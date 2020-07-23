【在家工作】足不出戶也可鑑賞展品　7個免費博物館虛疑之旅

疫情嚴重，很多人都選擇減少外出，但留在家中睇無聊影片太久又會悶。想足不出戶之餘又感受歷史文化氣息? 以下的博物館虛疑之旅就「啱晒你」。

「Google藝術與文化」與全球2500多家博物館和美術館合作，為一些世界著名的博物館，製作了虛疑展覽供人線上參觀。

倫敦:大英博物館

British museum(Wiki)

大英博物館被譽為四大博物館之一，館內約有800萬件藏品，其涉獵範圍之廣亦是首屈一指。這個位於倫敦市中心的著名博物館，它的虛疑之旅讓你館內數百件文物，例如古老的羅塞塔石碑和埃及木乃伊。

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過去香港文化博物館也有展出過大英博物館的展品：

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巴黎：奧賽博物館

Musée d'Orsay (Wiki)

這個由車站改建，曾被譽為「世界上最美的博物館」的巴黎奧賽博物館，蒐藏19、 20世紀印象派畫作，它的虛疑之旅展示了數十位法國藝術家，包括莫奈（Monet）、塞尚（Cézanne）和高更（Gauguin）等人的著名作品。

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紐約:古根漢美術館

Guggenheim Museum (Wiki)

古根漢美術館是一座位於紐約市曼哈頓上東城的現代美術館。大家現在無須出門就能遊覽古根漢美術館中著名的螺旋走道，以及沿著螺旋環繞的牆面展出的藝術品。

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華盛頓:國家美術館

東翼由貝聿銘擔任建築設計的美國藝術博物館，網上展示了兩個在線展覽。一個展覽是1740年至1895年的美國時尚展覽，其中包括殖民時期和革命時期的許多服裝；另個是荷蘭巴洛克畫家約翰尼斯·維米爾（Johannes Vermeer）的作品集，《戴珍珠耳環的少女》及《倒牛奶的女僕 》正是這位畫家的作品。

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阿姆斯特丹：梵高博物館

Van Gogh Museum (Wiki)

這個展覽展示了梵高（Vincent van Gogh）200多幅畫作，500幅素描及以上750封私人信件。所有梵高的愛好者都不應錯過這個近距離欣賞畫作的機會。為何說是近距離？因為畫作都可以放大，大家可以細緻地看到梵高的筆觸，實在值得一看。

可以看到畫像放大後，筆觸十分清晰 （網頁截圖）

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墨西哥城：國立人類學博物館

Museo Nacional de Antropología (Wiki, ProtoplasmaKid )

該博物館建於1964年，是墨西哥參觀人數最多的博物館，致力於展示哥倫布發現美洲大陸前的文物考古和歷史，包括一些來自瑪雅文明的代文物。

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東京：國立博物館

東京國立博物館 (Wiki)

欣賞葛飾北齋著名的《富嶽三十六景》，還有包括《観楓図屏風》、歌川國芳的《通俗水滸傳豪傑百八人》、《十二神將立像》等等的各種日本國寶。

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