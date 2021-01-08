一文睇晒 SLAM DUNK 動漫核心思想　「續集」劇透福澤全人類

在《男兒當入樽》（SLAM DUNK，台譯「灌籃高手」）在1996年大結局、內容農場開始普及之後，一直有假新聞報道井上雄彥要開筆創作續集，入樽迷明知不可能，還是忍不住點擊看看。這類假新聞幾乎每年都有兩三次瘋傳，為內容農場提供不少點擊數據，養活一群農夫。截至昨天（1月7日）井上雄彥親自發放消息，說會在2021年發表「動畫電影」，相信今後農夫都要失收了。

在網絡享譽的「人類史上飄在半空最長時間的三分球」這紀錄，暫時仍由長達101集的《男兒當入樽》保持著。上述紀錄的意思是指，有一場湘北對陵南爭全國賽最後一席的入場券，湘北一名豪不起眼卻默默 hehe 地支持赤木剛憲的高中三年級球員（我在那一集才記住他的名字），接應男主櫻木花道傳球，投出一記穩住勝局的三分球。鏡頭對準這名球員的籃球在出手後飄在空中，一如《足球小將》這類拉布式運動劇集作品一樣（更甚），緊接著的鏡頭就是高中一年級來懷念過去來忘掉錯對曾共渡患難日子總有的樂趣，而且劇集在籃球進框開始，比賽暫時不接下去，而是連做兩三集詳細交代二人相識相知相交相擁的歲月，最過份莫過於見證湘北新球員一個接一個加盟，將第一集片段從頭重演……這個投球被毒舌了二十年，並非浪得虛名。

許多不熟悉《男兒當入樽》的網民，趕著熱潮說期待井上老師新作，這當然是大家最近真的太悲傷而不惜肉麻當有趣的情感投射吧？像我這種從不缺席井上雄彥每部作品、追回《城市獵人》尋找井上雄彥做北条司助手年代的入樽人物痕迹，甚至連《灌籃高手最終研究》這種報告書都買下的忠實讀者看來，老老實實地說，「動畫電影」根本沒有觀賞價值。

如果是外傳，頂多又是櫻木中二地追求心有所屬的赤木晴子，這個女主一定又被某高校男生看上了，然後櫻木會很巧合地在社區遇上對方，與他在街頭很典型地互睥繼而小朋友齊打架，接著就是很巧合地原來對方是個籃球員，在一場友誼賽上遇上對方噢原來是你然後想在球賽前動暴還拖時被赤木及時制止。最後只花了不足四個月學習籃球的天才櫻木花道絕殺對手。

如果不是外傳，更無戲可唱：101劇集做到全國大賽前中止，某免費電視台的付費劇集App開放了粵語配音版本的《男兒當入樽》，如果讀者都有這個劇集App，不妨看看「最後一集」是陵南對湘北，而不是山王對湘北。用《鬼滅之刃》「動畫電影」為例，大家自會明白：這根本是第一季二十六集鬼滅之後的無縫劇情連繫，服務對象是仍未看第二季或者未看過漫畫版的一般觀眾。接下來，我可以很負責任地向大家公開早在二十多年前已經寫好的《男兒當入樽》劇情。

儘管《男兒當入樽》當年因為連載條件談不來提早結局草草收場，但它的主題（所謂熱血）從來沒有改變過：一個人得以成長，最重要的不是出身，而是努力；一個人得以成功，最重要的不是有多成功，而是有多失敗。掌握了這個主題，讀者自然明白接下來的情節劇透到令你不想入場觀賞，都能體會井上雄彥的成名絕活是如何操作。

假如《男兒當入樽》「動畫電影」就是鬼刃方式的話，那麼它的劇情必然是全國大賽八強止步的豐玉怎様輸給湘北。湘北第一次參與全國大賽，開幕典禮自然會成為動畫電影的重點吧。漫畫繪畫的開幕場館是廣島縣立綜合體育館，它是縣內最大的巨蛋型綜合體育館，是2006年世界男子籃球錦標賽的舉辦場地。至於比賽地點是大竹市綜合市民會館，它附設的體育館，在亞運時是日本籃球隊的比賽場地，故事亦將會清楚地寫出會館名字。

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在疫情陰霾下，東京奧運能否如（延）期舉行仍說不準，不過可以印度神童地預言，井上雄彥將會十分重視上述已設定的場館繪製，尤其經歷新海誠風潮之後的日本動漫界，場景一定不會像101那種受限於科技的馬虎。

《男兒當入樽》「動畫電影」最具引人入勝的情節，當然是豐玉主力南烈如何撞傷流川楓，然後流川楓如何在射罰球時模仿米高佐敦閉上雙眼投球。至於櫻木怎樣使出苦練二萬球的跳投，who cares？

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昨天消息一出，大家瘋傳的是「係咪真人版」；細心的網民一看就知井上雄彥的意思是「動畫電影」。不管如何，我在這則文章完結前，只需說一句話，未看過101的讀者，大家又會重拾入場觀看的興趣。

誰是流川楓？相貌與姜濤100%吻合的漫畫人物。

講完。