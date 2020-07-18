【書摘】《生化壽司》：經典CULT片打造港產片創意末世景象

編按：本篇是《蕭條 Cult片 爆炸力 那個低潮期的香港電影》第一章談電影〈生化壽屍〉一節。作者黃曉南回顧了大約於1998年至2003年電影低潮期，大約四十多套港產電影。這幾年生產的電影面對經濟不景、盜版猖獗，又未有「合拍片」資金引入，因低成本製作而得不到足夠重視，部份甚至被視為「爛片」、「Cult」片。作者在第一章分析何謂Cult片，全書亦嚴選四十多套電影，說明其應再被重估和奉為經典的原因，他更認為這幾年低潮期的香港電影，更能展現出香港電影人的創意、鬥志和爆炸力。

黃曉南《蕭條 Cult片 爆炸力 那個低潮期的香港電影》(三聯書店)

被視為最經典港產cult片之一，1998年的《生化壽屍》整齣片都在北角新時代廣場拍攝，不但成本極低，還充分體現了時代氣息。在cult片包裝下，這也是關於末世的愛情、勇 氣和人性之電影，新晉導演葉偉信展現出其才華，即便受到製作條件限制也掩藏不住。

無敵（陳小春飾）和喪B（李燦森飾）是黑社會小混混，負責在商場內打理盜版VCD檔口。某日夜晚，商場裡突然有喪屍肆虐，無敵和喪B跟美甲店技師細卷（湯盈盈飾）、壽司店師傅仔（張錦程飾）、手機店老闆駒哥（黎耀祥飾）、 駒嫂（黎淑賢飾）等人爭相逃亡……

《生》片劇情大綱就是這麼簡單，90多分鐘片長卻絲毫不覺拖杳沉悶。除了「喪屍片」例牌的驚險動作鏡頭外，該片還很出色地刻劃了人物性格及互動。例如無敵和喪B最初簡直是無賴般的古惑仔，會在商場內偷竊、打劫，遇到警察又膽怯畏縮；但當喪屍來襲，在末日環境下，倒逼出兩人本性，既會勇敢地抵抗喪屍，又會善良地協助其他人逃生。而在導演鋪陳下，這些轉變並不突兀。

《生化壽司》兩位男主角陳小春(左)及李燦森。(電影截圖)

當然，正如在現實中，不是所有負面人物都可「洗白」。駒哥就是愈來愈壞的例子，在極端環境下，他的自私性格日益凸顯，居然打算犧牲眾人以保命，最後就連駒嫂也看不過眼，跟他分道揚鑣。最令人難忘和感動的，則是內向害羞的壽司店師傅仔，一直暗戀細卷卻不敢表達，後來他被喪屍咬中，按原本設定應會立刻喪失理智，但他變成喪屍後竟然還殘存對細卷的愛意，幫她抵抗其他喪屍，還用力量拉開商場大閘，讓最後倖存的細卷和無敵駕車逃走。

來到這裡，《生化壽屍》仍只是一齣劇情出色的另類喪屍片，但結局一幕（嚴格上是兩幕）就讓其昇華為傑作。無敵和細卷駕車逃離商場，卻發現街上空無一人，連報警電話也失效。他倆去到一個油站的便利店，無敵恰好在電視上看到政府的緊急呼籲，宣布全港已進入災難狀態，又警告某牌子飲料被混入生化液體會令人變成喪屍；然而他轉過頭來，卻發現細卷已拿起該款飲料喝進肚內。最後，無敵若無其事地回到車上，拿起同一款飲料喝下去。

黎耀祥演手機店老闆駒哥。(電影截圖)

後來該片推出DVD時，還附帶另一結局版本，就是無敵看完緊急呼籲後，轉過頭來已被變成喪屍的細卷噬咬。但顯然是第一個版本具有更高層次絕望感及末日意象，會令觀眾想 到，假若全世界所有人都變成喪屍，只得自己維持「正常」 還是否有意義，抑或會更加痛苦，這甚至可視為「眾人皆醉 （沉淪），我應否獨醒（潔身自愛）」之哲學論題。

但因口碑成功，當年上畫時錄得621萬元票房，在同年85部港產片中排名21位；後來更加日益受到影迷追捧，被譽為最經典港產cult片之一。現在回顧，該片幕後班底其實非常強，由馬偉豪監製，初出道的葉偉信自編自導，以至配樂的金培達、攝影的姜國民、剪接的張嘉輝等，後來皆成為獨當一面、屢獲獎項的大師級人物。

電影中舞台北角新時代廣場，二十多年後仍是北角著名地標。(電影截圖)

特別是葉偉信在製作成本和商場環境等限制下，透過出色導演技巧，避免陷入重複顯得沉悶，維持劇情緊湊推進，同時還不忘着墨刻劃人物性格，讓該片文戲尤其出眾，着實顯現 出他的才華，無怪乎後來能夠駕馭《葉問》（2008年）、《殺破狼·貪狼》（2017年）等高成本動作片，晉身為華語影壇一線導演。

《生化壽屍》在北角新時代廣場取景，該商場主打小型舖位及民生商戶，包括VCD檔口、美甲店、手機店、壽司小店等等，都記錄了那個時代的特色。最有趣的是，這個商場由於業權分散等問題，自影片拍攝時直到現在的20多年間， 未有大規模裝修改造，猶如凍結了時光，所以目前仍能在該商場找到《生》片不少鏡頭痕跡，偶爾會有cult片影迷專程來此探索，讓其成為港產片另類經典景點之一。