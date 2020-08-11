【半澤直樹2】四位歌舞伎大師共演　香川照之輩份只屬新人

正在熱播中的《半澤直樹2》，半澤除了重遇大反派大和田外，今次還遇到大和田「愛徒」伊佐山。相信很多讀者都認同演大和田的香川照之是「顏藝大師」，想不到連演他徒弟伊佐山的市川猿之助都是「顏藝」了得。其實，這戲中「師徒」二人在戲外是堂兄弟關係，二人均是日本著名歌舞伎家族成員。這次為大家介紹香川出身的市川歌舞伎家族之餘，還為大家介紹日本的歌舞伎。

《半澤直樹2》一眾演員表情豐富，幾位被觀眾大讚是顏藝大師。

歌舞伎源自傾奇踊

香川照之出身自演藝世家，是歌舞伎市川猿之助家族成員。香川雙親都是演藝人員，母親出身寶塚歌舞劇團，其父親便是市川猿之助三代目。市川猿之助（いちかわ えんのすけ）是歌舞伎役者的家名、名號，由本名喜熨斗龜次郎（1855-1922）首代目所創立。市川猿之助在歌舞伎界不是最傳統的世家流派，相比較其他世家至今只傳了四代人，但在日本歌舞伎界是著名的革新派家族，這家派主張歌舞伎應該更具速度感更有視聽覺的娛樂性，於是創了スーパー歌舞伎「超級歌舞伎」這個特殊的歌舞伎演出方式，在裡面有吊鋼絲以及超級快速的變裝等。

歌舞伎可比喻為日本的梨園，是日本所獨有的一種戲劇，起源於17世紀江戶初期，據說始祖為出雲大社之巫女（祭司的女助手）「阿國」，她是文獻記載中最早開始演出歌舞伎原型「傾奇踊」的人。歌舞伎與能劇、狂言等傳統技藝流傳至今。1965年，歌舞伎這項藝術被指名為重要無形文化財。2005年，聯合國教科文組織正式宣布，歌舞伎與其他42項藝術並列為非物質文化遺產。

歌舞伎名家繼承原則

歌舞伎只限男性演出，亦只有男性可承繼家名名號。香川照之雖然是市川猿之助家族傳人，但因為自小父母離婚，香川跟母親生活，他到中年才加入歌舞伎界。2011年9月27日，香川照之和一直甚少聯繫的父親關係破冰，當時年近半百的他在歌舞伎圈中份屬新人，他沒有繼承父親「猿之助」名號，而是繼承了九代目市川中車的名號，進入了歌舞伎界。他的兒子也入行，襲名市川團子。作為特例，香川照之被允許在影視劇圈繼續使用「香川照之」之名，歌舞伎演出則用「市川中車」之名。

歌舞伎家族的襲名傳統，一般是在上一代目離世，下一代人襲名；但亦有當傳人技藝被肯定到一個程度，並且剛好前面那一個名號沒有人承接那你就有機會被提出襲名。香川照之沒有承襲他父親的名「市川猿之助」，這個名字給了香川照之的堂弟─市川龜治郎，也就是現在的四代目市川猿之助，亦即是在《半澤直樹2》中演出大和田愛徒的伊佐山。

市川猿之助(四代目)原名喜熨斗孝彦，又名市川龜治郎，是三代目的侄子，他的繼承背景比較特殊，是在三代目仍在世時襲名。他自5歲起已亮相歌舞伎舞台，多年來一直在市川猿之助的「瀉澤屋」門下承襲著猿之助的一些重要戲碼（也就是一直挑戰演出猿之助當初的得意戲碼或是猿之助的精神），獲得認可而襲名猿之助。而本來仍在世的猿之助，也就另外襲了「猿翁」這名號。

【點圖看看有哪幾位歌舞伎藝員在《半澤直樹2》中演出】

+ 10 + 9 + 8

歌舞伎外，這位四代目亦演出多套影視作品，當中最出名的是2007年在NHK大河劇《風林火山》中演出主角武田信玄（晴信）一角。2010年則首次與堂兄香川照之在NHK大河劇《龍馬傳》共演。

(左起)香川照之、市川團子、猿翁、市川猿之助四代目攝於襲名儀式。(網上圖片)

除了這兩位歌舞伎界重要人物共演《半澤直樹2》外，於兩輯《半澤直樹》中均有亮相，在第一輯中飾演金融廳主任檢查官黑崎的演員片岡愛之助，亦是日本著名歌舞伎演員片岡寬之，亦為歌舞伎名家「片岡愛之助」的第六代現任襲名者。另一演員井上龍一，也是歌舞伎尾上松也(二代目)。