鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台　繼主教山後又一本地歷史遺跡

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-02-19 13:41

前陣子深水埗主教山蓄水池成為全城熱話，在暴露出部分政府官員的官僚主義弊病之餘，亦讓港人重新發現香港歷史建築之美。

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臨海的百年石堡

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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根據古物諮詢委員會的資料，截至2021年1月香港共有1,444幢歷史建築，鶴咀炮台的編號為 502，屬於「二級歷史建築」。古物諮詢委員會就對鶴咀炮台作以下簡述：

鶴咀山炮台位於鶴咀山山脊的中央，建於一九三九年，裝備了兩口由皇家海軍提供的四吋口徑大炮。日軍進攻香港時，該炮台由皇家香港義勇軍團第一炮兵連駐守，直至日軍於一九四一年十二月十九日步步進迫之時，守軍才撤退到赤柱。鶴咀山炮台現存的部份包括：兩台圓形炮座、指揮塔、碉堡狀的探射燈、火藥庫、瞭望台及小堡壘等。 【編按：「皇家香港義勇軍團」正式名稱為皇家香港軍團（Royal Hong Kong Regiment），亦稱皇家香港軍團（義勇軍），又稱香港義勇軍，或簡稱義勇軍】

鶴咀炮台旁，印有炮台簡述的資訊牌（Wikimedia Commons）

炮台是功能性先行的建築物，但如今傳統的戰爭已遠離我們，我們可在它身上看到歷史的痕跡，亦可以欣賞它的形態。鶴咀炮台留下的遺跡，最醒目的可說是它的碉堡（機槍堡）。碉堡以粗糙的混凝土建成，多處有加上石頭，是頗典型的二戰時期英軍碉堡，看其結構應該偏向屬正六角形的22型（Type 22）多於帶有長邊的不規則六角形24型（Type 24）。

鶴咀炮台的歷史任務

鶴咀炮台的名氣當然遠遠不及砲台山，但它亦曾是在港英軍抗日戰爭的戰場，是有重大歷史意義的本地軍事遺跡。

炮台結構建成於1939年，於1941年11月完成加建主炮，正好在12月日本發動太平洋戰爭，入侵香港，開始「三年零八個月」日佔時期之前。鶴咀炮台是海防炮台，它迫使日方海軍放棄港島以南進攻，改取北路。英方軍官見狀，決定整合兵力，棄守並破壞鶴咀炮台以防被日軍所用，移師到北面的戰場。

在英軍拆卸炮台軍事設施之後，就遺留建築物於原址，最完整的部分為碉堡。直至2009年12月18日，鶴咀炮台被古物諮詢委員會評定為二級歷史建築。日後有機會到鶴咀一帶遠足的朋友，可以到海邊一睹炮台與碉堡的威武姿態。

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