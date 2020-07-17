四位年輕藝術家以作品敘述「有時」　悲喜轉瞬之間｜藝術展覽

藝文
撰文：
最後更新日期：

命運打個呵欠，「瞬間」瞬間就變成歷史。過去為了未來奔馳，回頭發現從前生活的美好；庸碌半世得到了想擁有，又盼望時間倒流；獨活在夢境又會想念現實；脫俗卻渴望平凡，得到繁榮又失去安靜，高處卻太冷清。事物往往相對地出現，高與低之間，得與失之間，苦與樂之間，真與假之間，你與我之間，一個問題解決以後或許會引伸出另一個問題，一個答案影響著下一個答案，而時間，一分一秒地運行著，面不改容地。

四位香港藝術家的一連三個展覽───謝曬皮(Tse Sai Pei)、黎里昂 (LeonLollipop)、陳晧璇(Fiona H.S. Chan)及袁敏曦 (Donna Yuen)繁華短暫，聚散有時。

+6
+5
+4

點擊觀看：【展覽資訊詳情】

【《有時》藝術展詳情】

地點：Staunton / 2F / S209

日期：即日至 2020 年 08 月 09 日

>即日-20日：謝曬皮（Tse sai pei）

藝術家駐場 7月15日1900-2100

>7月22-31日：黎里昂（LeonLollipop）

藝術家駐場 7月24日1900-2100

>8月2-9日：陳晧璇（Fiona H.S. Chan）及 袁敏曦（Donna Yuen）

藝術家駐場 8月6日1900-2100

執導《野良犬》　庶民導演森崎東離世　享年92歲
《字型城市─香港造字匠》　重看香港獨有字型美學和功能
【Vogue】黑人體操天后封面捱轟　時尚月刊照片被指質素差劣
考驗人性　日本「可偷藝術展」開展瞬間掃清展品
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。