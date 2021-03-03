無印良品｜MUJI首座co-working space選址台灣進駐「森SPACE」

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-03 00:00

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這幾年的新竹，多了許多藝文活動與充滿設計感的空間，讓本來就具有許多傳統色彩的新竹變得更加有趣！這次回台灣更是安排了一趟新竹旅，雖然因為還是必須遠端工作的原因沒有太多足夠的時間走訪新的動物園與春池玻璃等空間，但卻也因此體驗了一個超棒的共享工作空間「森SPACE」。「森SPACE」離車站不遠、在一座有點年紀的辦公大樓裡。

文：東京建築女子 李昀蓁

這裡也全台灣第一間由MUJI RENOVATION設計規劃的共享辦公室。電梯門打開後映入眼前的是與冰冷色溫的辦公大樓完全不同的柔和空間，灰色地板、白色牆壁，點綴在空間裡的木質的傢俱與柔軟透光的淡灰色布簾柔和了空間，光線打在室內的綠色盆栽上，自然寬敞舒適的空間令人不禁想快點體驗這個空間。

在東京，MUJI並沒有規劃過共享辦公空間，台灣可以說是全球第一。東京的共享辦公室雖然已經不是什麼新鮮事，但大多的共享辦公室的氛圍總是比較高冷，且過度商業化，令人覺得有些冷漠有點難接近，有些則是過度裝修，讓空間顯得太過雜亂沒有重點。但由MUJI規劃設計的「森SPACE」，用最單純的木質感跟灰與白，將空間內的裝修最單純化，善用織品與本身的採光，讓空間多了許多溫度。

一早，因為跟東京辦公室有個視訊會議，所以選了一個稍微隱蔽，開了個窗的個人座位，看著窗外新竹的都市景觀，忙碌的車流也讓我快速進入了工作的狀態。會議結束後依舊繼續在同個位置工作，累了就到入口的MUJI POCKET飲品販售機點杯熱拿鐵，要到中島的大長桌跟朋友談天，或是到沙發區、懶骨頭空間短暫休憩都可以。11樓的這個「開放共享層」裡，除了這些提供給獨立工作者的工作空間以外，隨著空間裡的拉簾區分，讓空間型態變得更加自由，提供多人共享或是舉辦課程、講座類型的活動。

而10樓的「單元的辦公空間」除了整層的個人辦公座位以外，利用實木框架框出一間間透明辦公室，隨著可變動的隔間方式對應著各種不同的人數。提供給剛創業的小團隊，或者是大公司內的小部門租賃使用。儘管哪天要回到最原始空間的樣貌，這些隔間材與傢俱們全都是可以回收再利用，以一種最環保的方式打造的辦公空間。連結上下樓層的白色旋轉梯旁，有著雜誌圖書館，擺著許多最新海內外的設計雜誌，無論是想放鬆或是沒有靈感的時候，都可以來這裡翻翻最新的情報與資訊。

只要有一台電腦就可以工作的這個疫情時代，不再受到固定辦公室的拘束，而是找到最喜歡、最適合自己的場所工作，清爽舒適採光好的空間，還有著完善的設備，必定可以讓工作效率更高，靈感更多吧！這次體驗完「森SPACE」，不但讓我有了一個美好的工作天，更想為了它到新竹遠端工作或創業！？無論未來如何，「森SPACE」已經讓我期待下次的返台，再次花些時間到新竹Longstay。

（本文經東京建築女子版主授權轉載，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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東京建築女子（圖片來自該專頁）

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