【源來係咁】「只許州官放火」是官僚作風　真正原因卻是言論審查

政客的嘴臉、官員的雙重標準，很容易就會令人想起「只許州官放火，不許百姓點燈」這句說話。那種將大火與小燈作對比的描寫手法，確實相當針砭時弊。究其本意，它雖然都是用來諷刺官員的統治權威，但箇中的情節卻與放火無關，反而類似於文字審查。

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「只許州官放火，不許百姓點燈」出自北宋陸游的《老學菴筆記》，屬他的個人見聞合集。原文並沒有提到這句說話，是民間按照其中的故事再作總結。據說常州有一個名為田登的太守，由於十分避諱自己的名字，故不允許他人提及「登」字。百姓遂用「火」字取替「燈」字。

元宵節期間，常州依例會燃點三日花燈慶祝。但由於不能用「燈」字書寫文告，官府在榜上改稱「本州依例放火三日」。

田登作郡，自諱其名，觸者必怒，吏卒多被榜笞。於是舉州皆謂燈為火。上元放燈，許人入州治遊觀。吏人遂書榜揭於市曰：「本州依例放火三日。」

後來這個故事在各地流傳開去，時人便皆戲稱「只許州官放火，不許百姓點燈」。隨時間推演，這句說話亦由原先針對的言論審查，延伸到去各種權力的雙重標準。

陸游（1125年11月13日－1210年1月26日），字務觀，號放翁，越州山陰（今浙江紹興）人，南宋詩人、詞人。後人每以陸游為南宋詩人之冠。陸游自言「六十年間萬首詩」，是中國歷史上自作詩留存最多的詩人。「只許州官放火，不許百姓點燈」便是出自他的《老學菴筆記》。（Wikicommons）

現今用法

疫情期間，政府嚴禁市民聚會，並勒令外出時必需載上口罩。某官員卻被揭發在家中大宴親朋，全部人脫下口罩一同玩樂。實在是「只許州官放火，不許百姓點燈」。

由言論審查，引申成批判權力機構的雙重標準，此即謂「只許州官放火，不許百姓點燈」。（圖片取自免費圖庫Pexels.com）

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