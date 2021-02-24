財政預算案｜財案支援藝術表演？注資10億藝團可得多少？

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-02-24 17:30

財政預算案今日出爐，綠色領帶隨著財爺喉頭晃動，又一場特別的朗誦技巧演出，本身已經是出色的「藝術表演」。從財爺鏗鏘朗讀的內容聽得出，疫年藝團叫苦連天，大家的呼救聲，似乎財爺是聽到了……少許？

今日（24日）下午，財政司長陳茂波公布新一期財政預算案（下稱「財案」），提到藝術支援方面的舉措：

政府會在2021／22年度向「創意智優計劃」再度注資10億元，持續推動創意產業發展。本立法年度申請撥款，修繕荃灣公共圖書館、提升大埔文娛中心設施，以及翻新及改善西灣河文娛中心。這些工程總值約9億元，共創造約210個就業機會。民政事務局已成立跨政策局專責小組，並預留一億元，推動藝術與科技互融，為藝團及創科人才提供支援。 01港聞

今次財案提到要注資10億到這項計劃，聽起來好像會有很大筆資助，給藝術團體有很大的支持，魔鬼總是在細節裡。據此推測，注資10億予「創意智優計劃」當中只有1億預算用於藝術與科技「互融」，此項目應會包括網上直播藝術表演（音樂、舞蹈、劇場等）演出需要的技術支援。

財案急誰所急？

於是，所謂10億支援，9億是給修繕工程的工人；剩下來的1億，才是給藝術工作者嗎？

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大家等待我們這位外號叫「波叔」的司庫，會向疫年藝壇施以援手，我們只能說，他的確有伸出援手，只是伸得比較長，手臂的延伸伸到藝術工作者未能即時受惠，如果不是時空錯亂，就是政策失焦。

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或者，還有許多人（包括藝術工作者）第一次聽「創意智優計劃」這個計劃。

計劃其實早在十多年前訂立，看來人人有份，唯獨藝團難以合乎申請資格——「創意智優計劃」是不會資助已獲資助的藝團。到底要怎樣做，才知道藝團有沒有獲得資助？看看他們官網每項節目的海報角落，有沒有以下logo就會知道——

》電影發展基金 》創新及科技基金 》藝術發展基金（文化交流） 》香港藝術發展局轄下的資助計劃

香港搞得有聲有色的藝團，大部分都獲上述機構資助。

假設這個億真的可以派到技術人員手上，2021/22年度還有幾多個香港藝術團體健在？這個疫年，許多藝術工作者已經轉行送外賣做保安，能在幾波疫情之間順利舉行的藝術表演，都經歷了不同程度的改動與改編（例如易角另尋演員），來年到底有幾多場藝術表演都在未知之數。

因應疫情，許多藝團都在技術層面上，有了適切的改變：在網上售票，在網上直播，克服了許多障礙；政府則在大家已經克服過後的當下，宣稱會給9億修繕圖書館和某區的表演場地，對於當下正處於水深火熱的、0收入的藝術工作者，給出1億去補貼給幫助藝術工作者表演的技術人員？到時要演出的作品到底有幾多位舞者、演員、樂手在場被技術人員支援？

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+ 4 + 4 + 4

可以肯定的是，這個億，是為未來藝團表演必有「幫助」，不過政府似乎沒有看到「推動藝術與科技互融」是不是急藝團所急。現在最急切的不是藝團有沒有技術支援，而是不斷流失的藝術表演人才、反覆不定的疫情、不斷延期的演出排程，繼而就是漸漸失去耐性的觀眾。

不是支援藝團 而是支援「支援藝團」的機構

「創意智優計劃」申請門檻到底有多高？有哪些藝團是沒有獲得政府相關資助？目測幾乎每個藝團都獲藝發局資助或配對資源，哪個藝團合乎申請資格，倒是其次；財案真有支援藝術表演嗎？注資後藝團可得多少？綠色領帶與綠色書仔（財案），似乎真的沒有印出答案。

最終得到這個億的機構，將不會是堅守香港多年的專業藝團，而是各個報稱可為藝團支援技術的機構。疫年香港許多戲劇與藝術演出都暫停下來，唯有政府主導的荒謬劇，不乏演出平台，不斷有演出的機會。

多謝波叔這個億，讓藝團看得見希望——希望還有時間和條件自救，希望民間有更多更主動的支持，延續藝術表演的空間和生命。