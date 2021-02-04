屯門輕鐵貨車相撞　元屯天民生慘況與新聞修辭｜讀者現場照片

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-02-04 15:54

今天（4日）下午屯門發生輕鐵貨車相撞意外，讀者傳來現場照片，編者看到的是「出軌」與「攔腰」，除了關心傷者情況之外，編者想了一想：到底我們幾時開始用「出軌」來形容婚外情呢？撼撞車側，又幾時用「攔腰」這個詞？

新聞界的確常用文學修辭來形容特定事件：婚外情——出軌、撼撞車側——攔腰。交通意外的出軌事件，會導致人命傷亡；愛情生活不檢點而致的出軌，尤其具有知名度的人物，大眾自會東張西望一番。至於誰先採用「出軌」來形容婚外戀情，已無從稽考。

在新界西發生輕鐵與汽車相撞意外，並不「意外」，每年總有一兩宗，每宗幾乎都是相同位置，雙方車長各有責任，不過屯門至元朗段的青山公道的燈號，確實是無幾人理會——交通執法者根本無從跟進，時有行人綠燈，青山公路的車手卻似乎很著急要去青山，衝紅燈撞飛路人，不時發生。

2021年2月4日下午現場照片——

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今午發生的交通意外，從讀者傳來十多張照片可見，說貨車「攔腰」算是十分貼切的；至於「出軌」，目測雖不算嚴重，卻已有二十多人受傷。

屯門牛對於輕鐵個別車長的駕駛態度，通常都當車廂是健身中心，練習臂力以迎接突如其來的煞車時刻；疫情期間，有人索性不扶把手，訓練自己的平衡力。屯門牛的身體健康，並非浪得虛名。據悉，元屯天人在網上經常發佈兩卡空盪盪的輕鐵列車照片：繁忙時間安排一卡列車、非繁忙時間安排兩卡列車的神奇編制，忍夠了就是忍夠了。

元屯天一帶往來棕地的工業汽車車手，馬路人行路任我行，碰碰車似的走勻新界西；與輕鐵吻下來豁出去倒是意料之內，受傷的總是元屯天人。該區居民不止一次，在網絡上向公眾申訴苦況，區議員表達過三四十年，政府到底有沒有正視，從今日意外事件可見一斑，敢問教大家如何安心出行？

僅此祝願傷者早日康復，盼日後不再有同類意外發生。