀的李夢：「未來的『藝術旅行』大計，你有啥子打算？」她堅定地說：「不會放棄，我會在香港推動更多Art Travel，希望短程去亞洲地方，長程再去歐洲，例如巴黎或阿姆斯特丹；更想加進一些『互動』元素，邀請當地藝術家與團友面對面交流，或參與當地的藝術工作坊。過去數年，藝術旅行在中國內地城市發展迅速，面向不同群體(如退休人士、學生、親子等) 策劃不同旅行方案。相比內地，香港起步較晚，仍有市場潛力等待開掘。當愈多香港人通過旅行認識藝術，我深信會帶來不一樣的香港精神面貌。」

想起一句別人的話：「People don't take trips—trips take people」，這「玩」英文之句，很難翻譯，但是你一定體會箇中玄妙！

內容提供：李偉民

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