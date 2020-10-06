藝術系學生傾倒31噸紅蘿蔔　盼關注農產品傾銷議題

行為藝術往往透過行為過程，來挑起大家對某些現象或價值的批判，有時行為本身可能挑戰人的道德底線或嘗試對人性的試探。最近，一名英國藝術系學生便在參加一年一度的MFA展覽時，因為將24萬根紅蘿蔔傾倒在學校門口，以批判農業傾銷政策而惹來熱議，有人欣賞他的作品具震撼力，亦有人批判他浪費食物。

英國倫敦大學Goldsmiths College藝術系學生Rafael Pérez Evans，出身自一個西班牙農民家庭。他在該校上星期的藝術碩士(MFA)的畢業展中，創作了名為《Grounding》的行為藝術。作品靈感自法國農民盛行的抗議方法「傾銷」(Dumping)，法國農民為了抗議農產品價格暴跌而對他們的打擊，會將紅蘿蔔、薯仔等農產品堆倒在街上，造成路障和震撼視覺效果，以表抗議並喚起人們關注一直備受忽略的農業勞動人口。Evan小時候遇到一次傾倒檸檬的抗議示威，一片黃海令他印象甚深，因此這次畢業展將重達31噸，約24萬根紅蘿蔔傾倒在學院的藝廊大樓外，冀以此喚醒人們關注政府貶值農產品價格和國際貿易如何影響農民的生計。

有學生表示對傾倒的展品感到衝擊。(Josie Power)

展品旁本來有「不適合人類消費」告示，但仍然有很多學生在紅蘿蔔山堆中拿紅蘿蔔吃，或爬上展品拍照互動。而Evan表示展期結束後，這些紅蘿蔔會捐贈予農場用來餵飼動物。

圖片來源：https://rafaelperezevans.com/

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