【香港書展2020】入場門票優惠攻略　電子門票購買使用教學

一年一度的香港書展將於7月15日至21日 (星期三至星期二)，在灣仔香港會議展覽中心舉行。

今年書展以『心靈勵志』為年度主題，並以『從香港閱讀世界--洗滌心靈 鼓舞人生』作點題，希望藉此給予市民一片心靈綠洲，閱讀更多優秀心靈勵志作品，重拾前行力量，為未來挑戰抖擻精神。

書展開放時間

2020年7月15-16日 (星期三至四)：上午10時至晚上10時

2020年7月17-18日(星期五至六)：上午10時至午夜12時 (一樓展館)、上午10時至晚上11時 (三樓展館)

2020年7月19-20日 (星期日至一)：上午10時至晚上10時

2020年7月21日 (星期二)：上午9時至下午5時

入場票價（正價）

成人票：港幤$25

小童票：港幤$10 (適用於小學生／身高1.22米或以下的小童)

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

免費進場特別優惠：

凡以正價(成人HK$25、小童HK$10)購買7月15或16日香港書展門票人士，憑完整票尾即可免費於以下兩個時段各進場一次：7月17-19日 (星期五至日) 晚上7時後；及7月20日(星期一)晚上7時後。此優惠不適用於其他門票 (包括上午進場票、晚間進場票、優惠進場票、貴賓進場票及贈券)。

也就是說在15或16日買票者(星期三、四)，可以在星期五至日選一天七點後再入場一次，並在星期一晚上再進場一次。一張門票入場三次。

門票於6月22日起於下列指定途徑有售：全線7-11便利店、全線Circle K便利店、全線快達票售票網

亦可於現場排隊購票。

上午及晚間優惠票

書展亦設兩個優惠時段：

上午進場票：港幣$10 (中午12時前進場適用，不設離場時限，門票只限即場發售，成人及小童同價)

晚間進場票：港幣$10 (適用於7月15、16、19 及 20日，晚上7時後進場，門票只限即場發售，成人及小童同價)

其他優惠票

殘疾人士票價優惠：港幣$10 (殘疾人士前往展覽會場之售票櫃檯，出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，即可以港幣十元購買入場門票。)

訪港人士票價優惠：港幣$10 (訪港人士前往展覽會場之售票櫃檯，出示有效的旅遊證件，即可以港幣十元購買入場門票。)

超級書迷證：港幣$80 (持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪侯時間。)

超級書迷證發售日期: 6月22日 至 7月14日

發售地點：按此瀏覽

備注：

1.請攜同個人彩色照片(40毫米(寬) x 50毫米(高)) 前往申請

2.申請時須填寫簡單個人資料，按此下載申請表

3.書迷證如有遺失，恕不補發

4.數量有限，售完即止

用八達通App購買香港書展電子門票

讀者可以透過八達通App預先用八達通卡或O! ePay購買本年度香港書展正價電子門票，但要留意，必須為O! ePay賬戶持有人才可購買，而門票購買後不可轉送給他人，即日門票於當日書展關閉前60分鐘停售。

按圖觀看買飛四步驟：

按圖觀看入場時出示門票步驟：

*資料來源：八達通官方網頁

*因應肺炎情況，活動或會有所改動，記緊留意官方網站最新消息