年結書單｜早在香港死亡前　他們已為香港寫「遺書」｜Jan Morris

編按：英國歷史學家、旅遊文學作家 Jan Morris 於11月20日辭世，台港書迷同聲哀悼，並回顧她生前曾經書寫的香港。2014年，台灣的出版社馬可孛羅文化首先引入 Jan Morris 的《Hong Kong: Epilogue to an Empire》，以中文譯本《香港：大英帝國的終章》的面貌，進入華文世界，2017年由八旗文化重新出版。藝文格物昨天刊出「有河書店」店長的推介，今獲八旗授權轉載 Jan Morris 這本專書，在回顧剛辭世的歷史學家如何寫香港之前，首先開列她在書的附錄——研習香港歷史的參考書書單。

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文：Jan Morris ｜ 譯：黃芳田

香港已經被人鉅細靡遺寫遍了，從貨幣到電車的主題書都有，但卻沒有一本很明確的總論。以下列出的書籍大部分是當代的，起碼在香港很容易找到這些書，還包括了我自己常用到的書在內；其他有的則在內文的註腳裡提到過。

最完整的歷史書是：《A History of Hong Kong》，Frank Welsh，1993年，於倫敦出版；《A History of Hong Kong》，G. B. Endacott，1958年，倫敦；《An Illustrated History of Hong Kong》，Nigel Cameron，1991年，倫敦； Alan Birch 所著的《Hong Kong: The Colong that Never Was》，這是本學術性的圖文評論，1991年，香港；兩本早期的著作，但仍然合用而且細節豐富的《Europe in China》E. J. Eitel，1895年，香港；以及兩冊的《Hong Kong》，G. R. Sayer，分別出版於1937年與1975年，香港； Nigel Cameron 所著的《Hong Kong: The Cultured Pearl》，有助於大體上了解這個殖民地及其過去，1978年，香港。

關於香港歷史淵源的書籍則有：《Foreign Mud》，Maurice Collis，1946年，倫敦；講述取得新界過程的書則有：《Unequal Treaty》，Peter Wesley-Smith，1980年，香港；講述兩次大戰之間時期的香港：《At The Peak》，Panl Gillingham，有插圖的大畫冊，1983年，香港；講香港二次大戰期間情況的最佳書籍大概要算以下這幾本了：《Hong Kong Eclipse》，G. B. Endacott 著，並附有 Alan Birch 所寫資料，1978年，香港；《The Lasting Honour》，Oliver Lindsay，1978年，倫敦；《The Royal Navy in Hong Kong》記錄了1841年以來皇家海軍和香港的關係，Kathleen Harland，1985年，加拿大利斯克德。

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他們記錄的香港尚未死去

以中國為背景的書有兩本非常珍貴， 都是 James Haye 的作品：《The Hong Kong Region 1850-1911》，1977年，香港；《The Rural Communities of Hong Kong》，1983年，香港；此外，以下這三冊一套的書也很有啟發性和娛樂性：《Ancestral Images》，Hugh Baker，1979至1981年出齊三冊，香港；這本是關於香港古董的導覽：《In Search of The Past》，Solomon Bard，1988年，香港。

我也從 H. J. Lethbridge 寫的兩本社會研究學的書讀到很多，一是隨筆系列：《Hong Kong: Stability and Change》，1978年，香港；一本談貪污的書：《Hard Grafi in Hong Kong》， 1985年於香港出版；學院研究行政體系的書則有：《The Government and Policies of Hong Kong》，Noman Miner ：1975年，香港； Austin Coates 所寫一位行政官員的回憶錄《Myself a Mandarin》，深受人喜愛，1968年，倫敦。

香港：大英帝國的終章 作者｜珍．莫里斯（Jan Morris） 譯者｜黃芳田 出版｜八旗文化 日期｜2017年5月

追溯生意圈的則有：《The Taipans》，Colin N. Crisswell，1981年，香港；香港與匯豐銀行的故事在 Frank H. H. King 的四冊書中可以見到，1991年，劍橋；還有一冊是Maurice Collis 寫的《Wayfoong》1965年，倫敦出版；渣甸和馬地臣的故事則在《The Thistle and the Jade》裡有非常豐富的描寫，由Maggie Keswick 編輯，1982年倫敦出版；講述太古集團故事的有：《Taikoo》，Charles Drage，1970年，倫敦；談嘉道理家族以及中華電力公司的有：《Power》，Nigel Cameron，1982年，香港；講國泰航空公司歷史的有：《Beyond Lion Rock》，Gavin Young。

研究香港整體建築的書倒是沒有，不過 Malcolm Purvis 寫的《Tall Storeys》對這範圍倒是談了很多，這是本很輕鬆談建築公司公和洋行歷史的書，1985年於香港出版；《Building Hong Kong》，Frank Fischbeck 攝影，1996年於香港出版，有一系列建築照片；記錄當代建築的書有：《Hong Kong Architecture: Aesthetics of Density》Vittorio Magnago Lampugnani 編輯，1993年，慕尼黑；香港政府出版過三本關於建築的書：《Temples》，Joyce Savidge，1977年；《The Story of Government House》，Katherine Mattock，1978年；《Rural Architecture in Hong Kong》，1978年出版的彙編；匯豐銀行出版了一本書，講該銀行本身歷來的建築：《One Queen's Rood Central》，Ian Lambot 與 Gillian Chambers 合著，紀念1986年新的總行大廈落成；第三版的《The World Cities》裡面有很寶貴的一章講香港，作者是 Peter Hall，1984年於倫敦出版。

再版重出的香港

最佳香港導覽是一再重新出版的《Insight Guide to Hong Kong》，以及《Travel Survival Kit for Hong Kong，Macau and Canton》，Lonely Planet，1989年。最佳地圖是香港政府出版的：《Hong Kong Streets and Places》。任何人要認真研究香港的人，就必須閱讀官方出版的《Annual Report》，還有皇家亞洲協會香港分會出版的年報。眾多圖片書之中，最出色的有：《Fragrant Harbour》，John Warner，1976年，香港；《The Hong Kong Album》，香港歷史博物館出版，1982年；《Old Hong Kong》，撰文： Trea Wiltshire，1987年，香港。

相對於曇花一現的虛構小說而言，英文文學裡不怎麼著墨於香港，我只能想到五本書，提供如下：《The Painted Veil》，毛姆，1925年；《榮譽學生》，勒卡雷，1977年；兩本是毛翔青寫的：《The Monkey King》，1978年；《An Insular Possession》，1986年。以及 Martin Booth 的回憶錄《The Dragon And the Pearl》，1994年。

最後，有心研究收場的人不妨參考下列書籍：《Mouldering Pearl》，Felix Patrikeeff，1989年，倫敦；《City on the Rock》，Kevin Rafferty，1985年，倫敦。以及兩本由 David Bonavia 寫的書：《The Chinese》，1985年，倫敦出版；《Hong Kong 1997: the final Settlement》，同年出版，而且謹以此書敬以緬懷義律艦長——造成這一切起頭的人。

【本文獲八旗文化授權轉載，標題為編輯撰寫】

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