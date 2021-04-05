微縮場景模型Miniature｜攝影漏斗酒店汽車摩天輪奇異風景錯覺

撰文： moom bookshop 最後更新日期： 2021-04-05 00:00

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將馬桶管路連通客廳電視的映像管；把溜滑梯的終點設於斑馬路上；又或者直接在車水馬龍的道路中設立一處擠下巧克力醬的中繼站，為一台台行經的車子裹上可口的新衣。放慢生活步調，仔細的體察環境提供給自己的覺知，在 Frank Kunert 的日常哲學中，總存在著與詼諧、怪誕間的親密連結。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Frank Kunert Set》

身兼一名模型製作家，德國攝影師 Frank Kunert 的拍攝主題環繞於他歷經數週製作的巧妙場景，這些宛如自夢幻島移師而出的幽默景象觸發著觀者不同的情緒。而在以荒誕之名搭建的模型背後，亦潛藏著對資本或商業體制下的反諷，驚奇與發人深省的黑色幽默並存於這一幕幕的畫面中。

然而除去諷刺意味，Frank Kunert 透過精巧的安置細節，刺激我們的觀察與想像力，踱步於悲劇與喜劇之中，並揣想這些充滿魅力的微型世界將帶領我們前往何處。《Frank Kunert Set》集合了攝影師〈Topsy-Turvy World〉、〈Wonderland〉、〈Lifestyle〉三本涵括創作概述之攝影書，在一幕幕矛盾的情境中，喚醒著短暫沈睡的想像力。⠀

Frank Kunert｜出生於 1963 年， 在 1992 年成為自由攝影師，開始他的獨立職業生涯，並致力於創作、捕獲迷你世界。其曾榮獲 German Photo Book Award 銀獎與紐約 Biennial Dimensional Salon 銀獎。目前 Frank 作品已在柏林、德勒斯登、科隆、漢堡、慕尼黑、紐約...等城市中展覽過。

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