創造出美國西部的意大利人　電影配樂大師 Ennio Morricone 逝世

著名意大利電影配樂大師Ennio Morricone日前逝世,終年91歲。他曾為近500部電影及電視劇創作原聲音樂,其中尤以「鏢客三部曲」最為膾炙人口。如果說西部牛仔象徵了美國人野性不羈一面,那Ennio Morricone跳脫、紛雜的創作,亦同樣濃縮了西部的個性。 兩者一拍即合,絕非偶然。

在凌亂間還原凌亂時代

Morricone乃意大利人,1928年於羅馬出世。1964年,西部電影(Spaghetti Western)之父Sergio Leone聘請了Morricone,為他的「鏢客首部曲」《獨行俠連環奪命槍》(A Fistful of Dollars)擔任配樂。當時Morricone尚未有財力擁有完整的管弦樂團,便利用電影中的槍聲、鐘聲、口哨聲、口簧琴、叫喊聲及 Fender 電結他去進行創作。除了偏離一般常用的管弦樂團風格,也迴異於其他西部電影常用的民族音樂,成功引起大眾注目。

1964年,西部電影(Spaghetti Western)之父Sergio Leone聘請了Morricone,兩人合作,創作了一個又一個傳奇。(圖片擷取自https://bit.ly/2VVLIEi)

而其後的《獨行俠決鬥地獄門》(The Good, the Bad and the Ugly),更被譽為史上最具影響力的配樂。至於兩人合作的另一次巔峰,則自然非1984年的《義薄雲天》(Once Upon a Time in America) 莫屬。早在電影完成前七年,Morricone便開始進行創作。而在電影拍攝期間,演員甚至是一邊演出,一邊聆聽現場的樂師演出。

這種看似隨性、凌亂的態度,卻正好打破了當時電影配樂一貫的工作模式。或許正是這一重元素,才能夠讓他的作品與同樣「劍走偏鋒」的黑幫題材,結合得天衣無縫。

【點擊圖片觀看「鏢客三部曲」及《義薄雲天》的電影海報】

創造另一個世界

而「鏢客三部曲」的空前成功,亦促成了Morricone與其他歐洲知名導演如Pontecorvo、Pasolini、Bertolucci等人的合作。

70至90年代期間,Morricone步入了創作生涯的高峰,他開始為荷里活電影進行配樂。其中比較知名的作品有《天堂之日》(Days of Heaven)、《義膽雄心》(The Untouchables)、《戰火浮生》( The Mission)等,而《戰火浮生》亦令Morricone第一次被提名奧斯卡「最佳原著配樂」。當時Ennio運用了大量宗教音樂及印第安民謠,去創造一種他稱之為「以古代語言譜寫成的現代音樂」,並以人聲詠唱的方法讚頌上帝恩典。

【點擊圖片觀看電影海報】

另一個值得細說的作品,是1998年的《聲光伴我飛》(The Legend Of 1900)。為了營造出大海的無盡與融洽,Morricone將爵士樂的競技樂章與豎琴相互結合。而他跟前Pink Floyd主唱Roger Waters合作的歌曲Lost Boy Crying,就更加譜出了生命的無常,堪稱驚艷。

別了,大師

踏入千禧世代,Morricone依然沒有停步。不論是充滿西西里島風情的《真愛伴我行》(Malena),還是在太空中發現人類起源的《火星任務》(Mission to Mars),Morricone都顯得駕輕就熟。而他的成就亦終於獲得了主流電影界認可。

歷經五次提名之後,Morricone在2016年憑藉與昆頓塔倫天奴合作的《冰天雪地八惡人》(The Hateful Eight),收穫了人生首個奧斯卡「最佳原創配樂」獎座。

當然,他的成就早已不是一座小金人可以定義了。

RIP,Ennio Morricone。