《感悟電影的藝術人文》：光影世界下形形色色的小人物

【藝文編按】本文選自何威《感悟電影的藝術人文——108部世界電影評論》有關香港電影《金都》、《一念無明》和美國電影《機場客運站》的評論。 這三套電影雖然由不同地方電影人製作，但都是以社會邊緣人士為敘事角度。例如《金都》講述誤墮「二次假結婚」岔路的男女感情故事；《一念無明》訴說躁鬱症患者家庭如何被社會遺棄；《機場客運站》則以一個東歐小國訪美旅客經歷探討美國移民政策和理念。三部電影都是以小人物的遭遇來探討不同社會邊緣人物的生活情況，故事結局有喜有悲，值得大家再三細味。

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金都

這是編劇導演黃綺琳參加香港政府資助的第四屆「首部劇情片計劃」大專組的首部長片作品。《金都》的故事背景是香港九龍太子區，以專門銷售結婚用品的金都商場。

故事講述了一位在金都商場婚紗店工作的張莉芳與在同一商場工作的婚禮攝影師男友愛德華（Edward）因結婚一事引發的感情危機，事因張莉芳十年前曾和一名未謀面的中國男子楊樹偉假結婚以助他來港定居換取報酬，然而仲介人事後被捕，致使這場假結婚因雙方失去聯絡而無法真離婚。為秘密解決這個問題，她一方面尋求各種能與前「丈夫」離婚的方法，一方面盡可能的拖延與男友愛德華的婚期。而這讓兩人的關係陷入了困頓的僵持。

第一次讀到這個劇本的時候被編導獨特的視角所吸引。張莉芳與愛德華和楊樹偉的關係猶如兩個相互緊扣的困境，其實是為了跳入後一個困境就必須解脫前一個困境。楊樹偉因內地環境改善和成家之由，放棄來港生活打算並主動來港找張莉芳解除婚約。這給了張莉芳一個完全新的人生思考：婚姻若不是真愛，那和假結婚有甚麼區別？難道自己的命運就像影片裡的那隻被調侃的烏龜，從一個魚缸搬到另一個新魚缸，以為獲得了新生但最終卻無緣無故被遺棄？影片帶出的思考很現實也很殘酷：結婚的意義何在？難道生活除此之外沒有別的選擇了嗎？在解決了第一個困境後，張莉芳開始鼓起勇氣真誠面對自己，選擇不再輕易跳入後一個困境。影片上映的劇本做了些修改。楊樹偉十年後來港找張莉芳依然是為了一張香港身份證；張莉芳與愛德華和楊樹偉形成了真正的三角關係；楊樹偉忽然又放棄來港再去美國，原因是女朋友懷了男孩。誠然新版本或更能對應時下特殊環境下的香港口味，焦點分散到了兩位男配角身上，但原劇本其實更加出色及具説服力。

影片在金都商場的實地取景的確把那種局促擁擠的質感展現了出來。若選擇有些開揚的場景，例如與拍攝婚紗外景場地、楊樹偉的寬敞住宅等作為對比，便更能讓人感受主人公生活環境裡那難以呼吸的壓逼感，有助於強化人物的塑造，也可以獲到更佳的視覺效果。

一念無明

這是近年來看到的頗有深度的一部港產片，更為難得的是編劇和導演都是80後的新人。「一念無明」是佛教用語，指眾生輪迴中的各種執念與煩惱。因為不明白世間的道理/真相，眾生的妄想妄念源源不絕，一念才滅，一念又起，所以煩惱不斷。

影片講述的是一位善良盡責的年青人阿東不僅要應對巨大的工作生活壓力還要獨力照顧病重母親，雙重負擔加上母親因意外去世而患上躁鬱症。棄家不顧的父親為彌補自己逃避所釀成的家庭悲劇而重新回到兒子的身邊。雖然父子倆只剩下彼此，然而卻是誰也無法逃避愧疚的過去。更可怕的是，整個社會不由分說的將他們遺棄了……

編劇的巧妙之處在於，通過一個被標籤的躁鬱症患者去展示社會的形形色色。每一個不同的念想都是那麼的自私與無情，使得整個社會變得完全不可理喻。最終我們看到的不是個人而是整個社會患了躁鬱症。所以躁鬱症變成一個很「香港」的病。

「創意香港」給予拍攝支持，也有賴於業界有曾志偉、余文樂、金燕玲等眾業界前輩無償的鼎力支持。眾人的努力結果終於讓人看到了香港電影的新希望。

機場客運站

國際機場客運站除了接待世界各地的旅客，還包括在此工作各式各樣的人，如政府官員、普通公務員、商鋪雇員、建築裝修工人或是清潔工，在很大程度上機場客運站反映的是整個社會的一個縮影。導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）選擇以這樣一個特殊環境來講一個匪夷所思卻又溫馨幽默的故事。《機場客運站》（The Terminal）講述首次踏足美國的東歐小國居民維克托（Tom Hanks飾演），因家鄉發生政變，護照突變無效，忽然間成了無國籍人士而被迫滯留在美國的甘廼迪國際機場。入境官員認定他是一個打算進入美國的偷渡客，不論他如何解釋都無濟於事。

在進退無門又盤纏用盡之際，維克托該如何是好？他沒有消極乞討，而是力所能及的為生存去掙麵包。他的努力和他所展示出的能力漸漸讓所有人都佩服起來，連入境處官員也覺得非常吃驚。所有人都同情他的不幸遭遇並試着幫助他解困，甚至連機場的警察都眼開眼閉的讓他順利入境美國……影片以幽默詼諧的手法通過講述維克托的經歷，借以批評時下這個靠移民起家的美國，其國際政策已經違背了其當初立國的理念，其所謂的「國家安全」把無辜之人拋入絕境之中，連人權、尊嚴都被其官僚主義抹殺了。

影片的結尾是維克托在機場眾人的幫助下離開了機場，踏入了美國。他坐着計程車去市區轉了一圈後回到機場。移民官員迷惑不解地望着他，他告訴官員他本來就是來看看美國的，並不是來移民，只是官員從一開始就不相信他的話，認定他其實是想留在美國。所以現在他只是按原計劃乘坐下一班飛機回家了。

這個結尾非常諷刺，但卻也是非常真實。如果各國（尤其是美國）不那麽主觀的去看待問題，在相互信任、理解、寬容之下，其實大多數問題都能妥善解決，不會變成彼此間的矛盾和恩怨。根深蒂固那麽多年，這究竟是缺乏智慧還是只有私心？