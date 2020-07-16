《字型城市─香港造字匠》　重看香港獨有字型美學和功能

編按：本文為《字型城市─香港造字匠》第五章節錄，本書出版起源於2017年香港理工大學設計學院和信息設計研究室所舉辦的以字型和城市之間的關係為題的講座和展覽，由作者郭斯恒訪問本地七位造字匠。本章是作者訪問無綫電視台字型設計師張濟仁訪談內容，張濟仁四十歲前在內地生活，多年來從事插畫和設計師工作，這次他會談及他參與電視節目字型設計師源起，和有關設計心得。

(圖片由三聯書店提供)

九十年代初， 張濟仁的太太和囡囡先行移居香港， 但張濟仁沒有跟隨， 仍留在上海工作， 後來才到香港與她們團聚。張濟仁初到香港，人生路不熟，經朋友介紹下在工廠的倉庫從低做起，「嘩！在倉庫裡工作十分悶熱，熱得不得不脫去上衣工作。但慶幸同事們十分友善，閒時經常與我交談，除認識了香港有趣的一面外，也可以趁機跟他們學講廣東話。」這對當時還滿口上海音的張濟仁來說，實在不容易。後來，輾轉間也做了幾份工作，但最終還是不太合適而離開。正當在尋找新工作的時候，張濟仁的太太看到了無綫電視正招聘字型設計師的廣告，心裡知道這就是他一直在尋找的工作，於是便鼓勵他申請，之後更獲得面試機會，「到了面試當日， 我被安排坐在一間房間裡，其後有一位女職員入來給我測試題目，要求我用毛筆寫《南帝北丐》；此外，更要設計一個叫做《一個容易受傷的男人》，我當時並不知道這是劇集的名稱。我不消一會便做妥，還在房裡等了一陣子仍未見女職員入來，我便離開房間，女職員見我忽然走出來，便問我為什麼不做完才離開，我回答她早已完成了。女職員十分驚訝我竟然這麼快便完成。」後來，部門主管接見了張濟仁，並表示非常滿意他的表現，「他問我什麼時候可以上班？我想也不想便應承隨時可以上班。」就這樣，張濟仁於一九九三年九月一日正式加入無綫電視成為標題字設計師直到今天。

張濟仁在九三年加入無綫電視，那個年頭不是太多人知道什麼是標題字設計。在未有電腦之前，很多劇集或綜藝節目的標題都是靠人手製作，都是交由美術部門負責的。在整個電視生產鏈的生態，標題字設計一直不受重視，更遑論要開這一專門職位來專責處理或設計標題字。但自張濟仁加入後，他的作品逐漸得到業界和大眾關注，更提升了標題字設計的重要性，令人意識到標題字也需要由專業人士設計和負責，這對節目的視覺印象和品牌形象亦至為重要。「在最初三年的工作，我開始掌握了一些基本做標題字的概念，當我越接觸得多，便慢慢開始建立自信去設計更不同的標題字。」

(圖片由三聯書店提供)

張濟仁有著多年設計節目標題字的經驗，訪問當天他毫不吝嗇地與我們分享他過去多年的經驗和心得。「當設計標題字時，你必須要先破壞字型本身，我的設計方式是第一先破壞，第二重組特點，突出字型的特質，第三就是玩變異，就是不可以守舊，要有變化。」張濟仁強調標題字設計並不是將字單純地「拉長撳扁」，也不是亂加外在物在字裡，他認為這並不是最好的方法。「就算你加了額外的事物，也未必適合，譬如這個字的一點加了一個橙在旁邊，整個字就變得好似過節一樣，這是沒有意思的。以往試過有一個節目要求加公仔，聽說是監製的個人喜好， 唉呀！ 我已經一直勸喻他們不要再加沒關連的事物。剛來做的時候， 做了很多類似的風格標題字， 現在連自己也不敢再看。」

張濟仁認為設計標題字十分巧妙，不可以單從字的外部來設計，要從字的本意出發才是最好，這就是一種很重要的技巧，可以令設計千變萬化。另外，要明白字本身的結構和它的限制。如果一個字的結構中有三個橫劃，那要問自己這三個橫劃可以改為三個長短不一的橫劃嗎？是否可以改成斜劃？但不會改變字的意思。這些都是從結構來思考字型設計的可能性，要挑戰或接受其限制。

「字型設計最難就是字型本身有其限制，明明想到一些好的設計意念，但最終會因為字本身的結構扼殺了創意，最後就做不到。所以一個人要不斷豐富自己的閱歷，豐富你對字的認識，這是非常重要的。當設計標題字時，若這個角度不可行，便要從另一個角度再思考，直至找到解決方法。不可以單靠垂直思考，也要有橫向思維，因為若單靠垂直思考，你就只會看到字，沒有其他的了。」對設計標題字的另一心得， 張濟仁指出要熟悉視覺語言所帶出的感覺， 譬如圓形、圓點或將三點水的筆劃轉成圓點， 會予人和諧、溫暖、喜悅、流動的意思。又譬如方形或方點代表結實、穩重、正規、靜止，「每一筆劃你都要知道它的視覺語言， 不然， 明明是表達悲傷或痛苦的感覺， 但你用了圓潤的字型， 那就不能表達出悲痛的感覺了。」此外， 張濟仁也不贊成將字型強行拉長撳扁， 他更列舉時下流行的「風箏字」為例， 這是張濟仁給它的名字，「因為這字的整體風格表現出修長瘦削， 筆劃幼長似風箏的骨架一樣， 雖然有點味道，不過都是一般而已。」

說到標題字或字體設計， 以往一般都沒有太多人重視，因為大多數人覺得字型無論設計得再好，也難登大雅之堂，純粹只滿足眼球，對整體設計方向起不了關鍵作用，所以不論字型的好與壞，也不值得花時間去討論。但張濟仁並不同意這樣的看法，他認為標題字設計十分重要，它既是整體節目的引旨和縮影，又是綜合各方於一身的視覺載體， 亦是構成節目品牌效應的重要元素之一。字型設計在娛樂產業中，能產生畫龍點睛的效果。「字型一直扮演著重要的角色，並廣泛應用在我們的日常生活中。你看，什麼都要用字來將意思表達出來，例如電影、廣告、佈景、展覽會等。當一個字寫了出來，立即會帶來視覺震撼，就好似一個看上去平平無奇的畫面或一張海報，將字放進去，就會變得不一樣，畫面會有內容有味道，傳達的意思也變得更清楚扎實。」張濟仁在過去二十多年來，就是本著對字型設計的信念和執著，創造了過千個標題字作品，展示出無限的創意和可能性。