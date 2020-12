年結書單｜早在香港死亡前　他們已為香港寫「遺書」｜Jan Morris

編按:英國歷史學家、旅遊文學作家 Jan Morris 於11月20日辭世,台港書迷同聲哀悼,並回顧她生前曾經書寫的香港。2014年,台灣的出版社馬可孛羅文化首先引入 Jan Morris 的《Hong Kong: Epilogue to an Empire》,以中文譯本《香港:大英帝國的終章》的面貌,進入華文世界,2017年由八旗文化重新出版。藝文格物昨天刊出「有河書店」店長的推介,今獲八旗授權轉載 Jan Morris 這本專書,在回顧剛辭世的歷史學家如何寫香港之前,首先開列她在書的附錄——研習香港歷史的參考書書單。

文:Jan Morris | 譯:黃芳田

香港已經被人鉅細靡遺寫遍了,從貨幣到電車的主題書都有,但卻沒有一本很明確的總論。以下列出的書籍大部分是當代的,起碼在香港很容易找到這些書,還包括了我自己常用到的書在內;其他有的則在內文的註腳裡提到過。

最完整的歷史書是:《A History of Hong Kong》,Frank Welsh,1993年,於倫敦出版;《A History of Hong Kong》,G. B. Endacott,1958年,倫敦;《An Illustrated History of Hong Kong》,Nigel Cameron,1991年,倫敦; Alan Birch 所著的《Hong Kong: The Colong that Never Was》,這是本學術性的圖文評論,1991年,香港;兩本早期的著作,但仍然合用而且細節豐富的《Europe in China》E. J. Eitel,1895年,香港;以及兩冊的《Hong Kong》,G. R. Sayer,分別出版於1937年與1975年,香港; Nigel Cameron 所著的《Hong Kong: The Cultured Pearl》,有助於大體上了解這個殖民地及其過去,1978年,香港。

關於香港歷史淵源的書籍則有:《Foreign Mud》,Maurice Collis,1946年,倫敦;講述取得新界過程的書則有:《Unequal Treaty》,Peter Wesley-Smith,1980年,香港;講述兩次大戰之間時期的香港:《At The Peak》,Panl Gillingham,有插圖的大畫冊,1983年,香港;講香港二次大戰期間情況的最佳書籍大概要算以下這幾本了:《Hong Kong Eclipse》,G. B. Endacott 著,並附有 Alan Birch 所寫資料,1978年,香港;《The Lasting Honour》,Oliver Lindsay,1978年,倫敦;《The Royal Navy in Hong Kong》記錄了1841年以來皇家海軍和香港的關係,Kathleen Harland,1985年,加拿大利斯克德。

他們記錄的香港尚未死去

以中國為背景的書有兩本非常珍貴, 都是 James Haye 的作品:《The Hong Kong Region 1850-1911》,1977年,香港;《The Rural Communities of Hong Kong》,1983年,香港;此外,以下這三冊一套的書也很有啟發性和娛樂性:《Ancestral Images》,Hugh Baker,1979至1981年出齊三冊,香港;這本是關於香港古董的導覽:《In Search of The Past》,Solomon Bard,1988年,香港。

我也從 H. J. Lethbridge 寫的兩本社會研究學的書讀到很多,一是隨筆系列:《Hong Kong: Stability and Change》,1978年,香港;一本談貪污的書:《Hard Grafi in Hong Kong》, 1985年於香港出版;學院研究行政體系的書則有:《The Government and Policies of Hong Kong》,Noman Miner :1975年,香港; Austin Coates 所寫一位行政官員的回憶錄《Myself a Mandarin》,深受人喜愛,1968年,倫敦。

香港:大英帝國的終章 作者|珍.莫里斯(Jan Morris) 譯者|黃芳田 出版|八旗文化 日期|2017年5月

追溯生意圈的則有:《The Taipans》,Colin N. Crisswell,1981年,香港;香港與匯豐銀行的故事在 Frank H. H. King 的四冊書中可以見到,1991年,劍橋;還有一冊是Maurice Collis 寫的《Wayfoong》1965年,倫敦出版;渣甸和馬地臣的故事則在《The Thistle and the Jade》裡有非常豐富的描寫,由Maggie Keswick 編輯,1982年倫敦出版;講述太古集團故事的有:《Taikoo》,Charles Drage,1970年,倫敦;談嘉道理家族以及中華電力公司的有:《Power》,Nigel Cameron,1982年,香港;講國泰航空公司歷史的有:《Beyond Lion Rock》,Gavin Young。

研究香港整體建築的書倒是沒有,不過 Malcolm Purvis 寫的《Tall Storeys》對這範圍倒是談了很多,這是本很輕鬆談建築公司公和洋行歷史的書,1985年於香港出版;《Building Hong Kong》,Frank Fischbeck 攝影,1996年於香港出版,有一系列建築照片;記錄當代建築的書有:《Hong Kong Architecture: Aesthetics of Density》Vittorio Magnago Lampugnani 編輯,1993年,慕尼黑;香港政府出版過三本關於建築的書:《Temples》,Joyce Savidge,1977年;《The Story of Government House》,Katherine Mattock,1978年;《Rural Architecture in Hong Kong》,1978年出版的彙編;匯豐銀行出版了一本書,講該銀行本身歷來的建築:《One Queen's Rood Central》,Ian Lambot 與 Gillian Chambers 合著,紀念1986年新的總行大廈落成;第三版的《The World Cities》裡面有很寶貴的一章講香港,作者是 Peter Hall,1984年於倫敦出版。

再版重出的香港

最佳香港導覽是一再重新出版的《Insight Guide to Hong Kong》,以及《Travel Survival Kit for Hong Kong,Macau and Canton》,Lonely Planet,1989年。最佳地圖是香港政府出版的:《Hong Kong Streets and Places》。任何人要認真研究香港的人,就必須閱讀官方出版的《Annual Report》,還有皇家亞洲協會香港分會出版的年報。眾多圖片書之中,最出色的有:《Fragrant Harbour》,John Warner,1976年,香港;《The Hong Kong Album》,香港歷史博物館出版,1982年;《Old Hong Kong》,撰文: Trea Wiltshire,1987年,香港。

相對於曇花一現的虛構小說而言,英文文學裡不怎麼著墨於香港,我只能想到五本書,提供如下:《The Painted Veil》,毛姆,1925年;《榮譽學生》,勒卡雷,1977年;兩本是毛翔青寫的:《The Monkey King》,1978年;《An Insular Possession》,1986年。以及 Martin Booth 的回憶錄《The Dragon And the Pearl》,1994年。

最後,有心研究收場的人不妨參考下列書籍:《Mouldering Pearl》,Felix Patrikeeff,1989年,倫敦;《City on the Rock》,Kevin Rafferty,1985年,倫敦。以及兩本由 David Bonavia 寫的書:《The Chinese》,1985年,倫敦出版;《Hong Kong 1997: the final Settlement》,同年出版,而且謹以此書敬以緬懷義律艦長——造成這一切起頭的人。

【本文獲八旗文化授權轉載,標題為編輯撰寫】

