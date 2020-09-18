哈利波特以來最熱購書潮　英國解封掀「報復式閱讀」

隨著本港疫情緩和，最近市區出現「報復性消費」，閉關多日的港人瘋狂的外出玩樂，以彌補長期閉家的壓抑。而在地球另一端，英國亦迎來疫情解封，但彼方的英國人卻選擇「報復性閱讀」來紓解他們多日來封城所積下來的陰霾。

因疫情拖延了新書出版，英國自9月3日起出版近600本新書，比去年增加約三分之一，這現象在英國媒體稱為出版界「海嘯」(Tsunami)，這本來在書商、編輯、評論家和讀者中引發了極大的憂慮。圖書市場本就已經十分擁擠，一下湧現600本新書，零售商和媒體都無法承受，更擔心讀者的購書量能否消化得來？

可是據英國《衛報》報道，這個憂慮在九月新書浪潮一出後很快一掃而空。英國解封後馬上出現讀者「報復性閱讀」的現象，在聖誕節佳節效應和暢銷書因疫情延期出版這因素下，今個九月第一週迎來英國書商有史以來最好的銷售紀錄

英國對上一次出現實體書購書熱，已是接近二十年前的《哈利波特》熱。(網上圖片)

「自從《哈利波特》大賣以來，我們未見過如此盛況。」英國書店Plackitt and Booth店主Pat Booth表示。

另一個英國書店Chepstow Books店主Matt Taylor則說，「這是自從去年聖誕節以來最忙碌的一週。」

疫情下，雖然書迷可以在家線上閱讀，但仍然無法彌補他們享受在書店內悠然倘佯的體驗。自從6月重啟以來，英國書店在解封第一週便賣出了380萬本實體書，零售總額約3300萬英鎊(約3.3億港元)，與2019年同期相比增長31%。在解封後八個星期，實體書銷售與去年同期相比則成長9%，零售額成長11%。

據外國媒體報道，英國以外，美國也同樣遇上解封後最熱鬧的購書潮。美國書迷同樣因為餓書太久出現「報復性閱讀」潮，讓英美兩地實體書的銷售量相對主流經濟逆勢而上。

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