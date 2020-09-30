【展覽】青島千穗香港首展　10.8米長3D動畫成焦點

日本新生代藝術家中，青島千穗是其中代表人物。青島千穗是村上隆Kaikai KiKi工作室早期成員，作品以幽靈、少女等獨特的異世界風景為特色。這位在日本藝術界的重量級人物最近便與貝浩登合作，舉辦香港首個展覽，展出一系列數碼動畫、雕塑和手繪作品。

完全沒有受過關於專門藝術教育的青島千穗，以幽靈、少女等異世界的風景描繪出自己獨特的世界。 青島千穗並不拘泥於傳統的藝術表現手法、以電腦描繪出優美且帶有異色情調的世界，她首個受到全球矚目的作品，便是2000年代初期一系列使用Adobe Illustrator繪圖軟件製作的超現實主義場景。2001年在洛杉磯當代藝術博物館舉行的《超扁平》展覽中，她更以精湛的數碼作品在國際上首次亮相而聲名大噪。

青島作品以呈現奇幻世界為特色，所畫人物單一以可愛臉圓的女性為設定，作品主題充滿日本宗教傳統元素。在可愛的精靈世界下，題材涉及生與死、自然與文明的矛盾，當中神靈、女神、精靈、植物，以至建築物，都在青島的畫作中被賦予真實的生命，然而在其錄像作品中，這些通通都變得更栩栩如生。

青島千穗於貝浩登（香港）個展《淚會飄向外太 空》現場，2020 攝影：Ringo Cheung ©Chiho Aoshima/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 圖片提供：貝浩登

這次展覽有青島的手繪作品，和她四年前開始創作的陶瓷工藝。值得留意的是展覽當中一幅長達10.8米具3D音景的多頻道錄像投影(上圖)。這個動畫投影節選自她在2015年於西雅圖首度發表的作品《Takaamanohara》，在這個錄像中，整個世界濃縮地在七分鐘內完成了整個生命週期。影片描繪了火山爆發和海嘯後等待重建的世界，擬人化的建築、精靈般的動物和童話般的人物紛紛誕生，拼湊出迷人的景觀。動畫內容所出現的角色，很多也在同一展覽的其他畫作中出現，讀者可以在看畢其他展品後，再欣賞這幅動畫，細味箇中深意。

【展覽詳情】 名稱：青島千穗《淚會飄向外太空》 日期：即日至11月14日 地點：貝浩登藝術空間（尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside 807室） 費用：全免

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