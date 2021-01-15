見里朝希｜毛氈「鼠鼠車」故事簡單溫暖人心　過去作品卻充滿隱喻

見里朝希的定格動畫新作《PUI PUI 天竺鼠車車》，毛茸茸的「鼠鼠車」加上真人和小人偶演出，配以日常劇情，在沒一句對白之下吸引大人小朋友。但東京藝術大學出身的，在學生時代的作品則沒那麼「親子向」，充滿獵奇與寓意。

可愛的天竺鼠車

《PUI PUI 天竺鼠車車》最近在網上上架，世界各地都有不同代理，而日本的第二話推出兩天已有80多萬觀看人次，很受歡迎。

作品混合了羊毛氈公仔、真人與小人偶，表現出一個車子是毛茸茸的「 天竺鼠車車」的世界。有趣的是片段中「天竺鼠車車」的叫聲是天竺鼠真的會發出的聲音（吃東西的聲音也是），假如有養天竺鼠的話，大概會覺得很親切。

非常可愛的天竺鼠車 (https://twitter.com/molcar_anime/status/1348766639920132097)

過去獵奇的得獎作品

監督見里朝希專於定格動畫（又名逐幀動畫），按維基語，最基本製作定格動畫的方法是利用相機作拍攝工具，為主要對象拍攝一連串的相片，每張相片之間為拍攝對象作小量移動，最後把整輯相片快速地連續播放便完成。

見里朝希在東京藝術大學的映像研究科時的幾個短作品如《Candy.zip》與《我的小羊》都是定格動畫，但不得不說把人變糖再吃掉有點「恐怖」......

尤其是得到無數獎項的《我的小羊》，講述被狼吃掉了小羊後，小羊一家的身心創傷後遺症，羊媽媽更因而拐走了一個小孩。片中的分鏡與動作亦非常流暢，可以看到《PUI PUI 天竺鼠車車》中羊毛氈公仔的表現手法，但這個充滿隱喻的作品因為畫面非常「獵奇」，故事亦令人不安，就不太適合小孩子看了：

「爸爸變成狼」有明顯的性侵意思，但羊媽媽是否真的「囚禁」著小羊和拐走了男孩？這是「愛」還是「創傷後遺症」？「因愛囚禁」又是否一個對的行為？羊群是真的，還只是另一個比喻？最後的直升機聲音暗示男孩的搜尋未有結束，就更令人有更多聯想。

無論是《PUI PUI 天竺鼠車車》還是《我的小羊》都是優秀的定格動畫，亦看到見里朝希可以處理各種題材，令人期待未來作品。