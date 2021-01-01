樂壇2020｜曾經叱吒樂壇　鄧健泓終奪兩獎｜訪問AEG創辦人Peter

編按：《全民造星III》熱議後，又到2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮揭盅的日子。本版記者採訪另一場樂壇流行榜頒獎典禮——「2020 AEG 音樂排行榜頒獎典禮」，專訪創辦者趙彼得博士（Peter）與頒獎禮籌備者 Kawaii，講述舉辦這場別出心裁的頒獎禮初衷如何。

「我不為你們而生活。我為理念而生活。」AEG音樂排行榜頒獎典禮的創辦人趙彼得博士（下稱Peter），知悉網民正熱烈討論他創辦的頒獎禮，他這麼回應著：「網上世界充滿可能。」網上世界有甚麼可能呢？首先由一個臉書樂評專頁，貼出一張圖片，名為「AEG音樂排行榜頒獎典禮2020」名單，網民發現麥長青是歌手、鄧梓峰獲音樂獎，十小時有近700 個 like 幾百個 comments。

「AEG音樂排行榜頒獎典禮得獎名單2020」（網上圖片）

這張圖片與網民反應當然逃不過記者雙眼，於是就有了這場訪問：到底這種頒獎禮的創辦人在想甚麼？

Peter在娛樂事業行當內當然不是 nobody。他自演唱會起家，發明「優先訂票」的售票方式，震撼整個行業。自此，他不時被訂票不遂的網民起底，將他個人照片發放在高登討論區：每有演唱會優先訂票，有人訂不到票，他的照片就會被發放在網上，網民彰顯用粵語罵人的精髓，要多惡毒有多惡毒。這些訂不到票的網民，Peter明白他們的心情：「承受別人的埋怨，也是我專業的一部分。」他的專業是發售門票，從音樂行業到個人客戶，包圍著他的都是想看演唱會的朋友。「我1999年入行。四五六七（2014-2017）百花齊放，我參與非常多。業內好多朋友都跟我說，以你關係和角色，應該要做個頒獎禮，要從多元化角度去做，做得獨立些。」他發現這二十多年來的香港流行音樂，有許多曾經流行的歌曲與歌手，努力過的都得不到應得的獎項。

Peter以前都玩音樂，是個 band 友。他給了這麼的一個機會自己，樂壇並沒有給他一個機會。他說，自己沒機會；今天，自己有能力，就給人機會。不過，他沒有電台背景，就這麼舉辦一場頒獎禮，在規模上需大量資源配合。這些資源來自哪些方面？「凡事開頭定江山。一係唔做，做就要揚名立萬；一係唔做，一做就要不惜一切。」人脈，是他重要的資源。他不斷找朋友幫忙：「抬燈箱，友情價都五六十萬。」

「要有人緣和關係才做到。第一屆各個朋友支持，我們頒獎給周杰倫、五月天、阿G.E.M等。第二屆（2018）我預先看到個市跌……」意思就是演唱會與頒獎禮，再難推動整個音樂事業發展；與此同事，免費電視開始有各種形式的選秀真人show。他形容，舉辦一場頒獎禮的成本相當高，自己倒貼幾十萬：「當賣廣告。」第二年——2018年，一如他所料，市道非常差，他形容第二屆是「收手收得快」。慶幸的是，身邊朋友與客戶仍十分支持，有一年頒獎禮，甚至設現金獎項以支持新人，其時這群獲獎新人既感激，又意外，更多的是受鼓勵。

「如果不是已在樂壇有如天王巨星的地位，好難做。除非碌（人情）卡，好像今年（2020）開的，規模不算大，都最少花三幾十萬，還需朋友支持才可完成。」今年頒獎禮順利地在九龍展覽中心舉辦：「比起第一年，今年意義很大。第一年場面威，今年觸動人。」

2020年取消的頒獎禮，例如原定2020年1月1日舉行的2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮（今年叱咤如期舉辦，現場只剩下歌手與音樂人，沒有現場觀眾）。在第三波疫情尾聲、第四波疫情前夕，AEG 剛好成為2020年唯一在現場舉行的流行音樂頒獎禮，亦因評審追封台灣已故歌手黃鴻升（小鬼），台灣方面，小鬼友好因疫情未能出席代領，那段越洋的感謝短片，上月在網上廣泛流傳，亦有多間規模龐大的媒體報道。

Kawaii（著名DJ）為Peter籌備頒奬禮，在一個月內從拍板決定舉辦到真的實地、實體、真人頒授獎項，在疫情期間籌備，她回想起來，都覺得大家真的很厲害，尤其在防疫工作方面，他們投放額外的資源去做雙重防疫，雖然成本大增，現在想來，Peter覺得真是有驚無險。這段經歷於藝人來說，十分珍貴。

他們收到好多藝人的回饋。疫情的確令藝人和觀眾都有影響，對實地舉辦的頒獎禮，沒有很充足的信心。當然，有關評審準則，亦是網民最關心的一環。Peter 和 Kawaii 形容，在亞洲網上音樂發展方面的關注，是追得非常緊貼的。例如「鑽石國語男歌手」黃鴻升與黃明志，「鑽石國語歌曲」有黃鴻升、柯有倫、竇智孔《扛得住》、唐禹哲《算了吧》、八三夭《想見你想見你想見你》，「鑽石亞洲人氣樂團」是八三夭，到了「鑽石網上熱唱歌手」有黃翊，「鑽石網上熱唱製作人」有伍仲衡，都是網民會聽的、熟悉的。

有些獎項名目例如「鑽石怨曲演繹女歌手」是李蕙敏，「鑽石最受歡迎經典金曲」是李蕙敏《橫濱別戀》，歌手受訪時都提到，歌曲是她出道作品；像記者這麼熟知近三十年的香港流行音樂，當然知道《橫濱別戀》曾獲大台獎項。網民都將焦點集中於「鑽石怨曲演繹女歌手」這個充滿文學修辭特色的名目。

Peter 提示，「鑽石最受歡迎經典金曲」得主之一，是鄧健泓；他的得獎歌曲是《朋友二號》。記者問，意思是要頒給「滄海遺珠」嗎？Peter搖手否認：「我們是要認受一些曾經給我們最好的記憶的歌手。我們要追認那個年代的香港歌手。」意思大約就是，香港樂壇百花齊放，有時難免看得不夠完整，加上他自己辦的頒獎禮，毋須顧及其他因素，只要組成評審團，提出想法，大致就可成事了。鄧健泓知自己獲獎，領獎後（2020.11.30）寫了一篇帖文，在臉書寫「十八年後的第一次——The very first single song award for 朋友二號」。他說，「多謝AEG MUSIC CHANNEL頒兩個獎項給我。似乎交代了我這二十年的音樂路。」他得到「鑽石最受歡迎經典金曲」和「鑽石樂壇新晉製作人」兩個獎項，帖文詳細交代自己在這些年以來，一直沒有放棄音樂事業。

原來風行一時的《朋友二號》，一直未獲獎項。流行曲頒獎禮既為歌手建成一個個許願池，同時又因每年這麼那樣推進，許願池底部的硬幣一直無人清理，在種種歌手難以控制的原因下，自然地被遺忘。這是流行曲的殘酷物語——誰想到仍有歌手期待18年，終於有人看得見。

"十八年後的第一次" "The very first single song award for 朋友二號" 多謝 AEG MUSIC CHANNEL 頒兩個獎項給我。似乎交代了我這二十年的音樂路。 *長文* <鑽石樂壇新晉製作人獎 ... 由鄧健泓發佈於 2020年11月29日星期日

至於網民陶醉於「鑽石」名單裏充滿特色的獎項名目與人物，當然是主辦方沒有清楚交代評審準則所致，亦可反映今日關心流行音樂頒獎禮的人，最想看到的還是現象？最想聽到的還是八卦？鄧健泓得獎，在網民的視野裏，竟然比不上「麥長青原來是歌手」冷嘲熱諷的comment。當然，我們還是要認真地說一聲：大哥，麥長青真的不算是歌手吧！

後記：發稿當天，正好是2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮網上直播的日子。在宣佈第二位是Dear Jean《銀河修理員》時，正好是寫這段後記的時刻，我想到的竟是「試當真」改詞版本。在稿外，Peter 談更多的是如何透過頒獎禮，鼓勵在疫情中仍投入音樂事業的新人，他認為香港應該要有更多平台，支持歌手繼續唱下去。AEG 的鑽石獎對象與評審準則，當然是有點「估你唔到」的感覺；就是Peter說了幾位評審的名字，也沒想到結果會是那樣。在似乎未有完結迹象的疫情裏，從事表演的工作者多了個平台，有人持續討論，有人願意投資，看來是個好兆頭。

附：2020 AEG 音樂排行榜頒獎典禮 新聞稿——