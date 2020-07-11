西九文化區的「Freespace自由空間」，將由今個月18號開始，舉辦一系列名為「Freespace Open House自出自入自由空間」的活動，連續六個星期在Freespace的不同場館，邀請各界藝術家與公眾進行分享。而首周活動便有由林奕華構思的《一個邀請：人約吉場後》，以及由梁嘉能、江逸天合作的舞蹈表演Improv Jam等。 大部份活動免費入場，有興趣的朋友，記得入文看清楚時間及地點啦！

融會不同藝術

Freespace坐落於西九文化區藝術公園的正中央，設有黑盒劇場「大盒」、音樂酒吧「Livehouse」、多用途空間「細盒」及「盒仔」等。而今次舉辦的「Freespace Open House」便是透過利用不同場館的性質，讓公眾可以在周末體驗各類型藝術活動。

首周活動包括有探討劇場在疫情期間如何自處的《一個邀請：人約吉場後》，以及用舞蹈重塑身體關係的Improv Jam。而Livehouse方面則會有四個不同組合，輪流進行演出。至於下一周，則會有為小朋友而設的「兒童創作坊：和雄仔叔叔傾偈講故仔」。

現時除了「和雄仔叔叔傾偈講故仔」外，其餘大部份活動都是免費開放。有關詳情，可以參考以下文內容。提醒大家，受疫情影響，活動可能會改期或取消。各位出發前，記緊留意西九文化區的官方網站。

其他周數的活動，亦會在日後於Freespace的網站內公布。

相片由西九文化區提供

一個邀請：人約吉場後

由林奕華構思概念，非常林奕華及自由空間聯合製作及呈獻。

因為疫症，全球劇場面對旅遊限制、演出取消、改期等種種未知數，何時重開亦說不準。即使疫情稍為平息，經過各種變化，如對密閉空間的憂慮，和網絡上看不完的免費演出，觀眾對重回劇場的信心、興趣和期待，跟從前是否一樣？

《一個邀請：人約吉場後》劇場錄像系列探討當劇場現場演出經歷這段未知與巨變之後，觀眾、演員和劇場這種表演藝術的關係。30位香港演員包括區嘉雯、湯駿業、余安安等，不經綵排，獨自走入當時尚未重開的自由空間大盒，站在舞台上面對空無一人的觀眾席，訴說最真實的感受。他們的憤怒、激情、直覺、思考、恐懼、期待，凝固成30條長度不一、情緒紛陳的影片。

現時影片已上載至西九文化區YouTube頻道，片中視點，正好就是Freespace內的大盒。屆時各位親臨大盒，再看影片，或許會別有一番感受。

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒 日期及時間 2020年7月18日（星期六）： 1400-1515 第一節 1630-1745 第二節 1900-2015 第三節 2020年7月19日（星期日） 1200-1315 第一節 1430-1545 第二節 1700-1815 第三節 費用：免費入場。座位有限，先到先得

相片由西九文化區提供

Improv Jam

由舞蹈家梁嘉能、音樂家江逸天共同創作，以下為創作者自介：

梁嘉能，土生土長香港人。

十九歲無心插柳開始習舞；二十多年來最喜歡接觸即興。近年開始接觸舞踏。身心學/身意內導研究是我學習與教學的骨幹。

在美國和香港接受學院派專業舞蹈教育；肆業於香港中文大學及香港演藝學院舞蹈學院。

現任教於香港演藝學院舞蹈學院，曾任教於其戲劇學院，亦為跨啦啦藝術集匯與香港大學醫學院合辦的醫學人文學科的特聘講師。不定期在不同國家和地區創作、教學、演出、翻譯。

在舞蹈專業當中，我不斷遇到生命中的喜悲、好壞、美醜、善惡、真偽。而最重要的是：我依然選擇熱愛生命、舞蹈、藝術、創作、教學。

我若盛開，清風自來。用心創作，必遇知己。喜與大家同享同樂。

相片由西九文化區提供

江逸天

生於12月的江逸天感染了寒冬的氣息。這股無處抒發的沈鬱在留學英國的時候燃點唱作的慾望。創作風格以民謠、藍調及另類搖滾影響為主。現在不時帶著結他在酒吧裡演唱，尋找會為他閉上眼、竪起耳的人。

地點：西九文化區藝術公園自由空間細盒 日期及時間 2020年7月18日（星期六）： 1600-1800 2020年7月19日（星期日） 1600-1800 費用：免費入場。座位有限，先到先得

兒童創作坊：和雄仔叔叔傾偈講故仔

每當「講古佬」雄仔叔叔（阮志雄）開口講故事，小朋友都聽得如癡如醉。今個暑假他來到自由空間，大家不止只有聽故事的份兒，更可以參與集體故事創作。在音樂人陳偉發和劉子斌即興演奏的現場音樂下，大家瞬間進入天馬行空的想像世界，透過雄仔叔叔趣味盎然的引導，把日常生活趣事化成故事情節，一邊傾偈一邊完成獨一無二的詩作。

每節創作坊的參加者都集體創作一首詩，這些作品將發展成表演節目，屆時歡迎大家來欣賞。

地點：西九文化區藝術公園自由空間盒仔 日期及時間 2020年7月25日（星期六）： 1400-1530 第一節 1630-1800 第二節 費用：購票入場，詳情留意Freespace的網站

相片由西九文化區提供

留白Livehouse表演

地點：西九文化區藝術公園自由空間 表演時間及樂團名單： 2020年7月18日（星期六） 2030 – 2115 Shingaling & Grownups 22:00 –2245 Stereo is the answer 2020年7月19日（星期日） 1430 – 1545 Linda Yim & Matthew Lau & Anders Hui 1615 – 1700 Sea Island & Ferry