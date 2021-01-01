樂壇2020｜曾經叱吒樂壇　鄧健泓終奪兩獎｜訪問AEG創辦人Peter

編按：《全民造星III》熱議後，又到2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮揭盅的日子。本版記者採訪另一場樂壇流行榜頒獎典禮——「2020 AEG 音樂排行榜頒獎典禮」，專訪創辦者趙彼得博士（Peter）與頒獎禮籌備者 Kawaii，講述舉辦這場別出心裁的頒獎禮初衷如何。
「我不為你們而生活。我為理念而生活。」AEG音樂排行榜頒獎典禮的創辦人趙彼得博士（下稱Peter），知悉網民正熱烈討論他創辦的頒獎禮，他這麼回應著：「網上世界充滿可能。」網上世界有甚麼可能呢？首先由一個臉書樂評專頁，貼出一張圖片，名為「AEG音樂排行榜頒獎典禮2020」名單，網民發現麥長青是歌手、鄧梓峰獲音樂獎，十小時有近700 個 like 幾百個 comments。
「AEG音樂排行榜頒獎典禮得獎名單2020」（網上圖片）
這張圖片與網民反應當然逃不過記者雙眼，於是就有了這場訪問：到底這種頒獎禮的創辦人在想甚麼？
Peter在娛樂事業行當內當然不是 nobody。他自演唱會起家，發明「優先訂票」的售票方式，震撼整個行業。自此，他不時被訂票不遂的網民起底，將他個人照片發放在高登討論區：每有演唱會優先訂票，有人訂不到票，他的照片就會被發放在網上，網民彰顯用粵語罵人的精髓，要多惡毒有多惡毒。這些訂不到票的網民，Peter明白他們的心情：「承受別人的埋怨，也是我專業的一部分。」他的專業是發售門票，從音樂行業到個人客戶，包圍著他的都是想看演唱會的朋友。「我1999年入行。四五六七（2014-2017）百花齊放，我參與非常多。業內好多朋友都跟我說，以你關係和角色，應該要做個頒獎禮，要從多元化角度去做，做得獨立些。」他發現這二十多年來的香港流行音樂，有許多曾經流行的歌曲與歌手，努力過的都得不到應得的獎項。
Peter以前都玩音樂，是個 band 友。他給了這麼的一個機會自己，樂壇並沒有給他一個機會。他說，自己沒機會；今天，自己有能力，就給人機會。不過，他沒有電台背景，就這麼舉辦一場頒獎禮，在規模上需大量資源配合。這些資源來自哪些方面？「凡事開頭定江山。一係唔做，做就要揚名立萬；一係唔做，一做就要不惜一切。」人脈，是他重要的資源。他不斷找朋友幫忙：「抬燈箱，友情價都五六十萬。」
「要有人緣和關係才做到。第一屆各個朋友支持，我們頒獎給周杰倫、五月天、阿G.E.M等。第二屆（2018）我預先看到個市跌……」意思就是演唱會與頒獎禮，再難推動整個音樂事業發展；與此同事，免費電視開始有各種形式的選秀真人show。他形容，舉辦一場頒獎禮的成本相當高，自己倒貼幾十萬：「當賣廣告。」第二年——2018年，一如他所料，市道非常差，他形容第二屆是「收手收得快」。慶幸的是，身邊朋友與客戶仍十分支持，有一年頒獎禮，甚至設現金獎項以支持新人，其時這群獲獎新人既感激，又意外，更多的是受鼓勵。
「如果不是已在樂壇有如天王巨星的地位，好難做。除非碌（人情）卡，好像今年（2020）開的，規模不算大，都最少花三幾十萬，還需朋友支持才可完成。」今年頒獎禮順利地在九龍展覽中心舉辦：「比起第一年，今年意義很大。第一年場面威，今年觸動人。」
2020年取消的頒獎禮，例如原定2020年1月1日舉行的2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮（今年叱咤如期舉辦，現場只剩下歌手與音樂人，沒有現場觀眾）。在第三波疫情尾聲、第四波疫情前夕，AEG 剛好成為2020年唯一在現場舉行的流行音樂頒獎禮，亦因評審追封台灣已故歌手黃鴻升（小鬼），台灣方面，小鬼友好因疫情未能出席代領，那段越洋的感謝短片，上月在網上廣泛流傳，亦有多間規模龐大的媒體報道。
Kawaii（著名DJ）為Peter籌備頒奬禮，在一個月內從拍板決定舉辦到真的實地、實體、真人頒授獎項，在疫情期間籌備，她回想起來，都覺得大家真的很厲害，尤其在防疫工作方面，他們投放額外的資源去做雙重防疫，雖然成本大增，現在想來，Peter覺得真是有驚無險。這段經歷於藝人來說，十分珍貴。
他們收到好多藝人的回饋。疫情的確令藝人和觀眾都有影響，對實地舉辦的頒獎禮，沒有很充足的信心。當然，有關評審準則，亦是網民最關心的一環。Peter 和 Kawaii 形容，在亞洲網上音樂發展方面的關注，是追得非常緊貼的。例如「鑽石國語男歌手」黃鴻升與黃明志，「鑽石國語歌曲」有黃鴻升、柯有倫、竇智孔《扛得住》、唐禹哲《算了吧》、八三夭《想見你想見你想見你》，「鑽石亞洲人氣樂團」是八三夭，到了「鑽石網上熱唱歌手」有黃翊，「鑽石網上熱唱製作人」有伍仲衡，都是網民會聽的、熟悉的。
有些獎項名目例如「鑽石怨曲演繹女歌手」是李蕙敏，「鑽石最受歡迎經典金曲」是李蕙敏《橫濱別戀》，歌手受訪時都提到，歌曲是她出道作品；像記者這麼熟知近三十年的香港流行音樂，當然知道《橫濱別戀》曾獲大台獎項。網民都將焦點集中於「鑽石怨曲演繹女歌手」這個充滿文學修辭特色的名目。
Peter 提示，「鑽石最受歡迎經典金曲」得主之一，是鄧健泓；他的得獎歌曲是《朋友二號》。記者問，意思是要頒給「滄海遺珠」嗎？Peter搖手否認：「我們是要認受一些曾經給我們最好的記憶的歌手。我們要追認那個年代的香港歌手。」意思大約就是，香港樂壇百花齊放，有時難免看得不夠完整，加上他自己辦的頒獎禮，毋須顧及其他因素，只要組成評審團，提出想法，大致就可成事了。鄧健泓知自己獲獎，領獎後（2020.11.30）寫了一篇帖文，在臉書寫「十八年後的第一次——The very first single song award for 朋友二號」。他說，「多謝AEG MUSIC CHANNEL頒兩個獎項給我。似乎交代了我這二十年的音樂路。」他得到「鑽石最受歡迎經典金曲」和「鑽石樂壇新晉製作人」兩個獎項，帖文詳細交代自己在這些年以來，一直沒有放棄音樂事業。
原來風行一時的《朋友二號》，一直未獲獎項。流行曲頒獎禮既為歌手建成一個個許願池，同時又因每年這麼那樣推進，許願池底部的硬幣一直無人清理，在種種歌手難以控制的原因下，自然地被遺忘。這是流行曲的殘酷物語——誰想到仍有歌手期待18年，終於有人看得見。
"十八年後的第一次" "The very first single song award for 朋友二號" 多謝 AEG MUSIC CHANNEL 頒兩個獎項給我。似乎交代了我這二十年的音樂路。 *長文* <鑽石樂壇新晉製作人獎 ...由鄧健泓發佈於 2020年11月29日星期日
至於網民陶醉於「鑽石」名單裏充滿特色的獎項名目與人物，當然是主辦方沒有清楚交代評審準則所致，亦可反映今日關心流行音樂頒獎禮的人，最想看到的還是現象？最想聽到的還是八卦？鄧健泓得獎，在網民的視野裏，竟然比不上「麥長青原來是歌手」冷嘲熱諷的comment。當然，我們還是要認真地說一聲：大哥，麥長青真的不算是歌手吧！
後記：發稿當天，正好是2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮網上直播的日子。在宣佈第二位是Dear Jean《銀河修理員》時，正好是寫這段後記的時刻，我想到的竟是「試當真」改詞版本。在稿外，Peter 談更多的是如何透過頒獎禮，鼓勵在疫情中仍投入音樂事業的新人，他認為香港應該要有更多平台，支持歌手繼續唱下去。AEG 的鑽石獎對象與評審準則，當然是有點「估你唔到」的感覺；就是Peter說了幾位評審的名字，也沒想到結果會是那樣。在似乎未有完結迹象的疫情裏，從事表演的工作者多了個平台，有人持續討論，有人願意投資，看來是個好兆頭。
附：2020 AEG 音樂排行榜頒獎典禮 新聞稿——
2020 AEG 音樂排行榜頒獎典禮
傳承樂壇 嘉許歌手音樂人
由AEG Promotion Limited 創立的網上媒體AEG Music Channel 已經成立4年，秉承「唱好音樂」「傳承樂壇」的宗旨。AEG Music channel 音樂排行榜頒獎典禮今年已經是第四屆，本着支持華語樂壇的使命，嘉許在過往一年曾經在香港樂壇努力發展的歌手和音樂人，在舞台上頒發各獎項予各得獎者。
創辦人趙彼得博士（Peter）有感疫情影響很多演唱會及現場表演取消或延期，歌曲製作好也不敢推出，樂壇天空一片灰沉，歌手也無可奈何，有些生計也受到影響。Peter希望舉行頒獎典禮藉以為樂壇加油。
疫情下也有不少歌手藝人到場支持和領獎，包括：李蕙敏 敖嘉年 劉浩龍 鄧健泓 何雁詩 小肥（徐智勇） 鄧梓峰 麥長青 施匡翹 葉振棠 尹光 黑妹 黃翊 伍仲衡 歐信希 蔣嘉瑩 葉文龍 安俊豪 蘇煒喬 朱紫嬈Happy Live (翟威廉 周志文 周志康) 鄒莉盈 吳秀明 吳林峰 謝高晉 馮凱淇 廖舒衡 梁雪瑤 泫希 何衍隆 孔惠佳 蘇家欣 歐國成 Zpecial 馬天佑。頒獎嘉賓邀請到剛出爐的2020亞洲小姐（香港區）冠軍蔡小蝶 亞軍何雙妍 季軍高文君 人氣網絡大獎 林寶玉 炫出自我大獎 彭紫荊與及人氣偶像蘇皓兒。Kawaii 及 關伊彤則擔任主持。
除了香港歌手之外，頒獎禮每年也會嘉許在香港有超卓成績的海外歌手，今年頒發了「鑽石亞洲演繹女歌手」給丁噹 ，《愛到不要命 Die Lovin'》專輯中，歌曲「海的顏色」更是AEG Music Channel 排行榜冠軍歌，丁噹富有力量和質感的唱功表露無遺，獲得這獎項實至名歸。馬來西亞鬼才歌手黃明志獲頒「鑽石國語男歌手」及跟黃秋生合唱的China Reggaetont 得「鑽石合唱歌曲」。唐禹哲的 「算了吧」及 八三夭 的「想見你想見你想見你」獲頒「鑽石國語歌曲 」， 呂思緯(鼓鼓)人氣爆燈得到 「鑽石觸目人氣偶像」 獎。
適逢今天11月28日是黃鴻升的生忌，2018年第二屆AEG Music channel 音樂排行榜頒獎典禮 黃鴻升有親身到香港來領獎 ，今年情景不再 ，大會在今天頒發兩個大獎給黃鴻升，分別是「鑽石國語男歌手」和「鑽石國語歌曲 - 扛得住 黃鴻升 柯有倫 竇智孔」，希望大家繼續支持他，把他的作品和他的好放在心中。 頒獎禮上更邀請到 柯有倫 竇智孔講得獎感言，他們都慨嘆黃鴻升不能親自來拿獎，也希望香港的朋友遇上什麼困難也要「扛得住」。頒獎典禮在感人和感恩的氣氛下完滿結束。