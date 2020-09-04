發揮小朋友想像力　與專業設計師攜手開創新時代！

小朋友想像力天馬行空、創意無限，只要稍加培養，隨時就是世界上最成功的設計師！由香港設計師協會主辦的「兒童設計思維大獎2020」，就希望小朋友能夠透過觀察日常生活，創造出屬於自己的作品！勝出者將可跟專業設計師合作，進一步實現他們的意念。如果覺得家中孩子有創作天份，就記得報名了！

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以設計思維解決日常問題

「兒童設計思維大獎2020」乃香港首屆以培訓及啟發小朋友設計思維（Design Thinking）為目標的活動項目，由香港政府旗下的「創意香港」（Create Hong Kong）全力贊助。

主辦方認為，小朋友擁有無窮的想像力和創意，比大人更加出色。透過學習設計思維，可以幫助小朋友更加了解身邊環境，由此建立解決問題的能力，而日常生活就是小朋友最直接的學習渠道。透過運用「觀察力」與 「同理心」，小朋友可以將無窮創意，應用到世界及社會。只要小朋友秉持開放的心，就能發展多角度思維，擴闊生活的可能性。

除了培育小朋友的創造力，今次活動亦希望鼓勵專業設計師與獲獎的小朋友合作，跳出固有框架，將他們的理念實現成真。主辦方亦會舉辦一系列的座談會、工作坊、活動及展覽，讓小朋友、家長及老師逐步認識如何以設計思維解決日常生活問題，開啟大眾對設計思維訓練的嶄新一頁。

獎項詳情

是次大獎歡迎6至12歲，就讀本地小學的小朋友參加，截止日期為2020年9月12日。參賽作品類別分為：遊戲產品設計、社會創新、可食用設計、穿戴設計及空間設計。參賽小朋友可以透過觀察日常生活，繪畫或創造出其構思的作品。為了不限創意，參加者可不限次數遞交多於一份作品及設計類別，只須在活動網站提交作品相片，並附上簡單的設計理念或解說即可。

評審將會以創意、與觀眾或用家的溝通能力、實用性、實現目標和環境可持續性作為評選準則，選出金、銀、銅、最受歡迎設計獎與及由評審各自選出的6位「評審之選」，合共10個獎項。報名詳情及其他資訊可瀏覽「兒童設計思維大獎」的官方網站。

提交作品截止日期：2020年9月12日（香港時間下午6時）

延伸活動

「香港設計師協會 兒童設計思維大獎2020」頒獎禮和作品展覽將於10月中旬舉行。得獎小朋友會隨即與專業設計師展開合作，引伸的作品將以分享會形式於2021 年2月公開與大眾分享。現在距離作品遞交截止日期還有半個月，如果覺得家中孩子有創作天份，就千萬「唔好埋沒小朋友嘅創意！」了。

距離作品遞交截止日期還有半個月，如果覺得家中孩子有創作天份，就千萬「唔好埋沒小朋友嘅創意！」了。

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