【2020書展】貿發局延期今年書展　聯合出版推網上書展

原訂於本周三(15日)開展的2020年香港書展，因應新冠病毒最近在香港社區出現爆發跡象，貿發局於下午宣布延期，詳情稍後公布。

繼九巴宣布退出今年書展，昨日「2020香港書展關注組」聯署發表聲明，表示收到近200個攤位書商回覆，全數皆希望能延期書展舉行時間，部份更表示若書展如舉行，將考慮不進場或退租，並要求主辦方退還訂金。

今年書展主題以「心靈勵志」為年度主題，並設有「我們的快樂回憶— 《兒童樂園》」和「不朽巨龍: 李小龍傳奇80載」兩大展區，展期內亦安排了多場藝術文化講座和新書發布會。較早前有消息指部份書商收到貿發局通知，書展將延期至9月或12月，但延期確實安排詳情有待貿發局稍後公布。

而持有有效門票之人士，可申請退票，退票詳情請留意書展網站(www.hkbookfair.com) 公佈。(退票安排不適用於贈票及貴賓票。)

【18:51更新】聯合出版集團將從即日起至7月底舉辦網上書展。集團屬下「一本」電商平台將推介來自香港、台灣、內地及海外出版社的逾5000種新書。「一本」還將由7月15日開始，每天舉辦線上直播文化活動，邀請知名作者傳遞知識、分享經驗，介紹重點新書，讓讀者與作家互動。