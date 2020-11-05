爸爸於衣櫃後建造《哈利波特》魔法街　疫症期間為女兒製造驚喜

2020年對於很多人來說都非常艱難，因疫情長時間留在家中也令人苦惱。儘管如此，倫敦的一位爸爸就善用了這段時間，在她女兒的衣櫃後秘密打造了一個小小奇幻世界。

由維多利亞小街到斜角巷

倫敦一位爸爸迪倫（Dylan），希望為女兒埃拉（Ella）的生日帶來驚喜，因此在她的衣櫃後，精心製作了《哈利·波特》（Harry Potter）中的魔法購物街斜角巷（Diagon Alley）。在巷中你可以看到許多商店，從奧利文德的魔杖店及貓頭鷹商店，到魁地奇用品店也一應俱全。

但一開始，他的計劃並非「斜角巷」:

埃拉需要在家上學，我也要在家工作。既然要花這麼多時間留在家中，我就想做一些特別的事情。有一天在午餐時間，我站在房間中看看有什麼可以改動，就發現有空間雖然沒使用，但可以做到像維多利亞時代的小街一樣。 迪倫

迪倫首先建立了街道的模型，然後訂購了木頭，並將店面的詳細計劃發送給了在工作室工作的朋友，然後把店面做出來。

主要是我要做很多框架和畫，假如只靠我一個就會是場馬拉鬆比賽，但是音樂幫助我度過了難關 迪倫

就在此時他聽到了《哈利·波特》主題曲，就意識到自己的女兒會更喜歡斜角巷。女兒埃拉是《哈利波特》的粉絲，但她至今為止只看過第一部電影，主要原因是她年紀太小了：

她媽媽和我希望她長大後才看其他集數。我目前會讀書給她聽，她很喜歡，她也很喜歡妙麗。 迪倫

到了生日當日，迪倫就和女兒玩遊戲加「拆禮物」：

當她放學回家時，我們玩捉迷藏。 走了幾步後，她決定躲在衣櫃中。因為衣櫃有窗簾，所以她沒有立即發現，但是她知道我為她做了一些事情，所以她就問我能否進去看看。走進去後她驚訝得講不出話，然後問我能否把這些東西永遠留在這裡 我們整個周末都在這裡玩遊戲，例如，用雪糕店內的雪糕機做雪糕。 我還打扮成海格，因為我的口音扮得很怪，這讓我們倆都覺得很搞笑。 迪倫

+ 6 + 6 + 6

建造與構思

建造這個世界需時，而構思就更花時間。迪倫花了幾個月的時間，才想好將如何製造迷你斜角巷：

我主要使用木材和中密度纖維板，但我還發現了一些印有書本圖案的牆紙，這看起來確實不錯，而且花費的時間更少。 迪倫

實際的建築時間是從 8月24日到9月底（Ella的生日）。最後趕工時段，他需要工作到凌晨2點才能完成所有工作。

街道表面是油氈，走起來既柔軟又溫暖。我住的這條街有很多好人，他們送了我一些相架，讓我可以把它們當作街道上的小店櫥窗。 迪倫

迪倫的這個計劃得到了莫大的關注，在Imgur上獲得了三千多個「讚」。

我覺得有其他人想做這類型的事，這些人應該會想看看如何做到，所以我才製作了這視頻日記。沒想到有這麼多窩心的回應。 迪倫

但是，爸爸迪倫還沒有做完，他指未來將會上傳更多照片，並在聖誕節為斜角巷加開一家新店。

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