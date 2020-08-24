黑神話悟空｜國產3A遊戲引全球注目　 西遊氾濫為何仍樂此不倦

《黑神話：悟空》是國內公司「遊戲科學」的新作，並於近日放了13分鐘的示範短片。因為畫面、動作都非常漂亮，加上事前完全「無影」，在國內外的遊戲界都引起莫大關注，可謂平地一聲雷。 不過，大家也能感覺到 西遊題材於國內，無論是電影還是遊戲，都去到了氾濫的程度。為什麼仍有這麼多人繼續「西遊」？這個遊戲又能否一改困局？

《黑神話：悟空》平地一聲雷

《黑神話：悟空》在事前沒有多宣傳的情況下，把13分鐘的遊戲短片放到網上，短短數日已在YouTube的IGN平台中獲得300多萬的點擊，而國內視訊網站 bilibili中更已2000多萬次播放，單單留言數目亦有22萬。

按維基語，此遊戲於2017年開始開發，並未公布發售日。據視訊遊戲析師Daniel Ahmad稱8月20日公布首段實機演示主要目的是開發團隊缺人，想通過這段視訊吸引人才。而按創始人馮驥所說，因為這短片的成功，而收到海量的簡歷。

+ 4 + 3 + 2

這個展示於國內外都得到很高的評價，指它不論是畫面、動作、光影效果、配樂等等，都做出了3A大作（即高投入同時高行銷成本的遊戲）的品質，更有《隻狼》、《黑暗靈魂》的影子。「遊戲科學」更說此並非最終畫面，因為成品將會更好，當然是真是假就要等發售才知道了。

一直有人問，為何中國出不了3A 大作。中國的遊戲玩家人口之多不需解釋，但大多數製作的遊戲都是手機遊戲，而且品質參差。原因很簡單，國外公司做的3A遊戲投入高，但收入也高，因為很多用戶願意付費。

但國內的用戶付費意願不高，從數字上就可以看到：中國家用機遊戲市場銷售收入在2019年為6.4億人民幣，而移動遊戲（主要是手遊）的實際收入為1513億人民幣；在美國，家用機遊戲市場銷售收入於2019年為185億美元，即約1278億人民幣，就算兩者計算上或比例上可能存在差異（例如是否只計算直銷，以及究竟有多少遊戲可以在中國上架），仍可看到兩者有巨大差別。

這也是為何這個3A大作如此令人注意。

為何仍樂此不倦地以西遊與三國作題材

遊戲市場分析先就此打住，還是討論一下較為藝文的問題。《西遊記》作為中國四大名著之一，改篇多不勝數，甚至可說是氾濫，單說電影，這十年中已有鄭保瑞系列的四部作品(2014、2016、2019、2020)、《萬萬沒想到：西遊篇 》(2015)、《大鬧天竺》（2017）、《悟空傳》（2017）、《西遊記真假美猴王》（2020）；網絡電影就更甚，計上續集，2014年至今已有23 部西遊改篇。

同樣極受歡迎的題材就是「三國」。單說手遊，與「三國」有關的手遊數字可能有數千個，三國類手游無論什麼時候都可以維持在百款左右。結果可說已經去到「想不到做什麼時，電影就拍西遊，手遊就做三國」的地步。

「奇幻」故事要多少有多少，創作就可以了；另外中國歷史中亦有很多戰爭，為什麼就一定要是「三國」？這兩個「IP」可以如此氾濫，背後原因亦類同，簡單而言就是用《西遊記》及《三國演義》風險最低。

第一，兩者皆為名著，故事家傳戶曉，讀者學習成本近乎零，更有完整的劇情和世界觀。《魔獸世界》、《黑暗靈魂》、《地平線》都需要重新創作一個世界觀，而三國和西遊已經有完整故事，用就可以，誰不知道什麼是「大鬧天宮」?同時，西遊與三國中的人與物大家都很清楚，例如以上《黑神話：悟空》中，悟空把對方的法寶放到耳內，以及拔毛吹出幻兵，對華語玩家大概根本不用解釋。如果完全創新，玩家就要由頭跟上，在「即食年代」就有風險了。

第二，這兩個「IP」都來自於古代的小說，不需要版權費，也不有獨佔性。大家可以隨便用，隨便改。記得《此間的少年》這本用了金庸筆下角色名字來作校園故事的「同人小說」嗎？2016年金庸狀告作者500萬，最後判案為「不構成侵權但一定程度構成不正當競爭」，金庸獲賠168萬。此案誰是誰非不作判斷，但想要「人人都識的角色」同時又不會被告？就是西遊與三國了。

《此間的少年》是江南的暢銷作品。（網上圖片）

第三，則是審查。內地電影有審查，例如今年7月才瘋傳廣電總局有新禁令，按即時娛樂當時的報道，除了禁止鬼神題材、穿越內容以外，也新增不少管制，例如愛情劇要點到即止、同性戀題材要改為友情、歷史題材不能有腐敗的價值觀等等。審查在遊戲中也有出現，使很多遊戲在打入中國市場前也要作些改動。西遊與三國為歷史名著，怎樣限制也「有個譜」，同時市場上已經有過百款同類東西，「人做我又做」的情況下，風險更低。

當然可以說《西遊記》的奇幻內容，有想像空間，而故事中經歷患難最後修成正果很振奮人心；《三國》的攻城掠地、計謀計算和武將打鬥，也較《水滸傳》和《紅樓夢》更適合套用在遊戲中。但其實合乎這些要求的故事大有人在。此時西遊與三國的氾濫，已是以上原因的惡性循環。

全球翻炒熱潮

不過，這種「創新止步」並非中國才有的事，全球也是如此。單說荷里活，由漫威帶起的整個超級英雄熱潮，也是建於已有的世界觀和故事之上；另一漫畫巨頭DC的新蝙蝠俠電影近日也有預告片，大家亦可以數數這是已第幾套蝙蝠俠電影。

最近幾年，大量重啟（reboot）和續集湧現，其中一個原因亦是新的故事風險太高。舊電影／故事已有粉絲基礎，就算該電影品質一般，也會入場觀看。雖然這樣或者使舊粉絲不滿，但就是有人看。2019年十大最高票房的電影，沒有一套是非系列或非改編電影。排第2的《獅子王》和第9《阿拉丁》更是完完全全把動畫故事重用一次。

十套片都是重啟、翻新或續集（https://www.the-numbers.com/box-office-records/worldwide/all-movies/cumulative/released-in-2019）

但並不是有小說或故事跟隨，就代表不用創新，這方面遊戲和動畫界好像做得更好。以波蘭小說《獵魔士》作基本世界觀的《巫師》系列一樣有創新而引人入勝的故事，亦於大賣收場；2019年最佳遊戲《隻狼》亦用了極常用的日本戰國時代作為背景，但故事與日本戰國武將卻全無關係，真的只是用了該時代。就算同是《西遊記》，2015年的動畫電影《西遊記之大聖歸來》憑著出色的作畫，亦贏得了很好的票房和口碑。

這次《黑神話：悟空》也沒有全依《西遊記》，從短片中看到此為取西經後孫悟空沒成佛的故事。而且，這遊戲目標為打出國際市場，因此需要用一些西方也認識的角色，那麼用孫悟空就十分恰當了。事實上國內國外對此次遊戲預告都大為稱讚，或者是個好的機會扭轉局面。

無論如何，這個遊戲都令人期待。但某些了無新意，同時粗製濫造而只靠「IP」賣錢的電影和遊戲，大概可以停一下了吧？

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】