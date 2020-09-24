在鋼筆的線條中　年輕畫家克服創傷

溫寶琳（Emmy）不是職業畫家，在藥廠工作的她特地請了半天假，在家接受訪問。 她的其中一幅作品，正在 Gallery HZ 的中場群展中展出，而她不少作品都掛在家中的客廳。 這個1992年出生的畫家，五歲開始學畫，後機緣巧合拜了鋼筆畫家李薔生為師，2010年去英倫留學時，曾一度放棄鋼筆畫，反而畫了幾幅油畫。2016年一場車禍後，她害怕自己再也無法提起那小小的鋼筆，投身於鋼筆畫細緻的線條中。 文：陳大砲；攝：黃寶瑩

溫寶琳（Emmy）五歲學畫，及後師從鋼筆畫家李薔生。（黃寶瑩攝）

拜一個會做私房菜的畫畫師父

像香港很多家長一樣，Emmy父母也希望子女多才多藝，於是在Emmy五歲時，給她報了畫班學畫，從最基礎的素描、油顏色學起。鋼筆畫是她升上中學後，在電梯裏偶遇鋼筆畫家李薔生才開始學。

李薔生是香港國際鋼筆畫研究會創辦人，家住Emmy樓下，有次在電梯偶遇Emmy，得知她在學畫，便邀她到家中觀賞畫作。「那是我第一次看鋼筆畫藝術作品。」Emmy說：「李老師繪畫題材多樣，有動物、有景，中西文化都有，西方的畫法，但融入了中式的畫風，看完後令人印象深刻。」鋼筆畫通常用於插圖、漫畫，李氏的作品卻不局限於此。

那時，Emmy畫班的老師經常生病，偶爾會停課，她不想學畫學得斷斷續續的，就轉跟李薔生學畫。李薔生教畫，規矩沒有一般畫班的老師多，他不僅容許學生有一定創作自由，畫自己喜歡的東西，甚至連課堂的時長也沒更性規定，學生過了時間還在畫，也不會催着下課。Emmy覺得，這除了是個莫大的「便宜」，也讓她可以真正沉醉於繪畫中：「如果一個人喜歡畫畫，最怕畫的時間太短，前半個小時其實都是熱身，之後的一兩個小時，才是畫得最上手的時間。」

溫寶琳請了半天假接受訪問。她的家中掛了不少畫作，還有一幅正在Gallery HZ展覽。（黃寶瑩攝）

李薔生很看好Emmy，偶有外地收藏家來港和他見面，他也會帶着Emmy去長長見識，了解一下藝術品交易的過程。一次，他在天津舉辦展覽，也帶了一幅Emmy剛學不久後完成的鋼筆畫到天津參展。

對於李老師，Emmy還記得他是一名出色的私房菜廚師，上課時偶爾會拿出他做好的私房菜招待學生。李薔生是湖南人，八十年代來港前，在上海生活了很長時間，學得一手上海菜，還在銅鑼灣開過一家私房菜館。

可惜，Emmy大學選了醫藥學。在英國讀醫書那幾年，，幾乎沒再碰過鋼筆畫，後來李薔生也在她留英期間離開了人世。「幾年過後找師母聊天，李老師好像也對我放棄畫畫有點可惜，但他也明白，香港的家長會覺得學畫畫太花時間，未必那麼實用。」Emmy說。

香港家長覺得學畫畫太花時間，未必那麼實用……對於溫寶琳升學英國時放棄畫畫，李薔生老師也明白。（黃寶瑩攝）

重拾畫筆助走出車禍陰影

在英國讀醫藥，畫畫的時間已經很少了。讀完大學，在英國一個小城市實習的時候，Emmy不幸遇上車禍，令她能否再度拿起鋼筆，也一度成為問題，更遑論鋼筆畫的精髓就在於細條細緻，需要作畫人一筆筆慢慢刻畫。

她開始後悔了，為何當初沒堅持追夢？自己從小到大的願望就是成為畫家，可如今身體受創，連筆都提不起了。

獨自一人在外不容易，Emmy在車禍後也短暫喪失料理生活的能力。她說：「那時傷到靠自己都下不了床，有次在床上想滾到某一個位置去拿朱古力吃，那個過程也很辛苦。」

Emmy其實更喜歡英國那邊的生活，上下班準時，人沒有那麼多，也少一點閒言閒語，但無奈，她必須回香港養傷。身體一天天在恢復，但因車禍留下的創傷後遺症，卻依然一直折磨着她。走在街上總是提心吊膽，車子發出的聲音，尤其那突如其來的煞車聲，會導致她身體顫抖和腳軟，甚至眼前一黑，腦子一片空白。

中醫師給了她一個建議：不如試着重新畫畫吧。

中醫師建議經歷車禍的溫寶琳：重新畫畫吧。（黃寶瑩攝）

車禍過後，記性很差，實習那一年的事，Emmy幾乎忘得一乾二淨，尤其她的專業對記憶要求很高，涉及的藥名很多，更有成千上萬的配藥方法，但唯獨當她重新提起畫筆時，熟悉的感覺卻很快就回來了。養傷期間，Emmy和朋友去了海洋公園，看着大熊貓，想起自己剛受傷時的那段日子，情形就和那躺着的大熊貓差不多。熊貓吃了睡、睡了吃，大概是快樂的，Emmy卻為自己成為「雙失青年」而沮喪。她開始重新畫畫後，畫的第一幅畫，就是海洋公園的那隻熊貓，畫好了把畫送了給那位中醫師，作為謝禮。

Emmy以鋼筆畫繪畫熊貓主題。

重新畫畫，也讓Emmy情緒穩定了很多。繪畫已不再只是閒餘興趣，甚至已然是治療她的一種奇藥。「現在如果兩個星期沒有繪畫，我就會開始有點躁。因為畫鋼筆畫就是要不斷重複筆觸，有些人覺得像冥想，因為你不會再分心想那些麻煩事，而是專注你的畫作上。」

她的狀態當然已無法回到從前。完成一幅鋼筆畫，大概需要二十幾個乃至幾十個小時，在以前，她可以一直畫幾個小時，但現在，每畫兩個小時，她就需要休息。不過，也至少比傷後剛恢復畫畫時要好了很多，那時每畫半個小時，就難以堅持下去了。

按圖欣賞Emmy的鋼筆畫作：

不再循規蹈矩 繼續摸索自己的路

傷後畫畫，Emmy的畫風也有所轉變，線條不再那麼整齊和規矩，但最令人意外的是，細節處卻畫得愈來愈細緻。以前畫一塊岩石，可能畫幾條線條就完成了，現在她會更花心力，用更多細密線條去刻劃岩石的層次感，突出岩石的不同形態。她說，鋼筆畫的層次多就好看。

她喜歡畫岩石，覺得岩石形態豐富而有趣；也喜歡畫天然的植物和動物，卻不太喜歡畫人，她覺得人的心計過於複雜，有時更見醜陋。她的畫作大部份取材於旅行去過的地方，現在疫情所限，出行不便，在紙上重溫旅程，也十分不錯。她說，榕樹和大樹多，是香港的特色，是她以後想嘗試的題材。

她也嘗試在黑白的鋼筆畫加些色彩，融入水彩的元素。目前她的畫風以寫實為主，因為她覺得世上很多美好的風景正在消失，再不畫下來就怕來不及了。事實上，她的畫作並不完全依照實景拍下來的照片。「你看到真實的東西，但可以不完全遵照真實」，她是認為畫畫之樂趣所在。同時，她也多了一些抽象畫作的嘗試，她逆她常常見見一些奇奇怪怪的東西，她懷疑那些是她遺失的記憶碎片。

溫寶琳的畫風以寫實為主，因為她覺得世上的美好正在消失，再不畫下來就來不及了。（黃寶瑩攝）

「你看到真實的東西，但可以不完全遵照真實。」溫寶琳說。（黃寶瑩攝）

Emmy自小是個聽話的人，每個認識她的人，或也不難看出這一點。學畫時去畫班，老師想她畫什麼，她便畫什麼，她說，只要是畫畫，不需要她做很多功課，她就很開心了。她在家中排行老三，有一個姐姐和哥哥，父母對他們看期紊是成為專業人士，最後她放棄藝術的夢想去讀醫，也不可不說為了滿足父母的期望。

「太聽話是不行的，我現在不太在意他們怎麼看了。」

經歷劫難後重拾畫筆，無論在藝術上還是生活上，Emmy想更隨心所欲一些。禮拜六日的下午，當家人都外出活動，她就在家中畫畫，一直畫到吃晚飯。那是她最享受的時光。

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